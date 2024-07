Cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film ANONIMUL va avea loc între 12-18 august la Sfântu Gheorghe, Delta Dunării. Filme de la Cannes, Veneția, Locarno și Toronto în competiția de lungmetraj a festivalului

În competiția de lungmetraj a festivalului „avem anul acesta un program cu totul special cu patru puternice voci feminine (din cele cinci filme din competiție), revendicate deja de către critica internațională ca viitoare generații de regizori ce trebuie urmărite” spune Ludmila Cvikova – selecționera competiției de lungmetraj. Toate cele cinci titluri au avut premiera mondială în cele mai importante competiții din lume: Cannes, Veneția, Locarno fiind apreciate de critica internațională.

Plasat în măreția terestră a Sahelului (Senegal), „Banel & Adama” – prezentat în 2023 în Competiția Oficială de la Cannes – este o tragică poveste de dragoste ce urmărește doi tineri îndrăgostiți care luptă cu tradițiile rigide pentru independență și puterea de a decide; o odisee lirică care „descinde hipnotic într-o narațiune mitică cu profunzimea unei fabule atemporale” scriau cei de la Télérama. Regizoarea Ramata-Toulaye Sy „oferă o lecție de meșteșug, construind personaje luxuriante, inspirate și puternice, care stăpânesc perspectiva poveștii, căutând să-și croiască un viitor într-o atmosferă narativă obsedant de vie, de la nisip până la cer.” e de părere Screen International.

„Photophobia” regizat de Pavol Pekarcik și Ivan Ostrochovský (care este și producătorul filmului câștigător al Trofeului Anonimul din 2022 – „107 Mothers”) a fost selectat în secțiunea Giornate degli Autori de la Veneția, în 2023, unde a fost premiat cu Europa Cinemas Label Award. Filmul – „excepțional de bine realizat, cu o imagine remarcabilă” (The Hollywood Reporter) – ne face cunoștință cu Niki, în vârstă de 12 ani, care ajunge împreună cu familia lui într-o stație de metrou din Kharkiv pentru a se adăposti de războiul terifiant de afară. Pentru familia sa lumina zilei este sinonimă cu pericolul de moarte, iar băiatului nu îi este permis să părăsească incinta stației luminată constant de lumina neoanelor. Acesta o va întâlni însă pe Vika alături de care va descoperi o lume în care e posibil să te bucuri de soare.

Tot la Veneția, de data aceasta din Selecția Oficială Orizzonti, a fost arătat prima dată și filmul „City Of Wind”, debutul în lungmetraj al regizoarei Lkhagvadulam Purev-Ochir, în care Ze, un tânăr de 17 ani, studiază din greu la școală pentru a reuși în societatea rece și dură a Mongoliei moderne. Când Ze o întâlnește pe Maralaa, simțurile îi sunt trezite și o altă realitate pare posibilă. Filmul „este o operă metodică și spirituală care se bazează pe interpretarea puternică a lui Tergel Bold-Erdene, care întruchipează paradoxurile derutante ale adolescenței cu o îndemânare extraordinară.” scriau cei de la IndieWire. Actorul a fost distins cu Premiul pentru cel mai bun actor al secțiunii.

„Sweet Dreams” a avut premiera în competiția de la Locarno 2023. Filmul semnat de Ena Sendijarevic începe cu moartea subită a lui Jan, stăpânul unei plantații de trestie de zahăr dintr-o insulă îndepărtată din Indonezia, eveniment ce o lasă pe soția acestuia în stare de șoc. Fiul lor împreună cu soția lui care nu mai are mult până să nască, vin din Regatul Olandei pentru a moșteni imperiul familiei și sunt consternați să afle că amanta lui Jan are un rol crucial în executarea testamentul său. Renée Soutendijk, interpreta rolului soției moșierului, a fost premiată pentru interpretarea sa în cadrul festivalului, cei de la Slant Magazine caracterizându-i interpretarea ca fiind „absolut seducătoare”.

Distins în 2023 cu Mențiunea Specială, Concorso Cineasti del Presente, la Locarno, „Excursion” „este un film îndrăzneț, curajos și poetic, în care emoțiile protagonistei devin jar încins. O mărturie atât de necesară a unei alternative în care regulile sunt făcute pentru a fi încălcate, filmul oferă o voce tinerilor care prea des sunt reduși la tăcere. Potent emoțional și încărcat din punct de vedere politic, debutul Unei Gunjak se impune prin estetica sa intenționat trivială, inspirată de contradicțiile țării natale, rezultând într-un film puternic și necesar, care ți se bagă ușor pe sub piele.” observau cei de la Cineuropa. În Sarajevo, o adolescentă care caută validare susține că a făcut sex, pentru prima dată, în timpul unui joc ’adevăr sau provocare’ între colegii de gimnaziu. Prinsă în propria-i minciună, inventează o sarcină, și devine centrul unei controverse care scapă de sub control.

