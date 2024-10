"Enescu, jupuit de viu", premiat în America

Pe 26 octombrie, filmul „Enescu, jupuit de viu” regizat de Toma Enache a avut premiera americană în cadrul celei de-a 27-a ediții a Festivalului Internațional de Film ARPA, în Los Angeles. Proiecția a avut loc la Harmony Gold Theatre, pe legendarul Sunset Boulevard.

La proiecția oficială, alături de regizor și alți membri ai echipei, a fost prezent și Consulul General al României la Los Angeles, Doamna Lucia Sava.

Pe 27 octombrie, la gala de decernare a premiilor, regizorul Toma Enache a primit premiul "Outstanding Achievement in Filmmaking".

Anul acesta, în cadrul festivalului s-au proiectat 110 filme din 25 țări. Filmul „Enescu, jupuit de viu” este singurul film românesc din selecția oficială ARPA, un festival cu tradiție de aproape 3 decenii, printre cele mai vechi și importante festivaluri internaționale pentru film independent.

Premiera din România, în noiembrie

Publicul românesc va avea ocazia să vizioneze în premieră acest film mult așteptat începând cu luna noiembrie, în prezența regizorului și a unor membri ai echipei, beneficiind astfel de o experiență cinematografică unică.

„Enescu, jupuit de viu” va fi lansat în cadrul a peste 30 de proiecții de gală în toată țara, debutând pe 2 și 3 noiembrie la Iași, 4 noiembrie la Opera Națională din București, 5 noiembrie la Ploiești și 6 noiembrie la Constanța, aceste prime date fiind deja sold out!

Pe 30 noiembrie va avea loc o proiecție specială la Ateneul Român din București.

Biletele sunt deja puse în vânzare, pe https://ticketstore.ro/ro/eticheta/101/film-enescu-jupuit-de-viu; https://www.iabilet.ro/bilete-jupuit-de-viu/;

. Lista completă cu datele și locurile premierelor poate fi găsită pe paginile de social media ale filmului, urmând să fie afișate și datele pentru luna decembrie.

Regizorul Toma Enache descrie filmul ca fiind un omagiu adus genialului compozitor român, invitând publicul să descopere atât artistul, cât și omul din spatele muzicii.

Eveniment important pentru cinematografie

ARPA International Film Festival (ARPA IFF) celebrează, din 1997, în inima Hollywoodului, filmele internaționale și cineaștii independenți. Misiunea sa este aceea de a cultiva toleranța culturală și empatia globală prin crearea unui forum dinamic pentru cinematografia internațională.

Festivalul reunește mai mulți specialiști în domeniu într-un program dens, ce include conferințe precum “Women in Filmmaking”, la care a participat și binecunoscuta actriță Diane Baker; masterclass-ul de efecte speciale moderat de Roger Kupelian, artist vizionar care a lucrat pentru proiecte cinematografice majore, precum trilogia Lord of the Rings sau Alice in Wonderland în regia lui Tim Burton.

Alți oaspeți importanți ai festivalului sunt actorii Joe Cortese (Green Book), Julia Ormond (Legends of the Fall), Rosanna Arquette (Pulp Fiction), Kevin Pollak (The marvelous Mrs. Maisel), Eric Roberts (The Dark Knight).

Gala a celebrat nume importante, printre care actorul american Danny Trejo, o adevărată emblemă hollywoodiană, cunoscut pentru vasta lui filmografie (Desperado; Heat; Con Air; Spy Kids; Machete).

Ultimul film în care joacă, "Wages of sin", în regia lui Victor Rios, a avut premiera tot pe 26 octombrie, în cadrul festivalului.

George Pennacchio a primit Premiul pentru Întreaga Carieră, iar tânărului regizor Gabriele Fabbro i s-a înmânat the Rising Star Award.

