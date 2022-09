Festivalul Internațional de film KINOdiseea, ediția XIV, aduce la București filme pentru publicul tânăr premiate la festivaluri internaționale

De la prima ediție din 2009, KINOdiseea - Festivalul internațional de film pentru publicul tânăr și-a propus să aducă în atenția publicului bucureștean cele mai noi filme pentru copii, în premieră în România sau chiar Europa de Sud-Est, producții apreciate de publicul internațional și de criticii de film din întreaga lume, premiate la festivaluri precum precum Berlin, Sundance sau festivaluri de profil cu tradiție, filme cu tematici educative și sociale, care nu intră în rețeaua clasică de distribuție.

În 2022, competiția de lungmetraje KINOdiseea Junior aduce pe marile ecrane de la Cinema Gloria și Cinema Muzeul Țăranului 8 filme premiate la Berlinale, și alte festivaluri importante de film pentru publicul tânăr, precum European Film Awards, Annecy International Animated Film Festival, Zurich Film Festival, Brussels Animation Film Festival, Lithuanian Film Awards și Children KinoFest.

Acestea sunt:

PRINȚESA DRAGON / DRAGON PRINCESSE (Rr: Jean-Jacques Denis & Anthony Roux, animație, 2021, 1h 10m., Franța)

Sinopsis : Bristle este o fetiță crescută de dragoni. Dar, când tatăl ei trebuie să îi dea lui Sorgerog al doilea cel mai valoros lucru pentru el, el o oferă pe Bristle. Acest lucru o împinge la disperare și o obligă să fugă din peștera familiei. Bristle pornește apoi într-o călătorie de descoperire în lumea oamenilor. Printre aceștia, ea învață ce înseamnă prietenia, solidaritatea și lăcomia care pare să le mănânce inimile.

Premii: Cel mai bun film - Anima - Brussels Animation Film Festival 2022, nominalizat la Cel mai bun film - Children KinoFest 2022, nominalizat la Cel mai bun film de animație - Lumiere Awards, Franța 2022.

INIMĂ DE FLUTURE / A BUTTERFLY’S HEART (r: Inesa Kurklietyte, familie, 2021, 1h 48 m., Lituania)

Sinopsis : Filmul spune povestea unui băiețel de 10 ani pe nume Juozapas, care este extrem de special pentru că s-a născut cu inima în afara pieptului și a supraviețuit. Juozapas evită interacțiunea cu copii, centrul lumii sale este reprezentat de un conac vechi și pustiu și de insectele pe care le crește acolo. Pacea lui este tulburată când o fată de aceeași vârstă, Rugile, se mută în oraș și este timpul să meargă la școală. După ce au împărtășit diverse experiențe, treptat devin prieteni.

Premii: cinci nominalizări la Lithuanian Film Awards 2022 pentru Cel mai bun actor, Cea mai bună imagine, Cel mai bun machiaj, Cele mai bune costume, Cele mai bune decoruri.



STEAUA LAUREI / LAURA’S STAR (R: Joya Thome, familie, 2021, 1h 19 m., Germania)

Sinopsis : Un nou capitol începe pentru Laura. Împreună cu părinții și cu fratele ei, Tommy, se mută într-o nouă casă dar la început nu se prea poate obișnui cu noul oraș și are dificultăți în a-și face prieteni și a socializa. Într-o seară, vede o stea căzând din cer. Laura se grăbește în ajutorul stelei rănite și are grija de el. Cei doi se împrietenesc și steaua o duce pe Laura în multe aventuri incitante.



CUM AM ÎNVĂȚAT SĂ ZBOR / HOW I LEARNED TO FLY (R: Radivoje Andric, familie, 2022, 1h 27 m., Serbia, Croația, Bulgaria, Slovacia)

Sinopsis: Aventuroasa și amuzanta Sofia (12 ani), este nevoită să-și petreacă vacanța cu bunica ei autoritară, Maria, pe o insulă din Croația. Nu este experiența ideală de vară la care a sperat dar, cu ajutorul bătrânei ei mătuși Luce și a verișoarei ei fermecătoare, Sofia își depășește plictiseala inițială. Își face noi prieteni și împreună explorează tot ce are de oferit vara: soare strălucitor, distracție, multă înghețată și primul ei sărut. Dar vacanța ei lipsită de griji se termină brusc, când draga ei Luce trebuie dusă la spital, lăsând-o pe Sofia cu o parte din familie despre care nu știa că există. Cu toate acestea, în urma tragediei, familia depășește în sfârșit traume vechi și, când Sofia se întoarce acasă, își dă seama că dezvăluirea secretelor dureroase este atât o provocare, dar și foarte eliberator. Un film de familie distractiv care te poartă într-o aventură de vară fermecătoare, dar emoționantă, lângă mare.

