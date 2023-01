Documentar „20 Days in Mariupol” prezintă în detaliu o poveste sfâșietoare, ca o mărturisire la persoana întâi, despre primele zile ale invaziei rusești în Ucraina.

Filmul a primit vineri seara premiul publicului la Festivalul de Film Sundance.

„20 Days in Mariupol”, realizat de Mstyslav Chernov, a fost un proiect comun al The Associated Press și PBS „Frontline”.

