Competiția Internațională Alpin Film Festival: Expediții unice, povești despre performanțe impresionante și peisaje spectaculoase

O călătorie fascinantă prin cele frumoase trasee montane și o colecție de povești puternice inspirate de relația oamenilor cu natura, selecția de filme incluse în Competiția internațională a celei de-a 6-a ediții Alpin Film Festival invită cinefilii să reflecteze asupra unor subiecte arzătoare ce țin de protecția mediului și conservarea valorilor și patrimoniului montan. 28 de lungmetraje și scurtmetraje sosite din întreaga lume se vor vedea în premieră românească la Brașov, în perioada 7-12 septembrie, și vor concura pentru premiile ediției, acordate sâmbătă, pe 11 septembrie, de la ora 19:00, la Centrul Cultural Reduta. Juriul format în acest an din jurnalista Dite Dinesz, omul de cultură Bernard Houliat și alpinistul belgian Tim Vercauteren, va desemna câștigătorul Marelui Premiu al festivalului, în valoare de 1500 de euro, oferit de Consiliul Județean Brașov.

Unul dintre cele mai importante documentare ale anului, Încrederea (Public Trust, r. David Byars) este un manifest al poporului american pentru conservarea biodiversității și păstrarea integrității terenurilor aflate pe domeniul public, amenințate astăzi de corupție. Filmul oferit de Patagonia și allmountain.ro va fi proiectat în premieră în România pe 7 septembrie, de la ora 20:30, în Piața Brassai. Joi, pe 8 septembrie, de la ora 15:00, la Cinema Astra, cinefilii sunt invitați să-l urmărească pe regizorul Matthias Mayr îmblânzind Labirintul alb (The White Maze), alături de Matthias Haunholder. Într-o expediție fără precedent, cei doi încearcă să cucerească Gora Pobeda, cel mai înalt vârf din Siberia de Est. Proiecția va continua cu In Fanes – Andata e ritorno (r. Paolo Vinati), despre traseele străbătute de animale de la un sezon la altul. De la ora 17:00, se va vedea în aceeași sală de cinema documentarul Ultimul austriac (r. Lukas Pitscheider), recent prezentat la Trento Film Festival, unde a cucerit audiența cu povestea singurilor austrieci rămași în Carpații Ungariei.

Din vârful lumii și până la capătul pământului, Metanoia (r. Jim Alkman) urmărește viața și ascensiunile faimosului alpinist Jeff Lowe prin intermediul incursiunilor sale vizionare prin lume, dar și prin intermediului experienței sale actuale, când dansează cu o boală cronică. Proiecția documentarului va avea loc vineri, pe 9 septembrie, de la ora 18:00, la Cinema Astra, și va continua cu Calculul riscului (Solving For Z), un film oferit de Patagonia și allmountain.ro, despre riscurile la care ne expunem în explorarea înălțimilor. În aceeași azi, de la ora 19:00, la Centrul Cultural Reduta, cinefilii vor urmări povestea dramatică si excepțională a celui mai valoros alpinist bulgar, Boyan Petrov, în Sunt aici din nou (Here I Am Again, r. Polly Guentcheva), câștigătorul Golden Gentian la Trento Film Festival.

În Piața Brassai din Brașov va rula joi seară, în aer liber, documentarul Climbing Blind (r. Alastair Lee), în care un alpinist sfidează boala care i-a răpit vederea și pornește cucerirea iconicului Old Man of Hoy din Scoția. Programată la ora 20:30, proiecția va încheia Ziua Outdoor pentru persoane cu dizabilități, un amplu eveniment dedicat acestor oameni magnifici. În paralel, la Bastionul Țesătorilor se vor vedea, pe marele ecran, scurtmetrajele documentare Odată cu venirea serii (Then comes the evening, r. Maja Novaković) – inclus în Competiția Internațională, și Following the life of Khumbu – proiectat în Competiția Românească, în prezența regizorului Cosmin Dumitrache.

Vineri, pe 10 septembrie, de la ora 15:00, la Cinema Astra, iubitorii muntelui sunt invitați să urmărească Tunelul (A Tunnel, r. Nino Orjonikidze, Vano Arsenishvili), documentarul care surprinde schimbările ireversibile prin care trece comunitatea unui mic sat georgian, odată cu dezvoltarea unei linii de transport de mare viteză care urmează să străbată aceste meleaguri. La Centrul Cultural Reduta, de la ora 19:00, unul dintre cele mai importante subiecte ale momentului va fi dezbătut după proiecția documentarului Urs Like (Bear Like, r. Roman Droux), o poveste personală a sălbăticiei, în decupaje vizuale care îți taie respirația și surprind aspecte unice din viața acestor animale de temut. Proiecția va fi urmată de un dialog cu participare internațională, privind situația urșilor din România.

În 2018, Hilaree Nelson și Jim Morrison au finalizat prima coborâre de schi de pe Lhotse (8516 m - 7000 m de coborâre verticală), al patrulea cel mai înalt munte din lume. Documentarul Lhotse (r. Dutch Simpson) aduce povestea lor pe marele ecran vineri, de la ora 18:00, la Cinema Astra. Proiecția va continua cu Echipa (The Colective), un film realizat de Faction Skis & RedBull, ce sondează spiritul colectiv unic care face ca schiul să fie mai mult decât un sport individual. Tot aici, de la ora 20:00, cinefilii sunt invitați să urmărească o selecție de scurtmetraje, multe dintre ele prezentate în premieră la noi în țară.

Ziua de sâmbătă debutează cu o surpriză de amploare pentru cinefili. De la ora 16:00, la Centrul Cultural Reduta, aceștia vor urmări Everest, calea cea grea (Everest The Hard Way, r. Pavol Barabáš), unul dintre cele mai premiate filme de munte ale anului, despre o expediție fără precedent pe cea mai dificilă rută dintre toți optmiarii. În continuarea documentarului va rula Cărăușul (The Porter, r. Nathaniel J. Menninger), povestea unui tânăr care încearcă să devină șerpaș Himalayan. De la ora 17:00, Polyfonatura (r. Jon Vatne) îi va însoți pe spectatori într-o călătorie muzicală inedită prin pădurile norvegiene, iar Noi avem puterea (We The Power, r. David Garrett Byars) le va prezenta celor prezenți revoluția energetică prin care comunitățile din întreaga lume încearcă să distrugă monopolul marilor companii. Filmul este prezentat de Patagonia și allmountain.ro.

De la ora 20:30, Bastionul Țesătorilor va găzdui proiecția documentarului La Cota 10.000 (r. Radu Estivan), prezentat în Competiția Națională, urmată de scurtmetrajele internaționale În Alpi, pe bicicletă și în barcă (Bike2boat Alps, r. Olaf Obsommer) și Devenind Ruby (Becoming Ruby, r. Dave Mayers), oferit de Patagonia si allmountain.ro. Toate trei urmăresc experiențele unor sportivi determinați să-și depășească limitele anduranței.

Accesul la toate proiecțiile incluse în programul celei de-a 6-a ediții Alpin Film Festival este gratuit, în limita locurilor disponibile.