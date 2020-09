Comedii horror și drame fantastice în premieră la Dracula Film Festival

Festivalul va avea loc la Brașov, la Centrul Cultural Reduta, în perioada 14-18 octombrie, 2020.

Producţii din Luxemburg, Brazilia, Spania, Republica Moldova, SUA, Franța şi Turcia au fost selecţionate în competiţia de lungmetraje a celei de-a opta ediţii a Dracula Film Festival, care are loc între 14 şi 18 octombrie, la Centrul Cultural Reduta din Brașov.

Pentru competiția de lungmetraj au fost înscrise 244 de filme din 57 de țări. Din cele 244 de filme, 10 au fost selectate pentru a concura pentru DRACULA TROPHY 2018. Cele 10 filme selectate sunt:

SKIN WALKER (Luxemburg, 2019).

Regine, o tânără traumatizată în copilărie de moartea fratelui şi nebunia mamei, care încearcă să îşi valorifice dreptul la fericire în mediul urban, se vede obligată să revină în ţinutul natal când bunica sa e ucisă cu brutalitate în condiţii rămase neelucidate. Ororile trecutului redevin prezente într-un mod înspăimântător. Un Horror gotic modern cu Udo Kier, Amber Anderson şi Jefferson Hall, ce reprezintă debutul în lungmetraj al lui Christopher Neuman, autorul a numeroase scurtmetraje selecţionate în festivaluri prestigioase.

TERMINAL STATION (Brazilia, 2019)

Dramă Horror suprarealistă deschisă multiplelor interpretări care experimentează cu tema morţii plecând de la reîntâlnirea neaşteptată a unei femei cu iubitul său dispărut inexplicabil cu ani în urmă. Realizat de o versată cineastă şi producătoare culturală, Mavi Simāo, angoasantul Terminal Station are aroma unui film al lui David Lynch într-un ambalaj estetic sudamerican absolut original care îndeamnă spectatorul să-şi pună serioase întrebări legate de modul în care relaţiile emoţionale îi definesc destinul. Un film experimental care intrigă şi incită deopotrivă.

MEANDER (Franta, 2020).

SF/Horror extrem de nou (este în curs de finalizare), realizat de Mathieu Turi, un tânăr cineast selecţionat şi multipremiat pentru filmele sale de gen la festivaluri precum SITGES, FrightFest sau NY Horror FF. E suficient de amintit că a fost asistent de regie pentru Quentin Tarantino, Clint Eastwood şi Woody Allen. Conceptul lui Meander este construit pe lupta pentru supravieţuire a unei femei (Gaia Weiss – serialul Vikings) captivă într-un straniu labirint tubular presărat cu capcane mortale, a cărei singură şansă pare a fi parcurgerea lui până la capăt.

WHAT DOESN’T KILL US (SUA, 2019)

Mockumentar savuros cu zombies în care morţii-vii (“necro-sapiens” este noua lor denumire corectă politic), rezultaţi în urma unei pandemii, sunt reabilitaţi şi integraţi social după o perioadă în care au fost supuşi diverselor forme de discriminare de către homo sapiens. “Dead Lives Matter!” Filmul a fost premiat la Lone Star Film Festival din Fort Worth în noiembrie 2019, înainte de apariţia Covid-19 şi a convulsiilor sociale amorsate de incidentul Floyd, deci realizatorii săi - Zach Schlapkohl, Jacob Kiesling şi Ethan Cartwright - nu pot fi suspectaţi de... oportunism.

CODA 77 (Spania, 2019)

Amestec de comedie neagră şi Thriller poetic, Coda 77 spune povestea misteriosului pianist excesiv de timid Ulise (Álvaro de Paz – Círculo interno), neconsolat după separarea de iubită şi obsedat de ideea că cineva îi invadează în mod constant spaţiul privat, aflat într-un blocaj creativ în procesul de a compune un OST pentru un lungmetraj de ficţiune. Tuşele de umor fin ale filmului lui Daniel Cabrero sunt date de suprapunerea peste idiosincraziile lui Ulise a bullying-ului exercitat de diversele femei ce îi păşesc pragul din diverse motive.

