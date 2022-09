Fairytale, cel mai recent film al lui Alexander Sokurov, în deschiderea celei de-a 12-a ediții BIEFF

Printre surprizele pregătite publicului la ediția din acest an se numără de asemenea două programe speciale de scurtmetraje, prezentate în parteneriat cu secțiunea Berlinale Forum Expanded, Arsenal Berlin - Institute for Film and Video Art și Arhiva Națională de Filme.

Fairytale – în deschiderea BIEFF.12

Basm, fabulă, parabolă – toate acestea se aplică ultimului film din tetralogia despre dictatorii secolului XX, semnată de regizorul Alexander Sokurov. O metaforă transcendentă, în care esteticul este în egală măsură politic, Fairytale condamnă violența, războiul, dictatura, imperialismul și idolatria, într-o manieră extrem de necesară în acest moment al istoriei. În filmul care s-a bucurat de o premieră internațională în Competiția Oficială de la Locarno, autorul apelează la CGI, inteligență artificială și tehnologie deep fake pentru a ne duce în cele mai întunecate colțuri ale Purgatoriului, unde se află acum Adolf Hitler, Benito Mussolini, Iosif Stalin și Winston Churchill, scindați în nenumărate sosii și instanțe, suspendați, refuzați mântuirii.

Filmul va putea fi urmărit pentru prima dată pe marele ecran în România, pe 26 septembrie, de la ora 18:30, la Cinemateca Eforie, în avanpremiera celei de-a 12-a ediții BIEFF.

Ecologii Speculative - Retrospectivă dedicată filmului experimental românesc

O altă perspectivă asupra trecutului, una axată pe istoria cinemaului experimental românesc, face subiectul programului Speculative Ecologies, prezentat la BIEFF în parteneriat cu Arhiva Națională de Filme. Prin acest demers, festivalul continuă să sondeze procesul pe care arta de avangardă l-a parcurs la noi în țară de-a lungul istoriei sale, promovând modalitățile inovatoare în care artiștii români au ales să-și exprime viziunile asupra lumii, uneori chiar în ciuda pericolului de a deveni victimele cenzurii.

Selecția care va readuce pe marele ecran lucrări produse între 1977 și 2012, a prins formă împrejurul unei teme anume: ecologia. Natura, prin ochii unor artiști precum Mona Vătămanu, Florin Tudor, Ion Grigorescu, Ioan Pleș, Gábor Nagy, Jenő Márton, Matei Bejenaru și Wanda Mihuleac, ne oferă indicii subtile despre realitatea culturală a fiecărei etape pe care România a traversat-o în această perioadă.

Proiecția specială a filmelor experimentale românești de arhivă va avea loc sâmbătă, pe 1 octombrie, de la ora 16:00, la Cinemateca Eforie.

Trust Fall - Berlinale Forum Expanded Spotlight

O continuare a parteneriatelor de tradiție cu unele dintre cele mai importante festivaluri şi instituţii din sfera cinema-ului de avangardă, programul tematic Trust Fall va aduce laolaltă scurtmetraje din selecțiile recente ale Berlinale Forum Expanded, cât și lucrări preluate din vasta arhivă de cinema experimental internațional a Institutului Arsenal pentru Film și Video Art. Pornind de la tema BIEFF 2022 - Handle With Care - acest program de filme cu abordări personale ridică întrebări despre intimitate și vulnerabilitate din diverse perspective.

Cele 7 lucrări din selecție negociază relațiile fragile dintre cameră și subiecți, dintre film și public(uri), cât și felul în care aceste relații sunt influențate de conceptul de identitate. Compus din filme de montaj, studii formaliste asupra dansului, animații artizanale, filme queer underground sau autoportrete poetice, programul promite o experiență de vizionare inedită, oferind totodată o perspectivă asupra muncii Institutului Arsenal în domeniul conservării și exploatării de istorii cinematografice dincolo de canonul mainstream.

Trust Fall - Berlinale Forum Expanded Spotlight va avea parte de o unică proiecție duminică, pe 2 octombrie, de la ora 16:00, la Cinemateca Eforie.