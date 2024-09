Filme de la Cannes, Veneția, Locarno și Berlinale în competiția de lungmetraj BIEFF 2024

Ajunsă la cea de-a treia ediția, Competiția Internațională de Lungmetraj a BIEFF, dedicată cineaștilor aflați la primul sau al doilea lungmetraj, continuă să ofere o privire proaspătă asupra posibilităților de expresie ale cinema-ului contemporan și reunește anul acesta șapte lungmetraje care impresionează prin diversitate și inventivitate formală.

Titlurile incluse în Competiția Internațională de Lungmetraj concurează în 2024 pentru Marele premiu BIEFF în valoare de 10.000 de euro, constând în servicii de post-producție oferit de Avanpost.

Lungmetrajele selecționate vor putea fi văzute în premieră națională în România în perioada 24 – 29 septembrie, la Cinemateca Eforie și Cinema Elvire Popesco, în cadrul celei de-a 14-a ediții a festivalului.

“Gândită ca un spațiu de descoperire și de întâlnire între publicul local și noi voci ale cinema-ului de artă aclamate în circuitul festivalier internațional, Competiția Internațională de Lungmetraj a BIEFF continuă promisiunea festivalului de a sprijini și promova cineaștii emergenți interesați să exploreze noi moduri de a spune povești prin intermediul cinema-ului și să experimenteze cu tehnici și formate cinematografice inedite. Captivante, provocatoare, surprinzătoare, uneori nostalgice, alteori inovatoare, filmele incluse în selecția noastră de anul acesta oferă o punte între cinema-ul experimental și cinema-ul de autor, punând totodată în lumină felul în care arta cinematografică continuă să fie până în zilele noastre un mediu de reflecție asupra transformărilor sociale care transcede generațiile.” explică Oana Ghera, directoarea artistică a BIEFF despre selecția de anul acesta.

Duo-ul Caroline Poggi și Jonathan Vinel revine în competiția BIEFF cu cel de-al doilea lungmetraj al lor, „Eat The Night”, descris drept un “thriller romantic queer”, care a avut parte de o premieră mondială anul acesta la Cannes, în cadrul secțiunii Directors’ Fortnight. Construit în jurul unui joc fantasy ficțional, inspirat din universul World of Warcraft, filmul spune o poveste cu subtext apocaliptic în care viața concretă și cea virtuală se întretaie până în punctul în care nu mai e clar care dintre ele este scăparea.

În premieră în România, va fi prezentat și „Malqueridas”, lungmetrajul de debut al regizoarei Tana Gilbert, care a avut premiera la cea de-a 80-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția. Filmul este o revelație, un documentar poetic care scoate la lumină viețile uitate ale femeilor dintr-o închisoare din Chile, condamnate să trăiască departe de copiii lor. Acesta a fost creat exclusiv din filmările ilegale realizate pe ascuns, cu telefonul mobil, de către deținutele centrului de detenție San Joaquin din Chile, unul dintre cele mai mari penitenciare de femei din Chile. Aduse pe ecranul de cinema, textura pixelată, fragilă, oricând pasibilă confiscării și distrugerii a acestor imagini, capătă o viață îndelungată grație transferului pe peliculă.

Din selecția oficială a celei de-a 77-a ediții a Festivalului de Film de la Locarno vine la BIEFF „When The Phone Rang”, cel de-al doilea lungmetraj al regizoarei sârbe Iva Radivojević. Construit pe baza amintirilor din tinerețe ale regizoarei înainte de declanșarea războaielor iugoslave din anii ‘90, filmul este o cercetare a ideei de dislocare, a naturii rememorării şi creaţiei miturilor personale şi colective.

Tot de la Locarno vine și „Fire of Wind”, debutul în lungmetraj al Martei Mateus, regizoarea apreciatului scurtmetraj Barbs, Wasteland (2017) și una dintre cele mai promițătoare voci ale cinema-ului portughez contemporan. Amplasat în regiunea Alentejo din sudul Portugaliei, unde a copilărit Mateus, Fire of Wind este un exercițiu arheologic, deopotrivă pământesc și profund simbolic în imaginile sale, în care personajele ajung să întrupeze memoria istorică a peisajului încă bântuit de dictatura lui Salazar de la mijlocul secolului al XX-lea. Filmul va fi proiectat în premieră națională la BIEFF, înaintea premierei internaționale din cadrul celei de-a 62-a ediții a New York Film Festival.

Câștigător al premiului pentru cel mai bun film de debut la Festivalul de Film de la Berlin 2024, „Cu Li Never Lies” este un lungmetraj de debut tandru, dar impunător al regizorului vietnamez Pham Ngoc Lân, un portret al claselor de jos și al diferențelor dintre generații, în aceeași măsură în care este și o observație intimă a Vietnamului de astăzi, ecourile trecutului țării strecurându-se în cele mai banale interacțiuni și locuri.

Proiectat în premieră mondială la Marseille IDF, „bluish”, cel de-al doilea lungmetraj al duo-ului austriac Lilith Kraxner și Milena Czernovsky, este un portret subtil al devenirii a două tinere în jurul vârstei de 20 de ani care se confruntă cu ezitările și dilemele trecerii spre vârsta adultă. Printr-un montaj eliptic, care alternează între gesturi și situații cotidiene și pulsiunile interioare care se întrevăd ocazional printre ele, filmul reușește să redea pe ecran starea de spirit intangibilă, de existență între două lumi, dar și procesul inefabil de construire a propriei identități.

Câștigătoarea Premiului pentru cel mai bun Film Românesc la ediția BIEFF de anul trecut, regizoarea Alexandra Gulea se întoarce cu primul ei film de lungmetraj „Maia – Portrait with Hands”, care a avut premiera mondială anul acesta la a 53-a ediţie a Festivalului de Film de la Rotterdam, unde a fost nominalizată la Premiul Big Screen Award. Lungmetrajul, o odisee multimedia care suprapune materiale de arhivă, interviuri documentare, scene de ficțiune, fotografii și performance-uri, este o reconstituire vizuală vie a călătoriei bunicii aromânce a regizoarei de-a lungul secolului XX.

Câștigătorul premiului pentru cel mai bun lungmetraj al competiției va fi ales de un juriu de profesioniști de renume internațional format din Tsveta Dobreva, directoarea Festivalului Internațional de Film Documentar de la Marsilia (FID Marseille), Christopher Small, critic de film și curator de cinema și coordonatorul editorial al Festivalului de Film de la Locarno, și Ana David, curatoare de cinema, membră a comitetului de selecție al secțiunii Panorama din cadrul Berlinale și consultant al competiției oficiale a aceluiași festival.

Competiția Internațională de Lungmetraj:

„Eat The Night”, Caroline Poggi și Jonathan Vinel

„Malqueridas”, Tana Gilbert

„When The Phone Rang”, Iva Radivojević

„Fire of Wind”, Marta Mateus

„Cu Li Never Lies”, Pham Ngoc Lân

„bluish”, Lilith Kraxner și Milena Czernovsky

„Maia – Portrait with Hands”, Alexandra Gulea