Premii: premiul pentru Cel mai bun film european pentru copii - Sweden-ECFA, nominalizat la Cel mai bun scenariu - Festival Filmskih Scenarija - Screenfest 2022, Premiul Golden Arena pentru Cea mai bună contribuție croată la o co-producție despre minorități și Premiul Publicului pentru un film din programul internațional.



APE STAR (R: Linda Hamback, animație, familie, 2021, 1h 16 m., Suedia, Norvegia, Danemarca)

Sinopsis: Ape Star spune povestea lui Jonnei, în vârstă de 8 ani, care a trăit toată viața într-un orfelinat liniștit de la țară. Într-o zi, o gorilă foarte mare ajunge la orfelinat conducând o mașină dar fără să scoată niciun sunet. Toți ceilalți copii fug temându-se de gorilă, dar Jonna este atrasă de ea, deși e oarecum speriată. Gorila o adoptă pe Jonna și o duce la casa ei din apropiere, în depozitul de vechituri, unde își câștigă existența vânzând lucrurile pe care le găsește acolo. Este o casă rustică, dar confortabilă și, treptat, Jonna învață să o iubească și pe noua ei mamă ciudată, dar blândă. Când un membru influent al consiliului orășenesc (Stellan Skarsgard) decide că depozitul de vechituri este locul perfect pentru a construi o piscină comună nouă și elegantă, viitorul Jonnei și al gorilei este absolut nesigur.

Premii: premiul Michel - Hamburg Film Festival 2021, nominalizat la Premiul Juriului de Copii - Zurich Film Festival 2021, nominalizat la Cel mai bun film - Annecy International Animated Film Festival 2021, nominalizat la Cel mai bun film european de animație – European Film Awards 2021.

VINSKI ȘI PUDRA CARE TE FACE INVIZIBIL / VINSKI AND THE INVISIBILITY POWDER (r: Juha Wuolijoki, familie, fantasy, 2021, 1h 24 m., Finlanda)



Sinopsis : În noul film al lui Juha Wuolijoki (Povestea de Crăciun), Vinski, în vârstă de 10 ani, întâlnește un farmacist misterios care îi dă o sticlă de pudră ce îți permite să devii invizibil și să treci prin pereți. Vinski își folosește noile puteri pentru farse la început dar, mai târziu, pentru a-i ajuta pe locuitorii din orășelul care au fost loviți de un val de crime. Este grozav să ai puteri de supererou dar, în curând, talentele lui Vinski atrag o bandă de escroci interesați și de invizibilitatea lui secretă. Vinski învață că eroii adevărați sunt invizibili.



Premii: nominalizat la Cel mai bun film, Cea mai bună imagine, Cele mai bune decoruri, Cel mai bun machiaj, Cele mai bune costume - Jussi Award 2022.

VIKTOR ROBOT (R: Anatoliy Lavrenishyn, sci-fi / aventură, 2020, 1h 15 m., Ucraina)

Sinopsis : Debutul în lungmetraj al regizorului ucrainean Anatoliy Lavrenishyn, Viktor Robot, vorbește cu multă candoare dar și umor despre prietenie. Viitorul îndepărtat. Steaua artificială care ar trebui să furnizeze energie planetei din jurul ei nu funcționează. Singurul care o poate repara este bunicul micuței Vicky, creatorul acesteia. Cu toate acestea, el dispare în mod misterios. Fetița împreună cu asistentul ei - un mic robot Viktor - pleacă în căutarea lui.

Premii: Premiul publicului pentru competiția națională - Odesa International Film Festival 2020, Cel mai bun film de animație - Ukrainian Film Critics Awards Kinokolo 2020, în selecția oficială - Children KinoFest 2021 - Official Selection, premiul pentru Cel mai bun cântec - Ukrainian Film Academy Awards 2021.



MERGE ȘI-AȘA (R: Valentin Urziceanu, animație / comedie, 2022, 1h 18 m., România)

O satiră despre film, muzică și viață. Giani este un băiat de etnie romă care visează să ajungă un mare chitarist, inspirat de modelul său, Django Reinhardt, celebrul artist care a dezvoltat Jazz-ul Manouche. În Europa sfâșiată de cel de-al Doilea Război Mondial, el călătorește din București în Paris pe jos, iar pe drum are șansa să asculte melodii tradiționale ale diverselor nații europene, pe care le distilează într-un stil propriu. Filmul pendulează între povestea lui Giani și drama echipei de creație în fața constrângerilor din viața reală. Asemeni unui Deus ex machina, managerul proiectului va transforma finalul într-unul fericit, ca în povești.

REGINA COMEDIEI / COMEDY QUEEN (R. Sanna Lenken, dramă, 2022, 1h 33 m., Suedia)

O fată de 13 ani vrea să devină stand-up comedian, o adevărată Regină a Comediei.

Premii: câștigător al Ursului de Cristal la Festivalul Internațional de Film de la Berlin 2022.