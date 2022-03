DONBASS - proiecții în cinematografele din țară ale filmului lui Sergei Loznitsa Fondurile strânse vor fi donate pentru sprijinul refugiaților de război ucraineni

„Un film de război care ilustrează absurdul într-o manieră comică, halucinantă pe alocuri” (Figaro Scope), Donbass este un portret în 13 capitole a uneia dintre cele mai tulburate zone din Europa zilelor noastre. Filmul a fost prezentat la Cannes 2018, unde Sergei Loznitsa a fost distins cu Premiul pentru cel mai bun regizor în cadrul secțiunii „Un Certain Regard”.

Comedie neagră despre opresiune, efectele propagandei și manipulare în era post-adevărului, Donbass spune o poveste universală despre umanitate prin intermediul războiului. Filmul a fost conceput de Sergei Loznitsa în 2015, după realizarea documentarului Maidan.

În Donbass, o regiune din estul Ucrainei, un război hibrid este în plină desfăşurare: pe lângă conflictul armat, zona este afectată de jafuri generalizate. În Donbass, războiul este considerat iubire, propaganda este egală cu adevărul, iar ura este considerată dragoste. În centrul atenţiei nu se află doar această regiune sau această ţară, ci umanitatea şi civilizaţia în general. În centrul atenţiei se află fiecare dintre noi.

Donbass este o coproducție Germania - Ucraina - Franța - România - Olanda și l-a avut ca director de imagine pe Oleg Mutu, recunoscut pentru filmele de referință la care a lucrat, precum Moartea domnului Lăzărescu (2005, r. Cristi Puiu) sau 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (2007, r. Cristian Mungiu). Acesta este cel de-al patrulea lungmetraj de ficțiune al regizorului Sergei Loznitsa la care colaborează cu directorul de imagine Oleg Mutu - după My Joy, In The Fog și A Gentle Creature -, și al doilea în care joacă Valeriu Andriuță (A Gentle Creature).

Născut în Belarus, Loznitsa a urmat liceul la Kiev și a lucrat ca matematician la Institutul de Cibernetică înainte de a intra în renumitul Institut de Cinematografie Gherasimov din Moscova în 1991. Și-a petrecut următorii ani realizând documentare. Primele sale două filme de ficțiune, My Joy (2010) și In the Fog (2012), au avut premiera în competiție la Cannes. În 2014, a revenit la festival pentru a prezenta Maidan, o cronică a protestelor din Ucraina 2013 – 2014.

Proiecțiile speciale Donbass vor avea loc în perioada următoare în mai multe orașe din țară: București (Cinema Elvire Popesco, Cinema Union, Happy Cinema), Cluj (Cinema Florin Piersic, Cinema Victoria), Alexandria (Happy Cinema), Bacău (Happy Cinema), Bârlad (Cityplex Victoria), Bistrița (Happy Cinema), Botoșani (Happy Cinema), Buzău (Happy Cinema), Constanța (Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin"), Focșani (Happy Cinema), Sfântu Gheorghe (Cinema Arta by Cityplex), Târgu Mureș (Muzeul Județean Mureș), Toplița (Cinema 3D Călimani), Vaslui (Happy Cinema), precum și pe platformele TIFF Unlimited și Happy Cinema.