Diagnostic cumplit pentru Bruce Willis: suferă de demență

Familia lui Bruce Willis a dezvăluit că actorul a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD) la mai puțin de un an după ce s-a retras din actorie din cauza luptei sale cu afazia, scrie Daily Mail.

Icoana hollywoodiană, în vârstă de 67 de ani, s-a retras din actorie anul trecut, când a început lupta cu boala care i-a deteriorat limbajul, iar joi familia sa a anunțat că starea actorului a "progresat".

Declarația copiilor săi, a soției Emma Heming și a fostei soții Demi Moore, postată pe site-ul Asociației pentru Degenerare Frontotemporală, arată: "Familia noastră a vrut să înceapă prin a ne exprima cea mai profundă recunoștință pentru incredibila revărsare de dragoste, sprijin și povești minunate pe care le-am primit cu toții de când am împărtășit diagnosticul inițial al lui Bruce. În acest spirit, am vrut să vă oferim o actualizare cu privire la iubitul nostru soț, tată și prieten, deoarece acum avem o înțelegere mai profundă a ceea ce trăiește. De când am anunțat diagnosticul de afazie al lui Bruce în primăvara anului 2022, starea lui Bruce a progresat și acum avem un diagnostic mai specific: demență frontotemporală (cunoscută sub numele de FTD). Din păcate, dificultățile de comunicare sunt doar un simptom al bolii cu care se confruntă Bruce. Deși acest lucru este dureros, este o ușurare să avem în sfârșit un diagnostic clar”.

„FTD este o boală crudă de care mulți dintre noi nu au auzit niciodată și care poate lovi pe oricine. Pentru persoanele sub 60 de ani, FTD este cea mai frecventă formă de demență și, deoarece obținerea diagnosticului poate dura ani de zile, FTD este probabil mult mai răspândită decât știm. În prezent nu există tratamente pentru această boală, o realitate care sperăm că se poate schimba în anii următori. Pe măsură ce starea lui Bruce avansează, sperăm că orice atenție mediatică poate fi concentrată pentru a face lumină asupra acestei boli care are nevoie de mult mai multă conștientizare și cercetare. Bruce a crezut întotdeauna în folosirea vocii sale în lume pentru a-i ajuta pe ceilalți și pentru a sensibiliza opinia publică și privată cu privire la probleme importante”, se arată în declarație.

Familia îi încurajează pe ceilalți care se confruntă cu această boală să caute informații și sprijin, iar pe cei care au fost norocoși să nu aibă nicio experiență personală cu această boală la fel, să se informeze și să sprijine misiunea AFTD.

(sursa: Mediafax)