Festivalul Filmului European revine pe marile ecrane

”Eveniment tradițional de marcare a Zilei Europei, 9 mai, Festivalul Filmului European a devenit, în istoria sa de peste un sfert de veac, un adevărat reper pentru viața culturală românească. Important moment de diplomație culturală, Festivalul este un prilej de afirmare a țelurilor în care credem și pe care le apărăm împreună în Europa: libertatea, drepturile omului și democrația. Evenimentul nu ar fi posibil fără sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și al ambasadelor și institutelor culturale partenere în EUNIC România, prin a căror contribuție, selecția pregătită de ICR câștigă în varietate și calitate”, a declarat Liviu Jicman, Președintele Institutului Cultural Român.

La București, 26.FFE se desfășoară în cinematografele Elvire Popesco și Cinemateca Eforie. Festivalul va debuta pe 5 mai, la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României cu proiecția filmului Rhino (Носоріг), realizat de regizorul ucrainean Oleg Sentsov, cineast-simbol al rezistenței naționale și apărător înarmat al Kievului asediat. Filmul a fost selecționat anul trecut în secțiunea Orizzonti la Festivalul de film de la Veneția și de atunci a fost prezent în multe festivaluri din întreaga lume.

26.FFE se va încheia, în oglindă, cu distopia aceluiași Oleg Sentsov – Numere (Номери / Numbers), regizată de la distanță, în 2020, din spatele gratiilor, cu ajutorul colaboratorului său, Akhtem Seitablayev.

Ediția din Timișoara va fi marcată prin organizarea unui eveniment de gală pe 10 mai, la Cinema Victoria, proaspăt reabilitat, unde va avea loc proiecția filmului Numbers a regizorului Oleg Sentsov.

“Dincolo de titlurile, unele dintre ele cât se poate de recente, care au atras atenția la Cannes, Berlin, Veneția, Locarno, Rotterdam sau Karlovy Vary, ceea ce face ca această ediție să fie unică este prezența Ucrainei printre țările reprezentate în festival, cu nu mai puțin de 7 producții. Nu lipsesc nici filmele-eveniment, semnate de nume mari ale cinematografiei mondiale precum Paolo Taviani, Christoffer Boe sau frații D’Innocenzo. De asemenea, reluăm tradiția ambasadorilor festivalului. Anul acestea, rolul îi revine regizoarei Monica Stan, prezentă în programul 26.FFE cu Imaculat, laureat cu 3 premii importante la Festivalul de film de la Veneția. În spotul festivalului, îi veți recunoaște pe Ada Condeescu, Irina Margareta Nistor și Tudor Giurgiu”, a precizat Cătălin Olaru, directorul artistic al Festivalului Filmului European, ediția 2022.

Programul FFE în București: 5 – 11 mai

Joi, 5 mai

Gala de deschidere a 26.FFE

Sala Auditorium – Muzeul Național de Artă al României

19:00 Rhino / Носоріг – r: Oleg Sentsov / Ucraina / 2021 / 101’

Cinema Elvire Popesco

20:00 Domnul Jones / Obywatel Jones / Mr. Jones – r: Agnieszka Holland / Polonia, Marea Britanie, Ucraina / 2019 / 119’

Cinemateca Eforie

20:00 Ocupație sau eliberare / Второто освобождение / Occupation or Liberation – r: Svetoslav Ovcharov / Bulgaria/ 2021 / 60’ (doc.)

VINERI 6 MAI

Cinema Elvire Popesco

18:30 Ultimii austrieci / Die letzten Österreicher / The last Austrians – r: Lukas Pitscheider / Austria, Ucraina / 2020 / 85’ (doc.)

20:30 Gustul foamei / Smagen af sult / A Taste of Hunger – r: Christoffer Boe / Danemarca, Suedia / 2021 / 104’

Cinemateca Eforie

18:00 Aalto / Aalto: Architect of Emotions – r: Virpi Suutari / Finlanda / 2020 / 103’ (doc.)

