„Enescu, jupuit de viu”, un succes enorm al cinematografiei românești

Astăzi, la Ateneul Român din București, vor fi două proiecții eveniment, de la ora 16.00 și de la 19.30. Pentru proiecția de la 19.30 s-au vândut toate biletele de la începutul lunii februarie. Cinefililor le-au rămas doar câteva locuri libere de la ora 16.00, iar cei care nu vor putea ajunge astăzi la Ateneul Român mai au ocazia să vadă filmul în alte orașe, într-o caravană fără precedent care a reușit să ducă această producție cinematografică mai aproape de publicul român din toate zonele țării. În continuare, în luna martie, Enescu va fi omagiat la Opera Națională din Timișoara, Cluj și Iași, prin primul film artistic dedicat lui și prin vocile unor soprane renumite.

„Enescu jupuit de viu”, regizat de Toma Enache, a avut un succes global, devenind cel mai premiat film românesc al anului 2024. Acest film nu este doar o creație cinematografică, ci un arc peste timp, o reîntâlnire a trecutului cu prezentul, o celebrare a geniului universal George Enescu, la care vă invităm să participați.

În continuare se vizionează în multe locuri „sold out” - așa cum va fi și astăzi, la Ateneul Român, de la ora 19.30. În ianuarie, filmul a fost selectat în programul oficial al celei de-a 17-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Jaipur, India (JIFF), care s-a desfășurat în perioada 17-22 ianuarie 2025, fiind singurul film românesc în competiția pentru cel mai bun lungmetraj, iar de la lansare a câștigat peste 70 de premii internaționale.

„Lansarea filmului a fost un moment de mare satisfacție și o călătorie emoționantă alături de toți cei care au ales să-l vizioneze. Succesul în cinema și la festivalurile internaționale este rezultatul muncii intense a întregii echipe. Premiile câștigate și aprecierile primite până acum sunt, fără îndoială, o validare a eforturilor noastre de a crea un film care să rămână în memoria spectatorilor și să genereze o reflecție profundă asupra poveștii de viață a unuia dintre cei mai mari compozitori ai lumii, George Enescu”, spune regizorul Toma Enache.

Traseul recunoașterii internaționale

De la lansarea sa, filmul a parcurs un traseu impresionant. Premiera mondială a avut loc la cea de-a 17-a ediție a International Sound & Film Music Festival - ISFMF Croația, unde a câștigat trofeul pentru „Cea mai bună muzică originală de film” semnată de Sebastian Androne Nakanishi. Premiera americană a fost la Los Angeles, în cadrul celei de-a 27-a ediții a ARPA International Film Festival, unde regizorul Toma Enache a fost distins cu premiul „Outstanding Achievement in Filmmaking” (Realizări Remarcabile în Cinematografie).

Filmul a fost premiat și la Veneția, unde regizorului Toma Enache și lui Stefano Nicolao, cel care a semnat costumele, li s-a decernat „Premio Cultura”, în cadrul evenimentului cultural „Leoni, Gattopardi di Sicilia”, organizat sub patronajul Comisiei de Cultură a Camerei Deputaților din Italia și al Consiliului Internațional al Dansului UNESCO. Premiera franceză a fost la Monaco, unde filmul a câștigat Trofeul Angel Film Awards pentru Cel mai bun film.

Filmul a fost selectat și a câștigat peste 37 de premii la festivaluri de prestigiu, printre care: ARPA International Film Awards (Los Angeles), Angel Film Awards (Monaco), Festivalul Internațional de Film de la Girona (Spania), Festivalul Internațional de Film de la Salerno (Italia), Festivalul Internațional de Film - Premiile Afrodita de Aur (Cipru), Five Continents International Film Festival (Venezuela), Festivalul Rome Prisma Film Awards (Italia), Festivalul Internațional de Film de Artă de la Atena (Grecia), European Cinematography Awards (Olanda), Festivalul de Film de la Florența (Italia), Festivalul Internațional de Film BRIDGES, Corinthia Peloponnese (Grecia) și British Film Awards (Marea Britanie).

