Dracula Fantasy Con, cineconcerte și proiecții în avanpremieră națională la festivalul internațional de film fantastic de la Brașov, Dracula Film Festival 

Cineconcerte la Dracula Film Festival: „Blackmail” de Hitchcock, cu muzică de RADIOMENTALE, și „Spanish Dracula”, cu muzică de GARY LUCAS

Cineconcertele sunt poate cea mai populară componentă la Dracula Film Festival așa că și la această ediție deschid festivalul iar Gala de deschidere Dracula Film Festival 2024, care va avea loc pe 30 octombrie, la Apollonia Modern (fostul Cinema Modern), va fi urmată de un cineconcert Blackmail / Șantajul, o dramă-thriller britanică din 1929, regizată de celebrul Alfred Hitchcock, cu Anny Ondra, John Longden și Cyril Ritchard în rolurile principale. Filmul este bazat pe piesa de teatru Blackmail, a lui Charles Bennett. Coloana sonoră a versiunii filmului mut Blackmail va fi creată live de versatilul DJ parizian RADIOMENTALE.

Spanish Dracula este o a doua versiune – alternativă - și mulți ar zice chiar mai bună - a filmului Dracula (1931, r. Enrique Tovar Alvalos și George Melford). Filmat în timpul nopții pe aceleași platouri precum celebra peliculă a lui Tod Browning, Dracula, cu Bela Lugosi în rolul principal - practic folosind același scenariu, dar cu actori vorbitori de spaniolă - filmul a devenit o producție în limba spaniolă dedicată pieței latine.

La Dracula Film Festival, sâmbătă seara, pe 2 noiembrie, după Gala de decernare a premiilor festivalului, publicul este invitat la un nou cineconcert: Spanish Dracula, un film mut acompaniat de muzica lui Gary Lucas, inclasificabilul chitarist şi compozitor american, care a fost membru în trupa lui Captain Beefheart şi colaborator al lui Lou Reed, Jeff Buckley, Leonard Bernstein, John Zorn şi Allen Ginsberg.

GARY LUCAS (re)compune şi interpretează muzică de film de 35 de ani, iar în cadrul Dracula Film Festival, muzicianul pe care The Independent îl numea „The world’s most popular avant-rock guitarist”, iar The New York Times, „Guitarist of 1000 Ideas”, va susţine un cine-concert cu totul aparte, bazat pe varianta spaniolă a filmului Dracula din 1931, filmată de George Melford.

DRACULA FILM FESTIVAL 2024: Brașovul devine capitala filmului fantastic

Mai multe filme vor fi difuzate la festivalul fantastic de la Brașov, în avanpremieră națională sau în premieră la Brașov. Toate cele 8 filme aflate în competiția de lungmetraj, precum și toate filmele din competiția de scurtmetraje vor fi difuzate în premieră națională.

În plus, publicul din Brașov va putea viziona câteva filme care vor intra în circuitul cinematografic național în perioada următoare.

Astfel, în avanpremieră națională la Dracula Film Festival va rula thriller-ul HERETIC (SUA, 2024), cu Hugh Grant în rol principal. Două tinere misionare, care merg din ușă în ușă pentru a răspândi cuvântul lui Dumnezeu, ajung față în față cu domnul Reed (Hugh Grant), un bărbat aparent inofensiv. După ce sunt invitate în casă, tinerele primesc o lecție sinistră despre pericolele credinței și despre consecințele naivității.

HERETIC este distribuit de Prorom și Ro Image și va rula în toate cinematografele din România pe 29 noiembrie 2024.

THE SUBSTANCE (SUA, 2024), cu Demi Moore în rol principal, a fost prezentat pentru prima dată în acest an la festivalul de film de la Cannes. O vedetă la final de carieră decide să folosească un medicament de pe piața neagră, o substanță de replicare celulară care creează temporar o versiune mai tânără și mai bună a sa.

THE SUBSTANCE este distribuit în România de Independența Film și va putea fi vizionat în toate cinematografele din România în data de 10 ianuarie 2025.

Un alt film difuzat în avanpremieră națională este CROAZIERA DE COȘMAR (Danemarca 2024). Nanna își invită fiica într-o croazieră surpriză pe un mare vas din Caraibe pentru a-i sărbători majoratul. Un răsfăț maxim se transformă însă într-un coșmar când tragedia lovește la bord. Justiția e ca și inexistentă în apele internaționale, iar Nanna simte că se scufundă în încercarea disperată de a face dreptate. O căutare zguduitoare, ce pune la încercare hotărârea unei mame.

CROAZIERA DE COȘMAR este distribuit în România de Follow Art Distribution și va rula în toate cinematografele din România în data de 13 decembrie 2024.

Filmul românesc vorbit în limba engleză, THE SECRET OF PIN-UP ISLAND, se vede în avanpremieră la Brașov, la Dracula Film Festival. O echipă de specialiști a creat, folosind AI, o aplicație care generează un tratament revoluționar pentru depresia la femei prin construirea de scenarii personalizate. Subconștientului Alesiei i se generează un astfel de scenariu, ea fiind transportată într-o lume virtuală și plasată într-o situație limită, în care se confruntă cu propriile sale traume și pe care încearcă să le depășească pentru a-și recâștiga echilibrul mintal.