DEODATO HOLOCAUST (Brazilia, 2019)

Documentar formidabil realizat de Felipe M. Guerra despre viaţa şi cariera controversatului cineast italian de Horror Rugero Deodato, o personalitate dificilă care a ajuns să fie acuzat că... îşi ucide actorii. La propriu. Demersul lui Guerra nu se concentrează – aşa cum sugerează titlul - doar pe Cannibal Holocaust ci îi parcurge în mare parte filmografia, de la I Ragazzi del Muretto la Jungle Holocaust, din perspectiva elementelor de Exploitation şi îl are ca invitat special pe Deodato însuşi, realizator care a influenţat regizori precum Quentin Tarantino sau Oliver Stone.

MEMORIA (Republica Moldova, 2020)

Lungmetraj plin de prospeţime din spaţiul Fantasy-ului ce vine de peste Prut cu semnăturile regizorului şi producătorului Maxim Chisnicean şi scenaristului Ronin Terente. Edmund şi Mari se trezesc fiecare într-un oraş completamente străin, în afara timpului lor, în care fiecare om se comportă ca şi cum i-ar cunoaşte de-o viaţă, oraş pe care nu îl pot părăsi decât ca rezultat al hazardului. O loterie. “Oare vrem să ştim adevărul?” Un love story la graniţa dintre vis şi realitate ce evită excesele melodramatice prin meditaţia din jurul fricii noastre de necunoscut.

VHS MASSACRE TOO (SUA, 2020)

Deja câştigător de premii în numeroase festivaluri (Vegas Movie Awards, Miami Int’l SF Film Festival, The Independent Horror Movie Awards etc), documentarul lui Tom Seymour, ce a avut premiera mondială în martie, diseacă declinul cinematografiei Exploitation independente în era post-VHS. Printre invitaţii ale căror opinii sunt înglobate în film se numără actriţa Debbie Rochon (Return to Nuke ‘Em High, Toxic Avenger), legendarul producător şi cineast Lloyd Kaufman de la Troma, James Rolfe (Angry Video Game Nerd) şi Joe Bob Briggs (Last Drive-In).

AMIGO (Spania, 2019)

Thriller psihologic macabru semnat de Óscar Martín centrat pe involuţia relaţiei dintre doi foarte buni prieteni, David (David Pareja – Killing God) şi Javier (Javier Botet – It, Alien Covenant), ce ajunge progresiv una primejdios de aproape de nebunie şi chiar... canibalism după ce primul trebuie să îşi asume îngrijirea celui de-al doilea, rămas cu sechele grave în urma unui accident. O explorare crâncenă a naturii şi sufletului omului care înfioară în special datorită autenticităţii interpretării, excepţionale, a celor doi protagonişti.

SEALED INVASION (Turcia, 2020)

Semifinalist la The Horror Movie Awards din Seattle, Horror-ul cu fundament lovecraftian al lui Metin Kuru surprinde prin originalitatea grefării unor elemente de Pop culture occidental în arealul folclorului turcesc. Trei studenţi la sociologie fac o cercetare despre un trecut ritual de exorcizare dintr-un sat a cărui viaţă curge conform vechilor tradiţii populare. Research-ul se transformă într-o periculoasă explorare spirituală - cu consecinţe sângeroase - ce relevă impactul moral şi social al lipsei de educaţie în comunităţile rămase desprinse de modernitate.

Selecția filmelor din categoria de lungmetraj a fost realizată de Ioan Big, director al festivalului, jurnalist și colaborator cu numeroase publicații de românești și străine. În acest an a apărut sub semnătura lui Ioan Big și cartea “Zombies în secolul XXI”, o “biblie” pentru toți pasionații de gen, o carte în format A4 cu aprope 900 de de pagini.

Filmele de lungmetraj vor fi jurizate de un juriu internațional.

La categoria scurtmetraj, 16 filme concurează pentru trofeul Little Dracula (scurtmetraje internaționale) și trofeul Vladutz (scurtmetraje românești). Filme din toate colțurile lumii (Peru, Suedia, Italia, Rusia, US, Taiwan, China) alese din cele 2440 de filme scurte înscrise.

Iată ce spune Cristian Mărculescu, selecționer scurtmetraje:

“Animații și filme SF, horror, thriller și comedii negre și experimentale. 5 filme romanesti (Lazar, Internet explore, Moarte, Colors, Moartea și Cavalerul) care ne arată cât de mult a avansat animația românească și că avem tupeu și fler și la serie B și la subiecte serioase.“

Filmele de scurtmetraj vor fi jurizate de un juriu internațional.