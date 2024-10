Echipa documentarului „Weekend în familie” vine la „Let's Talk About...Film”, în Sala Mare a ICR

Cum se vede filmul din perspectiva unui alt regizor? Dar din perspectiva unui actrițe? Ce își propune un compozitor sau un filosof să vorbească despre un documentar? În ce măsură un profesor de liceu poate convinge o clasă întreagă să vină la cinema? Ce ne mai atrage când vorbim despre un film: povestea, actorii sau muzica? Iată o parte din subiectele abordate la ediția din 30 octombrie a proiectului inițiat de ICR.

„Let's Talk About... Film” continuă demersul Institutului Cultural Român de promovare a cinematografiei românești contemporane și propune un concept original de înțelegere a filmelor prin prisma personalităților invitate la dialog. Seria „Let's Talk About…Film” a debutat la ICR în luna mai 2024 și cuprinde în acest an cinci proiecții urmate de dezbateri.

Sinopsis „Weekend în familie”

O vizită în orașul natal al regizorului este prilejul pentru a duce la capăt o serie de discuții sensibile, vizând teme precum identitatea, scena drag din România, orientarea sexuală și presiunea socială impusă de toate acestea, care până în acel moment au fost evitate. Trei zile care nu reușesc să își găsească o concluzie clară, o încercare de dialog în care dinamica familiei evoluează de la comic, la tragic, la tandru.

Din distribuția filmului fac parte: Mihnea Toma, Vivian Toma, Adina Toma.

Mihnea Toma a absolvit regie de film la UNATC „I.L. Caragiale” București și a finalizat recent Masterul de Film Documentar al aceleiași universități. A realizat mai multe scurtmetraje, atât de ficțiune cât și documentare, printre care Venim pe rând și mergem pe sărite (2020) care a fost nominalizat la categoria Cel mai bun scurtmetraj documentar la Premiile Gopo, ediția 2021. Documentarul Weekend în familie a fost recompensat anul acesta la TIFF cu Mențiune Specială a Juriului Zilele Filmului Românesc.

Eugen Jebeleanu a absolvit studii de actorie la UNATC „I.L. Caragiale” și are un Master de regie și dramaturgie la Paris. În 2021 a scris o lucrare de doctorat cu titlul Teatrul Constrângerii (Itinerariile începuturilor mele regizorale). A montat spectacole de teatru și operă, iar în 2020 a debutat ca regizor de film cu lungmetrajul Câmp de maci, recompensat la TIFF cu Premiul pentru cea mai bună regie. În 2010 a fondat, împreună cu dramaturgul Yann Verburgh, “Compania 28”, iar mai apoi “Cie des Ogres” în 2017, colaborând în ultimii ani cu cele mai importante teatre din țară. Eugen Jebeleanu a semnat regia pentru numeroase spectacole jucate pe scenele din Franța și Germania. În 2017 a regizat Căpcăuni, un proiect care a fost recompensat de către Fédération d’Associations de Théâtre Populaire (FATP). Spectacolul Itinerarii. Într-o zi, lumea se va schimba, din 2019, care poartă semnătura lui, a fost recompensat cu Premiul pentru cea mai bună regie la Gala Premiilor UNITER. A colaborat cu Opera din Lyon pentru I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky, de John Adams. Spectacolul Pescărușul se joacă în stagiunea curentă la TNB. Anul trecut a regizat cel de-al doilea lungmetraj, Interior zero, după un scenariu scris de Ioana Moraru. Filmul este o ecranizare a romanului Interior zero scris de Lavinia Branişte.

Ana Dumitrașcu este actriță de film și de teatru. S-a remarcat în filmul Imaculat al regizorilor Monica Stan și George Chiper-Lillemark, recompensat în 2021, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția, cu premiul pentru regizori aflați la debut - „Luigi De Laurentiis Award Lion of the Future”, precum și cu premiul principal al secțiunii - „Giornate degli Autori Director’s Award”. Pentru rolul Daria din Imaculat Ana Dumitrașcu a primit din partea UCIN Premiul pentru interpretare feminină. Ea a mai jucat în scurtmetrajul Casa noastră regizat de Bogdan Alecsandru și în lungmetrajul de debut al regizoarei Sarra Tsorakidis, Ink Wask, nominalizat anul acesta la două premii internaționale importante.