Comedia neagră „Club Zero”, selectată la Cannes și nominalizată la Palme d'Or, va avea premiera în cinematografe

Domnișoara Novak (Mia Wasikowska) se alătură personalului unui internat internațional pentru a preda un curs de alimentație conștientă. Ea ne spune că a mânca mai puțin este sănătos. Ceilalți profesori observă cu întârziere ce se întâmplă, iar până încep să se prindă părinții distrași, Club Zero, clubul exclusivist al celor ce mănâncă aproape nimic, este deja o realitate.

Inspirat din experiența regizoarei la un internat catolic din anii ‘80, unde mâncatul puțin era considerat o mare virtute, „Club Zero” discută modul în care cei mai mulți părinți delegă responsabilitatea creșterii copiilor altor persoane și adresează cea mai mare frică a acestora: aceea de a îi pierde cu totul.

Andrei Hozoc, un tânăr român de 18 ani, într-un rol secundar

În distribuție se regăsesc atât nume cunoscute, precum Mia Wasikowska („Alice in Wonderland” sau „The Kids Are All Right”) și Sidse Babett Knudsen („Westworld” sau „Les Traducteurs”), dar și adolescenți debutanți, printre care Andrei Hozoc, un tânăr de 18 ani din România care, aflându-se la studii în UK, la sugestia unei profesoare, s-a prezentat la casting.

„Am ajuns să dau probă pentru că profesoara mea de pe atunci ne tot trimitea anunțuri de castinguri și am făcut un pariu pe cinci lire cu un prieten că o să am un rol în acest film. Am susținut vreo cinci probe, din care la ultimele două, când deja rămăsesem câte doi pe rol, au participat și Lucy Pardee, Casting Director, cât și Jessica Hausner, regizoarea filmului.

A fost o experiență unică, mai ales că pasiunea mea este cinematografia, să fiu acolo, pe set, în mijlocul lucrurilor. Jessica Hausner a fost foarte drăguță cu mine, i-am spus că visul meu din copilărie este să scriu și să regizez filme, iar ea, de fiecare dată când avea ocazia să îmi arate chestii sau sp îmi dea sfaturi în acest sens, o făcea. De asemenea, Mia Wasikowska este o persoană foarte caldă, foarte drăguță cu noi, era practic parte din gașca noastră, a elevilor. Este genul de om care se plimbă seara cu bicicleta și care se odihnește cu ochii închiși în pauze.

Să merg la Cannes în calitate de actor a fost tare și m-a făcut să îmi doresc și mai mult să ajung acolo cu propriul meu film, scris și regizat de mine. Experiența asta mi-a arătat că se poate. Penru anul viitor, deja am fost acceptat la facultate din Toronto, unde voi studia Film, asta fiind pasiunea mea de pe la zece ani.”, spune Andrei Hozoc.

„Club Zero” este cel de-al șaselea film al regizoarei Jessica Hausner și al doilea în limba engleză. A debutat în 2001 cu Lovely Rita, iar Little Joe (2019), primul ei lungmetraj de limbă engleză, i-a adus actriței din rolul principal, Emily Beecham, premiul de interpretare feminină.

„Club Zero” are premiera în cinematografe din 8 martie și este distribuit în România de Independența Film, cu sprijinul Programului Europa Creativă - MEDIA al Uniunii Europene.

