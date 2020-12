„Colectiv” a fost desemnat cel mai bun documentar la Premiile Academiei Europene de Film

„Colectiv”,regizat de Alexander Nanau, a fost desemnat sâmbătă seară cel mai bun documentar la Premiile Academiei Europene de Film, supranumite și „Oscarurile europene”.

Premiile Academiei Europene de Film au fost acordate sâmbătă seara, în cadul unui eveniment care a avut loc online.

Cel mai bun film european este „Another Round”, în regia danezului Thomas Vinterberg. Filmul a mai primit premiile pentru cea mai bună regie, cel mai bun actor - Mads Mikkelsen -şi cel mai bun scenariu, scris de Thomas Vinterberg şi Tobias Lindholm.

Actriţa germană Paula Beer a luat premiul pentru cea mai bună actriţă, pentru rolul din filmul „Undine”.

Documentarul „colectiv” a fost desemnat cel mai bun film al anului de publicația Rolling Stone și este propunerea României la secțiunea „Cel mai bun lungmetraj internațional" a premiilor Oscar în 2021.

Lansat pe 20 noiembrie în cinematografe și pe platformele VOD (video-on-demand) din SUA, Canada, Marea Britanie și Irlanda, filmul lui Nanau parcurge un traseu de la incendiul devastator, în care și-au pierdut viața 64 de persoane, la criza din sistemul medical românesc, ajungând în culisele corupției politice la nivel guvernamental.

” este un documentar observațional, dar este la fel de captivant ca cele mai bune filme artistice despre jurnalism, fie că vorbim de All the Presidents’ Men (Toți oamenii președintelui) sau Spotlight”, a scris The Guardian, în timp ce Chicago Tribune susține: „În noiembrie, la opt luni de la debutul pandemiei COVID-19 care devastează în continuare SUA, nu este niciun dubiu că acest film despre pericolele reale ale unui guvern care își minte cetățenii săi despre o criză din sănătate este incredibil de previzibil și reprezintă de fapt o poveste care trage un mare semnal de alarmă. Captivant, incisiv și șocant de puternic, este fără doar și poate documentarul anului”.