20:00 Atlasul păsărilor / Atlas ptáků / Bird Atlas – r: Olmo Omerzu / Cehia, Slovenia, Slovacia / 2021/ 92’

SÂMBĂTĂ 7 MAI

Cinema Elvire Popesco

16:00 Stop-Zemlia* / Стоп-Земля – r: Kateryna Gornostai / Ucraina / 2021 / 122’ (Q&A)

19:00 Despre frații noștri răniți / De nos frères blessés / Faithful – r: Hélier Cisterne / Franţa, Belgia / 2021 / 95’

21:00 Spiritul sacru / Espíritu sagrado / The Sacred Spirit – r: Chema García Ibarra / Spania, Franța, Turcia / 2021 / 97’

Cinemateca Eforie

13:45 Eftihia – Angelos Frantzis / Grecia / 2019 / 123’

16:00 Problema de a fi viu / The Trouble with Being Born – r: Sandra Wollner / Austria, Germania / 2020 / 94’

18:00 America Latină / America Latina – r: Damiano & Fabio D’Innocenzo / Italia, Franța / 2021 / 90’

20:00 Broadway – r: Christos Massalas / Grecia, Franța, România / 2022 / 97’

DUMINICĂ 8 MAI

Cinema Elvire Popesco

16:00 Haita noastră / Külön falka / Wild roots – r: Kis Hajni / Ungaria / 2021 / 98’

18:30 Cocon / Kokon / Cocoon – r: Leonie Krippendorff / Germania / 2020 / 99’

20:30 Leonora addio – r: Paolo Taviani / Italia / 2022 / 90’

Cinemateca Eforie

15:30 Sonata – r: Bartosz Blaschke / Polonia / 2021 / 118’

17:45 Mi se rupe / Rien à foutre / Zero fucks given – r: Emmanuel Marre, Julie Lecoustre / Belgia, Franța / 2021 / 110’

20:00 Pământul fiilor / La terra dei figli / The Land of the Sons – r: Claudio Cupellini / Italia, Franța / 2021 / 120’

LUNI 9 MAI

Cinema Elvire Popesco

18:00 În orice clipă / Ensilumi / Any Day Now – r: Hamy Ramezan / Finlanda / 2020 / 82’

20:00 Imaculat* / Immaculate – r: Monica Stan, George Chiper-Lillemark / România / 2021 / 114’ (Q&A)

Cinemateca Eforie

18:00 Nanu Tudor / My Uncle Tudor – r: Olga Lucovnicova / Belgia, Portugalia, Ungaria, Moldova / 2019 / 21’ (doc.)

Grădina Sovietică / The Soviet Garden – r: Dragoș Turea / România / 2019 / 76’ (doc.)

20:00 Raportul de la Auschwitz / Správa / The Auschwitz Report – r: Peter Bebjak / Slovacia, Cehia, Polonia, Germania / 2021 / 96’

MARȚI 10 MAI

Cinema Elvire Popesco

18:30 Sabaya – r: Hogir Hirori / Suedia / 2021 / 91’ (doc.)

20:30 În adâncul pădurii* / Le coeur noir des forets / Dark Heart of the Forest – r: Serge Mirzabekiantz / Belgia, Franța / 2021 / 104’ (Q&A)

Cinemateca Eforie

18:30 Războaie interioare / Inner Wars – r: Masha Kondakova / Ucraina, Franța / 2020 / 68’ (doc.)

20:00 Adăpostul / Foscadh / Shelter – r: Seán Breathnach / Irlanda / 2021 / 93’

MIERCURI 11 MAI

Cinema Elvire Popesco

18:30 Grămezi de moloz / Terykony / Boney Piles – r: Taras Tomenko / Ucraina / 2022 / 80’ (doc.)

20:30 Partenonul / Partenonas / Parthenon – r: Mantas Kvedaravicius / Lituania, Ucraina, Franța / 2019 / 119’

Cinemateca Eforie

18:00 Doar o dată / Solo una vez / Just One Time – r: Guillermo Ríos Bordón / Spania / 2021 / 80’

20:00 Numere / Номери / Numbers – r: Oleg Sentsov / Ucraina, Polonia, Cehia, Franța / 2020 / 104’

*Proiecție în prezența invitaților speciali (Q&A)