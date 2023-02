Decision To Leave, un thriller captivant despre dragoste și dorință de Park Chan-wook, în cinema din 17 februarie

Consacrat pentru filmele sale care abundă în scene ultra-violente (Oldboy, Sympathy for Mr. Vengeance, The Handmaiden), Park Chan-wook și-a suprins fanii cu această poveste de dragoste modernă cu elemente neo-noir, în care dă o nouă turnură unei clasice povești despre dragoste și obsesie.

Hae-joon (Park Hae-il), un detectiv cu experiență, investighează moartea suspectă a unui bărbat prăbușit de pe vârful unui munte. A sărit sau a fost împins? Când detectivul Hae-joon ajunge la fața locului, începe să o suspecteze pe soția acestuia, Seo-rae (Tang Wei). Dar pe măsură ce sapă mai adânc în anchetă, detectivul se trezește tot mai atras de tânăra văduvă.

Trailer: https://youtu.be/TspC_GVUbU8

Decision to Leave este o sofisticată poveste de dragoste care nu caută un vinovat sau răspunsuri concrete la misterele propuse, ci oferă spectatorilor un captivant amestec de tensiune, dorință și emoții subtile: „Am vrut să creez o poveste de dragoste în care nimeni nu spune te iubesc. Este un film despre ceea ce nu este spus, ci observat”, a declarat Park Chan-wook.

Întrebat care a fost sursa de inspirație a filmul, Park Chan-wook a spus că și-a dorit să facă un film care să conțină două versiuni, cea originală și cea modernă, a unei cunoscute melodii coreene - „The Mist”, care se regăsește pe coloana sonoră a filmului interpretată de Chung Hoon-he și Song Chang-sik: „Firește, mi-am imaginat că trebuie să fie o poveste de dragoste care se întâmplă într-un oraș învăluit în ceață. În al doilea rând, am vrut să fac un film al cărui personaj principal să fie asemănător detectivului meu favorit, Martin Beck, din celebra serie suedeză de romane polițiste. Am vrut un detectiv care să fie blând, tăcut, curat, politicos și bun. Cele două idei s-au contopit și dezvoltat într-o discuție pe care am avut-o cu Chung Seo-kyung și, treptat, a început să capete formă”.

Park Chan-wook a mai colaborat anterior cu scenarista Chung Seo-kyung la Lady Vengeance (2005), I'm a Cyborg (2006), Thirst (2009) și The Handmaiden (2016).

Tang Wei, actrița chineză care o interpretează pe văduva Seo-rae, s-a remarcat în 2007 în Lust, Caution, filmul regizorului taiwanez Ang Lee. Este câștigătoare a nenumărate premii, printre care un premiu la Cannes, dar și o nominalizare la BAFTA în 2008.

Park Hae-il, detectivul Hae-joon în Decision To Leave, este cunoscut pentru o largă paletă de roluri interpretate de-a lungul timpului, de la filme de acțiune, drame până la filme de epocă. Printre rolurile sale memorabile se regăsesc cele din filmele lui Boong Joon Ho, Memories of Murder (2003) și The Host (2006).

