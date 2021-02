Festivalul Internațional Film O'Clock anunță selecția competiției de scurtmetraje a primei sale ediții

Luni, 8 februarie, de la ora 18:00, pe pagina de Facebook a Festivalului Internațional Film O'Clock va putea fi urmărită conferința de presă care anunță selecția oficială de scurtmetraje din competiția festivalului. Cele 15 titluri vor fi prezentate de Mirona Radu, fondator și director de festival, delegat pentru România, Ioanna Kryona, delegat pentru Grecia, Andrew Mohsen, delegat pentru Egipt și vor fi urmate de o discuție cu criticul de film Cristi Mărculescu.

Selecția conține 15 titluri - o animație, două documentare și douăsprezece ficțiuni, alese de un colectiv de curatori din fiecare țară participantă, care s-a concentrat pe filme ale căror autori împărtășesc o viziune artistică puternică și, de asemenea, pe diferite forme de povestire cinematografică, reflectând valorile de bază ale festivalului - calitate și diversitate:

1. Bucureștiul văzut de sus / Bucharest Seen from Above, r. Andrei Ștefan Răuțu, 17 min, România

2. Community Gardens, r. Vytautas Katkus, 15 min, Lituania

3. Contraindicații / Contraindications, r. Lucia Chicoș, 19 min, România

4. Dummy, r. Laurynas Bareiša, 13 min, Lituania

5. Mthunzi, r. Tebogo Malebogo, 9 min, Africa de Sud

6. Opinci / My father’s shoes, r. Anton & Damian Groves, 18 min, România

7. One Life, r. Marija Stonyte, 19 min, Lituania

8. Pathologies of Everyday Life, r. Alexandros Papathanasopoulos, 11 min, Grecia

9. Postcards from The End of The World, r. Konstantinos Antonopoulos, 23 min, Grecia

10. Sunday At Five, r. Sherif El Bendary, 17 min, Egipt

11. The Letter Reader, r. Sibusiso Khuzwayo, 29 min, Lituania

12. The Mouse Story, r. Miltiades Christidis, 15 min, Grecia

13. The Promised, r. Ahmed Elghoneimy, 19 min, Egipt

14. Ward’s Hanna Party, r. Morad Mostafa, 22 min, Egipt

15. What Did You Dream?, r. Karabo Lediga, 19 min, Africa de Sud

Filmele vor putea fi urmărite pe platforma Festival Scope, în perioada 27 februarie - 3 martie 2021, în toate cele cinci țări participante ale festivalului: Lituania, România, Grecia, Egipt și Africa de Sud iar biletele vor fi puse în vânzare începând de vineri, 19 februarie. Informații referitoare la posibile proiecții fizice vor fi ulterior comunicate pe website-ul festivalului.

Scurtmetrajele din competiție vor concura pentru două premii în bani. Publicul își va alege favoritul prin vot online - Premiul Publicului pentru Cel mai bun scurtmetraj, în valoare de 1000 Euro, va fi acordat producătorului - persoană fizică sau juridică. Premiul special oferit de organizatori, în valoare de 600 de euro, va fi acordat regizorului cu o contribuție artistică remarcabilă la frumusețea cinematografiei contemporane.

Selecția competițională de scurtmetraj este curatoriată de Mirona Radu (regizor, curator, România), Dian Weys (regizor, scenarist, Africa de Sud), Andrew Mohsen (critic de film, curator, Egipt), Ioanna Kryona (regizor, curator, Grecia) și Rimantė Daugėlaitė (consultant de film, Lituania).

„Cred că aspectul de curatoriere al Film O'Clock face programul mai demn de încredere și mai interesant, deoarece valoarea festivalului nu este dată doar de acele filme înscrise spre a fi evaluate. Mai mult, fiecare delegat are o cunoaștere profundă a industriei cinematografice din țara sa, știe ce filme sunt produse și care sunt tendințele în storytelling, ceea ce înseamnă că filmele pe care le sugerează sunt elocvente pentru peisajul industriei cinematografice”, povestește Dian Weys, curator și delegat pentru Africa de Sud.

Film O'Clock este un eveniment inițiat de Mirona Radu, profesionist în industria filmului cu o experiență de aproape 10 ani în producție și distribuție de film, precum și festivaluri internaționale, organizat de Creatrix Fama și Culture Reality.