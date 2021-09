Cu 71 milioane dolari, producția Marvel „Shang-Chi” are al doilea cel mai bun box-office din pandemie

Producția studiourilor Disney și Marvel „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” a avut încasări de 71,4 milioane de dolari în acest weekend, acesta fiind al doilea cel mai bun box-office pentru un film lansat în timpul pandemiei, scrie CNN.

„Black Widow” deține în prezent titlul pentru cele mai mari încasări din week-end-ul de lansare din SUA din pandemie, cu 80 de milioane de dolari.

La nivel internațional, „Shang-Chi” a înregistrat vânzări de bilete de 56,2 milioane de dolari, aducând totalul global estimat pentru vineri, sâmbătă și duminică la 127,6 milioane de dolari. Filmul nu a fost încă aprobat pentru lansare în China.

„Shang-Chi” este primul film Marvel prezentat doar în cinematografe de când a început pandemia. „Black Widow”, care a fost lansat în iulie, a debutat în cinematografe dar și în serviciul Disney +.

Multe studiouri au urmat un plan similar de lansare pe tot parcursul pandemiei, optând pentru a face filmele disponibile în cinematografe și pe serviciile de streaming.

(sursa: Mediafax)