Câștigătorul Trofeului ANONIMUL va fi ales prin vot de publicul festivalului, iar premiul, în valoare de 3000 de euro.

Programul Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL cuprinde și anul acesta cele două competiții de scurtmetraje, românești și internaționale.

Din cele peste 100 de titluri înscrise în selecția pentru competiția națională, criticul de film Ionuț Mareș a ales 14 filme ce vor fi proiectate la Sfântu Gheorghe și intră în cursa pentru premiul de 1000 de euro desemnat prin vot de publicul festivalului. Acestea sunt:

„Aparatele fotografice nu înregistrează aceste lucruri” - regia Alexandru Solomon, „Buffon” - regia Bogdan Theodor Olteanu,

„Claudia (Working Title)” - regia Adrian Sitaru,

„Dacă voi pluti” - regia Bogdan Alecsandru,

„FuckYou LoveYou” - regia Elias Ferchin Musuret,

„(În) cerc” - regia Andreea Parfenov,

„Între marginile zilei” - regia Andreea Lăcătuș,

„Neliniște” - regia Simona Deaconescu,

„O altă primăvară” - regia Claudiu Mitcu,

„Pisica moartă” - regia Ana-Maria Comănescu,

„Scuze, sunt Mut!” - regia Michael Cuptor,

„Singură și tristă” - regia Cristian Dorobanțu-Mereuță,

„Somnoroșii” - regia Tudor Cristian Jurgiu și

„WTF Luci!?” - regia Paul Radu.

„E îmbucurător că unii regizori consacraţi nu ezită să facă în continuare şi scurtmetraje, în care îşi manifestă căutările formale. Selecţia include câteva astfel de filme, extrem de incitante. Dinspre studenţi sau proaspăt absolvenţi vin, de asemenea, propuneri deosebit de interesante, iar unele dintre cele mai stimulante se regăsesc în competiţie. La ele se adaugă o serie de filme foarte promiţătoare şi surprinzătoare din zona independentă, ale unor oameni de diferite vârste, aflaţi la începuturile lor în regie. Abia aştept ca publicul de la ANONIMUL să descopere şi să se lase purtat de cele 14 scurte poveşti de viaţă de la această a 21-a ediţie.” a spus Ionuț Mareș.

În competiția internațională au fost alese 12 titluri din cele peste 200 înscrise din întraga lume. Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj internațional la ANONIMUL 2024, în valoare de 1000 de euro, va fi ales tot de public dintre:

„A Summer's End Poem” - regia Lam Can-zhao (China, Elveția, Malaezia),

„Ebrahim” - regia Elnaz Ghaderpour și Reza Gamini (Iran),

„Ella se queda” - regia Marinthia Gutiérrez (Mexic),

„Foto di Gruppo” - regia Tommaso Frangin (Italia),

„La Gran Obra” - regia Álex Lora (Spania),

„Lemon Tree” - regia Rachel Walden (SUA),

„Los Mosquitos” - regia Nicole Chi (SUA, Costa Rica),

„Nada de todo esto” - regia Patricio Martínez și Francisco Cantón (Argentina, Spania),

„Nominantai” - regia Birutė Kapustinskaitė (Lituania),

„Tits” - regia Eivind Landsvik (Norvegia),

„The Real Truth About the Fight” - regia Andrea Slaviček (Croația, Spania) și

„Ultraviolet” - regia Veerle De Wilde (Belgia, Olanda).

„Cred că am format în timp o echipă între selectori, colegii mei și cu mine pe de o parte și publicul de la ANONIMUL pe de alta parte. Aș numi-o chiar o echipă ’de lucru’ pentru că, alături de Ludmila Cvikova și cu Ionuț Mareș, lucrăm intens pentru a propune filme relevante, diferite și care fac să putem vorbi împreună despre cinema. Dar și publicul este acolo, făcndu-și datoria de a alege pentru premii, dintre propunerile noastre, acele filme care i-au emoționat, intrigat sau le-au vorbit lor cel mai mult despre cinema.” spune Miruna Berescu, Directorul Festivalului.

Pe lângă premiile desemnate prin votul publicului – pentru cele mai bune scurtmetraje, Fundația Anonimul va alege din competițiile de scurtmetraj românesc și internațional câștigătorul Premiului „Ovidiu Bose Paștină”, și acesta în valoare de 1000 de euro.

Până să-și întâlnească spectatorii în Deltă, organizatorii Festivalului propun publicului un WARMUP – SILENT PARTY organizat pe 1 august la J’ai Bistrot București în care cei prezenți vor putea întâlni echipa ANONIMUL care va pune muzică alături de actorul Vlad Brumaru, invitat special al evenimentului. Intrarea la evenimentul ce va începe la ora 20:30 va fi liberă.