Este un film care continuă să inspire. A impresionat nu doar la festivaluri internaționale, ci a emoționat și publicul din sălile de cinema de acasă. Criticii de film au apreciat atât povestea emoționantă, cât și interpretarea remarcabilă a actorilor. Gustavo Coletti scria, în celebra revistă de film „Times of Cinema”: „Este greu de găsit în cinematografia modernă atât de mult respect pentru spiritul narațiunilor clasice… Toma Enache nu face compromisuri în căutarea excelenței”. Un alt critic de film, Adrián Pérez, scria: „În realizarea acestui portret magistral al unuia dintre cei mai mari artiști ai României, Toma Enache nu numai că a onorat moștenirea lui Enescu, dar a creat o operă care merită să stea cu mândrie alături de cele mai bune filme europene contemporane. Filmul ne amintește de ce avem nevoie de artă, chiar dacă ne arată prețul teribil pe care trebuie să-l plătească unii pentru a o crea”.

Turneu național „Enescu 70”

Publicul din România a răspuns cu entuziasm, filmul fiind vizionat, până în luna ianuarie, în peste 54 de premiere de gală în toată țara, de mai mult de 25.000 de spectatori, iar turneul național continuă sub egida „ENESCU 70”.

Ateneul Român din București găzduiește seria de proiecții speciale dedicate aniversării a 70 de ani de la plecarea în stele a compozitorului George Enescu. Această serie va continua pe tot parcursul anului 2025, în toată țara și în întreaga lume, aducând un omagiu unuia dintre cei mai mari artiști români.

„Ceea ce ne bucură cu adevărat este impactul pe care îl are filmul asupra publicului. Am avut parte de reacții extrem de puternice și sincere din partea spectatorilor, care nu doar că au fost emoționați de povestea de viață a lui Enescu, dar au simțit și nevoia de a discuta despre temele atinse în film. Reacțiile spectatorilor, atât la nivel local, cât și internațional, ne confirmă că am reușit să dăm naștere unei povești care rezonează profund cu experiențele și trăirile oamenilor de pretutindeni. Aceasta este, pentru noi, dovada clară că «Enescu, jupuit de viu» nu este doar un film, ci și o invitație la o discuție mai amplă despre pasiune și iubire, dar și despre artă și sacrificiu. Așteptăm publicul și la viitoarele noastre proiecții în țară și în străinătate, pentru a-l onora împreună pe acest compozitor uriaș, care a pus România pe harta muzicală a lumii”, este mesajul regizorului Toma Enache.

Proiecții speciale, cu soprane de renume

Așadar, la 70 de ani de la trecerea sa în eternitate, George Enescu va fi omagiat în locuri emblematice din țară - Ateneul Român (25 februarie), Opera Națională din Timișoara (19 martie), Opera Națională din Cluj (31 martie) și Opera Națională din Iași (5 mai), printr-un eveniment remarcabil.

În deschiderea evenimentelor, publicul va fi încântat de vocile unor soprane de renume mondial, precum Elena Moșuc, Antonela Barnat, Diana Țugui și Veronica Anușcă, acompaniate de virtuozi ai pianului precum Leonard Bonea, Gergő Nagy, Adina Alupei și Alexandru Burcă.

Aceste proiecții speciale, organizate de producătorii executivi ai filmului Martha Maria Mocanu și Elena Enache, sunt un omagiu adus lui George Enescu și o oportunitate unică de a redescoperi viața și opera sa prin intermediul unui film cu 40 de premii internaționale și singura producție românească premiată internațional la categorii precum cel mai bun film, regie, scenografie, costume, coloană sonoră, muzică originală, actori în rol principal, actori în rol secundar, imagine, producător, premiul publicului, premiul special al juriului, premiul pentru realizări remarcabile în cinematografie.

„Este o onoare să ai șansa să faci primul film artistic dedicat unui astfel de om. Am intuit că Enescu poate, și cu povestea lui de viață, pe lângă muzica lui, să dea o stare de spirit românilor. Le mulțumesc spectatorilor din întreaga țară că vin să vadă filmul dedicat lui Enescu. Mă bucur că au înțeles demersul regizoral și rostul acestui film. Le mulțumesc pentru aprecieri și mesaje. Au demonstrat că arta cinematografică are cu adevărat puterea de a emoționa și de a uni sufletele care vibrează pe aceleași note. Așa cum spunea Enescu, «în artă trebuie să vibrezi tu însuți și să-i faci și pe alții să vibreze». Cred că am reușit acest lucru” Regizorul Toma Enache

