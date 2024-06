Jurnalul.ro › Cultură › Film › DOGMAN, în regia lui Luc Besson, din 14 iunie în cinematografe DOGMAN, în regia lui Luc Besson, din 14 iunie în cinematografe

DOGMAN, în regia lui Luc Besson, din 14 iunie în cinematografe

Transilvania Film anunță lansarea filmului Dogman, un thriller despre loialitate și răzbunare marca Luc Besson, cu o distribuție formată din staruri ale generației tinere americane (Caleb Landry Jones - Get Out, Three Billboards Outside Ebbing Missouri, Nitram, Jojo T. Gibbs - Twenties, Fresh) dar și din peste 30 de căței antrenați special pentru platoul de filmare. Dogman a avut premiera internațională în cadrul Festivalului de Film de la Veneția, unde a fost selectat în Competiția Oficială pentru „Leul de Aur”.