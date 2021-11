Competiția Internațională BIEFF 2021: Ce înseamnă să fii om?

Inovatoare și surprinzătoare, polemice sau auto-reflexive, filmele incluse anul acesta în Competiția Internațională BIEFF propun noi perspective asupra naturii umane și a aspectelor care ne definesc identitatea ca oameni într-o lume aflată în continuă schimbare. Organizate discursiv în 7 teme curatoriale, 34 de scurtmetraje provenind din 20 de țări vor putea fi văzute pentru prima dată pe marele ecran din România la ce-a de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental (17-21 noiembrie, București). Selecția realizată de Oana Ghera, directorul artistic al festivalului, împreună cu Flavia Dima, curator asociat, explorează problematici cheie pentru epoca în care trăim, precum accentuarea nevoii de conexiune umană ca răspuns la fragmentarea și virtualizarea accelerată a interacțiunilor sociale contemporane, alienarea și dezumanizare care derivă din nivelarea și/sau negarea identității si a alterității celuilalt, maniera în care ne raportăm la muncă și productivitate, dar și impactul activităților umane asupra lumii înconjurătoare.

Nesupuse convenționalului, imaginilor stereotipice și rolurilor de gen rigide, femeile din programul Fiice neascultătoare (Undutiful Daughters) variază de la entități demiurgice, la cele care se află printre noi în viața de zi cu zi, toate având în comun dorința de a transcede granițele tradiționale – ale societății, ale ficțiunii, ale reprezentării. Spectatorii BIEFF sunt invitați să le descopere în prima zi de festival, pe 17 noiembrie, de la ora 19:30, la Cinema Elvire Popesco. Tot aici vor rula joi, de la ora 17:30, scurtmetrajele din programul Interioare/ Interiorități (Interior(itie)s), o selecție de patru filme în care se conturează, într-o formă enigmatică, aproape senzorială, un discurs deopotrivă intim și politic despre tensiunile dintre spațiul public și spațiul privat, dintre realitate și interioritate.

Ce înseamnă cu adevărat să fii om? Cele cinci scurtmetraje din calupul In(complet)uman (Not Fully Human), proiectate la Cinema Elvire Popesco pe 18 noiembrie, de la ora 19:30, jonglează cu semnificația termenului, descriind varii situații în care individul e forțat fie să-și reprime complet umanitatea, fie să se dezgolească pe jumătate în fața lumii. Vineri, de la ora 17:30, filmele din selecția Limbaj = Putere (Language = Power) chestionează puterea politică și capacitatea ei de a comunica, dar și forța imaginilor așa-zis „iconice” ale cinemaului, iar de la ora 19:30, programul În căutarea unei conexiuni (Searching For Connection) pune în discuție centralitatea nevoii de afecțiune și interacțiune în definirea condiției umane.

Prezentat sâmbătă, pe 20 noiembrie, de la ora 16:30, programul tematic Munca noastră cea de toate zilele (Our Daily Work) este o interpretare revigorantă a modului în care munca a fost modelată să existe în societatea actuală. Selecția include cinci scurtmetraje aplaudate de juriile festivalurilor de la Locarno, San Sebastián, Toronto sau Annecy. În aceeași zi, de la ora 19:30, la Cinemateca Eforie, spectatorii sunt invitați să descopere Lumea în absența noastră (The World Without Us), o selecție de experimente cinematografice care alcătuiesc un portret al antropocenului în absența prezenței umane, surprinzând deopotrivă complexitatea și frumusețea lumii naturale, dar și manierele în care omenirea vine să altereze inevitabil cursul acesteia.

Juriul Competiției Internaționale BIEFF 2021

Cele 34 de scurtmetraje care sfidează limitele discursive convenționale ale cinemaului, apelând la combinații inedite de mijloace vizuale și tehnici narative, vor fi analizate de Juriul Competiției Internaționale, care va decide titlul câștigător al Marelui Premiu BIEFF 2021. Regizorul și artistul vizual Antoine Chapon, ale cărui lucrări au fost expuse în cadrul unor instituții prestigioase precum ZKM|Karlsruhe (Germania), Centre Pompidou (Franța) și Venice Architecture Biennale (Italia), va face parte din juriu împreună cu Angelika Ramlow, membră a echipei Berlinale Forum Expanded și manager de proiect la Arsenal Distribution. Cei doi vor desemna câștigătorii celei de-a 11-a ediții BIEFF alături de curatorul Mathieu Janssen, pre-selecționer pentru festivalul Vienna Shorts și director al secțiunilor competiționale la Festivalul de Film Go Short Nijmegen, urmând ca spectatorii să descopere filmele premiate în cadrul unei proiecții speciale programate în seara de 21 noiembrie, la Cinema Elvire Popesco, începând cu ora 19.00.

Despre BIEFF

Creat sub patronajul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” şi al Universităţii Naționale de Arte București, Festivalul Internațional de Film Experimental București (BIEFF) este primul eveniment din România care promovează zona de graniță dintre cinema și artele vizuale, oferind expunere unor artişti vizuali inovatori, ale căror lucrări sunt îndeobşte prezentate în muzee şi galerii de artă şi doar rareori în săli de cinema.

Ajuns la cea de-a unsprezecea ediție, BIEFF are ca principal obiectiv promovarea creaţiilor inovatoare, conceptual, tematic și stilistic, și a unor artişti cu viziuni profund personale asupra realităţii contemporane, care, în acelaşi timp, explorează cu îndrăzneală limitele limbajului cinematografic. Un cinema al libertăţii totale de creaţie, un cinema fără compromisuri.