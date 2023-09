Evenimente culturale la Institutul italian de Cultură

Filme italiene la BIFF

În cadrul celei de-a 19-a ediții a Bucharest International Film Festival vor fi proiectate, cu sprijinul Institutului Italian de Cultură, filmele “Umbra lui Caravaggio” de Michele Placido, la Gala de deschidere și “Disco Boy” de Giacomo Abbruzzese, în competiție pentru Marele Premiu BIFF 2023.

Umbra lui Caravaggio

Regia: Michele Placido

Cu: Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti

dramă, biografic, istoric

Italia-Franța / Italia-Franța, 2022, 2 h

15.09, h. 19.00 – MȚR – Sala Horia Bernea

17.09, h. 20.30 – Gradina cu Filme 1

Disco Boy

Regia: Giacomo Abbruzzese

Cu: Franz Rogowski, Morr N’Diaye, Laetitia Ky, Leon Lucev, Matteo Olivetti

dramă

Italia, Franța, Belgia, Polonia / Italia, Francia, Belgio, Polonia, 2023, 1 h 32 min

17.09, h. 18.30 – Cinema Union

18.09, h. 18.30 – MȚR – Sala Horia Bernea

Artiști italieni la Festivalul NOVA

La cea de-a patra ediție a festivalului NOVA – Art | Technology | Now – care se desfășoară la București în perioada 16 – 30 septembrie vor fi expuse, cu sprijinul Institutului Italian de Cultură din București, și două instalații colective realizate de mai mulți artiști, printre care și doi italieni: Michele Bressan și Valentina Fusco.

Have you seen my body? a seascape este o instalație interactivă performativă care va fi expusă în perioada 19 – 23 septembrie la Centrul Național al Dansului (Bd. Mărășești, 80-82, h: 16.00-22.00)

Walk. a rhythm este o instalație interactivă performativă care va fi deschisă pentru public în perioada 26 – 29 septembrie la Sala Teatrelli a Creart (Piața Lahovari, 7, h. 16.00 – 22.00)

Expoziția "Calvino Imaginar"

Cu ocazia centenarului nașterii lui Italo Calvino, Institutul Italian de Cultură din București prezintă expoziția “Calvino imaginar”, un proiect COMICON promovat de Ministerul Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale. Expoziția va fi inaugurată la sediul Institutului Italian de Cultură din București în data de 20 septembrie 2023, la ora 18.30, și va rămâne deschisă până pe 8 octombrie.

Expoziția are scopul de a aduce un omagiu influenței constante și coerente a imaginarului lui Calvino asupra culturii vizuale și, în special, impactului lumilor sale imaginare asupra celor mai importanți ilustratori și autori de benzi desenate italieni.

Spectacol experimental

Institutul Italian de Cultură din București găzduiește joi, 21 septembrie 2023, la ora 18.30, în Aleea Alexandru 41, spectacolul experimental CHOREA VACUI, o meditație vizio-poetică, o creație a companiei Teatringestazione, regia Anna Gesualdi și Giovanni Trono.

Compania napolitană Teatringestazione s-a născut oficial în 2008 din colaborarea dintre Anna Gesualdi și Giovanni Trono, se ocupă de experimentarea în domeniul teatral și realizează proiecte la care participă artiști și cercetători din diferite domenii. Cei doi fondatori au văzut întotdeauna spațiul teatrului ca pe un spațiu ce trebuie transfigurat, deci nu în accepțiunea sa convențională. În acest sens au creat și "Chorea Vacui", cel mai recent proiect al lor, care vorbește despre metodologia lor de a pune sub semnul întrebării forma și locul, scena.

Colocviu Internațional

În zilele de 22 și 23 septembrie 2023, Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă al Facultății de Limbi și Literaturi Străine (FLLS) din Universitatea din București, sub patronajul Ambasadei Republicii Italiene la București și cu colaborarea Institutului Italian de Cultură din Bucureşti, a Accademiei di Romania din Roma și a Centrului de Lingvistică Comparată și Cognitivism al FLLS organizează colocviul "Traducerea în regimurile totalitare. Aspecte lingvistice, literare şi istorice, dedicat traducerilor în și din limba italiană".

European Day of Languages

Pe 23 septembrie, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor Străine sărbătorim diversitatea lingvistică din Europa. Institutele Culturale din cadrul rețelei EUNIC și Reprezentanța Comisiei Europene invită adulții și copii la un program special dedicat acestei zile. Tematica evenimentelor de anul acesta este Egalitatea în Educație.

Vă așteptăm, așadar, și la Institutul Italian de Cultură, în Aleea Alexandru 41, de la ora 15.00, să descoperiți cultura italiană și să participați la cursuri demonstrative alături de profesorii noștri nativi. În cadrul evenimentului va fi organizată o tombolă comună a rețelei EUNIC, al cărei premiu va fi un curs gratuit la Institutul ales, dar și o tombolă a Institutului Italian de Cultură, cu premii în cărți.

Cineaști italieni la BIEFF

La cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București, dedicat filmului de avangardă, care va avea loc în perioada 26 septembrie - 1 octombrie, criticul de film italian Eddie Bertozzi, responsabilul comitetului de selecție "Pardi di domani" de la Festivalul de la Locarno, va face parte din juriu. De asemenea, în competiția de scurt - metraje a festivalului de anul acesta este înscrisă și o producție italiană, "La stanza lucida", regia Chiara Caterina. Institutul Italian de Cultură din București este unul dintre partenerii festivalului.

Concerte italiene

* Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia - 15, 16.09, Sala Palatului

* Il Giardino Armonico - 21.09, Ateneul Român

* Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna - 23.09, Ateneul Român