Proiecția filmului THE SECRET OF PIN-UP ISLAND va fi urmată de o sesiune de Q&A cu starul Rina Gri, regizorul și echipa de producție a filmului.

Printre filmele care se vor vedea în premieră la Brașov mai amintim Mimì – Prince of Darkness (Italia 2023) - Q&A Brando De Sica, regizorul filmului, MAD HEIDI (Elveția 2023) - Q&A Valentin Greutert, producătorul filmului, MINORE (Grecia 2024), The Vourdalak (Franța 2023), The Last Voyage of Demeter (SUA 2023) - prezentare film Dacre Stoker.

Dracula Fantasy Con va avea loc în weekendul 1 - 3 noiembrie, la Coresi Shopping Resort

Dracula Fantasy Con este un eveniment ce reuneşte sub acelaşi acoperiş artişti, creatori şi promotori ai fanteziei în cele mai variate declinări, de la comics-uri şi cărţi până la jocuri video şi Fantasy Art.

În spiritul CONvenţiilor americane tradiţionale (WorldCon a fost fondat în 1939, iar San Diego Comic Con, „Mecca fanilor Pop culture”, în 1970), Dracula Fantasy Con îşi propune să ofere publicului numeroase evenimente inedite, de la video gaming la retro gaming, aleea artiștilor, board games, ateliere creative, figurine și zone speciale dedicate culturii manga.

Dracula Fantasy Con se deschide oficial vineri, 1 noiembrie, ora 17.00, la Coresi Shopping Resort, cu vernisajul expoziției artistului spaniol FERNANDO DAGNINO.

Personalitate marcantă în spaţiul occidental al artei benzilor desenate, FERNANDO DAGNINO (n. 1973) va fi prezent la Brașov pentru vernisajul expoziţiei sale de Comic Book & Fantasy Art din cadrul Dracula Film Festival, eveniment pentru care, de altfel, a creat vizualul oficial al ediţiei.

Multipremiatul artist spaniol, care a început prin a lucra, la finele anilor ’90, ca Guest Imagineer pentru compania Walt Disney și a publicat în 1999 prima sa creaţie B.D., Tales of the Black Spain, a devenit, începând din 2007, colaborator exclusiv al DC Comics pentru serii celebre, precum Superman, Wonder Woman, Suicide Squad sau Justice League.

În cele trei zile de Dracula Fantasy Con, iubitorii jocurilor video vor avea ocazia să joace două dintre cele mai în vogă jocuri pe calculator. Republic of Gamers (ROG) participă la Dracula Fantasy Con, prezentând cele mai noi și puternice laptopuri de gaming în cadrul unor turnee și sesiuni free2play. Vor avea loc concursuri, iar câștigătorii vor pleca acasă cu premii oferite de către ROG și Smart PC.

În premieră pentru Dracula Fantasy Con, vă prezentăm și zona de RETRO GAMING. Retro Future Gaming este zona nostalgicilor, cu console din anii ‘70, ‘80, ‘90 și chiar anii 2000.

Zona va mai include și o expoziție cu primele „home video game console” japoneze din anii ‘70, plus primele calculatoare personale disponible foarte greu în România la sfârșitul anilor ‘80 și începutul anilor ‘90. De asemenea, vom include în expoziție console bootleg și device-uri recente de retro-hacking, realizate de fanii din comunitatea de retro-gaming.

Pe lângă toate acestea vom organiza și concursuri de retro gaming, de la clasicul „Tetris”, care tocmai a împlinit anul acesta 40 de ani de existență, și clasicele „Street Fighter II”, „Mario Kart” și „Guitar Hero”.

De la Dracula Fantasy Con nu lipsește nici „Aleea Artiștilor”, unde sunt invitați șapte artiști vizuali: Alexandra Caras , Xenia, Yumexor, Shirohakune, Mircea Pop, Tudor Vidoni și Daniel Joyniel.

În zona de merchandising, BookCity a pregătit o zonă de figurine, board games, manga și bandă desenată, iar cei de la Hobby Custom vor prezenta o serie de figurine 3D.

Tricksters club din Brașov invită curioșii să învețe tainele jocurilor de tip board games, cu teme didicate contelui Dracula, de unde nu vor lipsi nici premiile pentru participanți, oferite de BookCity!

Dracula Fantasy Con, parte din Dracula Film Festival, va avea loc în weekendul 1 - 3 noiembrie, la Coresi Shopping Resort, zona Piața cu Copaci, iar intrarea este gratuită.

Dracula Film Festival, ediția a XII-a, va avea loc la Brașov, în perioada 30 octombrie – 3 noiembrie, la Apollonia Modern (fostul cinema Modern) și Cinema One Laserplex, sala VIP.