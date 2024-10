Emmanuel Macron cere ca serialul TV ''Emily in Paris'' să rămână în capitala Franţei

Întrebat despre faptul că acest popular serial TV produs de Netflix a părăsit Parisul şi s-a mutat la Roma înaintea celui de-al cincilea sezon al său, Emmanuel Macron a răspuns astfel: "Vom lupta din greu. Şi le vom cere să rămână la Paris! 'Emily in Paris' la Roma nu are niciun sens".



Pentru şeful statului francez, acest serial TV este "super pozitiv în ceea ce priveşte atractivitatea ţării".



Vorbind despre participarea lui Brigitte Macron în cel de-al patrulea sezon al acestui serial, Emmanuel Macron a dezvăluit că soţia lui "a fost foarte bucuroasă să facă acest lucru". "Apariţia ei a avut o durată de doar câteva minute, dar cred că a fost un moment foarte bun pentru ea", a continuat preşedintele Republicii Franceze.



"Ideea unui 'cameo' (apariţie episodică - n.red.) ne-a venit atunci când eu şi Darren Star (creatorul serialului - n.red.) am întâlnit-o pe Brigitte Macron la Palatul Elysee în decembrie 2022", a dezvăluit actriţa Lily Collins, protagonista serialului "Emily in Paris", pentru revista Elle.



"Eu sunt mai puţin atrăgător decât Brigitte!", a spus Emmanuel Macron atunci când jurnaliştii de la Variety l-au întrebat dacă producătorii i-au cerut să aibă şi el o scurtă apariţie în acest serial TV.



De la lansarea sa din 2020, "Emily in Paris" înregistrează cote ridicate de audienţă şi a ajuns pe primele pagini ale publicaţiilor de specialitate. Există telespectatori care îl adoră, unii care îl urăsc şi alţii care adoră să îl urască.



"Emily in Paris" a fost criticat în special la începuturile sale în Franţa pentru perpetuarea unei fantezii de lungă durată despre "Oraşul Luminilor", de la berete la francezul tipic "bon vivant", precum şi pentru prezentarea unei capitale igienizate, care este foarte - uneori chiar prea - "instagramabilă".

