Confort nordic cu Timothy Spall, printre primele proiecții sold out în TIFF.22: „Rolul meu ca actor este să servesc personajul”

„Într-o epocă presărată din plin cu paranoie și anxietate, o comedie precum Confort Nordic abordează teme profunde, într-un mod amuzant”, a spus Spall despre filmul pe care l-a văzut, în premieră, la Gala de deschidere TIFF, alături de cei 3000 de spectatori prezenți. „Rolul meu ca actor este să servesc personajul. Dacă o fac cât mai bine, rolul mă va servi la rândul lui, pentru tot ce va aduce în cariera mea.”

Masterclass-ul găzduit, sâmbătă, de TIFF i-a permis celebrului actor să treacă prin experiența unor roluri memorabile pe care le-a creat de-a lungul timpului, despre pasiunea lui pentru bărci care i-a adus, surprinzător, 0 nominalizare BAFTA, dar și despre încercările din viața personală. „Când eram tânăr, visam să am o carieră militară, ca să pot purta uniformă și să conduc un tac. Acum mă pot costuma în orice. Important ca actor este să-ți folosești energia pentru a spune povești. Dacă o faci doar pentru a atinge succesul, vei fi foarte nefericit”, a spus Spall în fața fanilor prezenți la întâlnire.

Confort nordic mai poate fi urmărit la TIFF luni, 12 iunie, la cinema Dacia, și duminică, 18 iunie, la Casa de Cultură a Studenților. Filmul va fi distribuit în toamnă, în cinematografele din toată țara, de Transilvania Film.

Primele două zile ale festivalului au marcat și alte proiecții sold out: filmele de Oscar Balena (The Whale, r. Darren Aronofsky, SUA) sau Tár (r. Todd Field, SUA) au umplut sălile de cinema, dar și filmul spaniol Viza de intrare (Upon Entry, r. Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vasquez) aflat în Competiția Oficială. Sold out au fost și proiecțiile pentru copii din cadrul cinematografului gonflabil Mini-Cini.

Festivalul Internațional de Film Transilvania continuă până pe 18 iunie. Săptămâna viitoare la Cluj-Napoca sunt așteptați regizorul american Oliver Stone și actorul australian Geoffrey Rush.

Legendă foto grup: echipa filmului Confort Nordic - Björn Hlynur Haraldsson (actor), Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (regizor), Timothy Spall (actor), Sol Bondy (producător)