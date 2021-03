Doliu la Hollywood. A murit unul dintre cei mai mari actori americani

Celebrul actorul american George Segal a murit la vârsta de 87 de ani, în California, scrie AFP. El a fost nominalizat în 1967 la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa din filmul "Who's Affraid of Virginia Woolf?"

Acesta a decedat din cauza complicaţiilor apărute în urma unei operaţii de bypass cardiac", potrivit soţiei artistului, Sonia.

Seagal s-a născut la 17 februarie 1934, într-un orăşel din statul New York și a debutat în film la începutul anilor 1960, cu un rol secundar în "The Longest Day", o frescă epică din 1962 despre Debarcarea din Normandia.

A avut roluri principale sub conducerea unor regizori mari, precum Stanley Kramer, în 1965, în filmul "Ship of Fools", şi Sidney Lumet, cu care a colaborat în 1968 la filmul "Bye Bye Braverman".

A jucat în peste 50 de filme până în 2010 şi a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie, în 1974, pentru "A Touch of Class". Are în palmares încă un Glob de Aur, în 1965, la categoria "cel mai bun actor debutant", pentru rolul din filmul "The New Interns".

A mai interpretat roluri în sitcom-uri. A fost distribuit în serialul "Just Shoot Me!", între anii 1997 - 2003, iar din 2013 a interpretat personajul Pops Solomon în serialul "The Goldbergs".