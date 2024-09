Filme de prestigiu la  Festivalul Internațional de Film BIFF – ediția aniversară 20

Evenimentul se desfășoară între 19 și 29 septembrie 2024 și aduce în fața publicului din capitală, în premieră națională, filme premiate la festivaluri internaționale de prestigiu alături de o serie de evenimente și de proiecții organizate special pentru această ediție.

Pe 19 septembrie, la Cinema Muzeul Țăranului, a avut loc deschiderea Festivalului BIFF 2024, în prezența Alteței Sale Regale Prințul Radu de România.

Au primit Premii de Excelență regizorul Stere Gulea și actorul Marcel Iureș, pentru întreaga activitate. De asemenea, filmul „Anul Nou care n-a fost”, scris, regizat și produs de Bogdan Mureșanu, a deschis cea de-a XX-a ediție a Bucharest International Film Festival (BIFF), unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din România. Filmul, o emoționantă comedie neagră, se bucură de recunoaștere internațională după ce a câștigat patru premii importante la Bienala de la Veneția. „Anul Nou care n-a fost” a revenit în România cu trofeul pentru Cel mai bun film din secțiunea Orizzonti și Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din secțiunea Orizzonti și secțiunile paralele. De asemenea, scenaristul și regizorul Bogdan Mureșanu a fost recompensat cu Premiul Bisato d’Oro 2024 pentru cel mai bun scenariu din partea criticilor independenți. În plus, directoarea de imagine a filmului, Boróka Biró, a primit o mențiune specială pentru imagine în cadrul Authors under 40 Award „Valentina Pedicini”.

Echipa creativă implicată în realizarea filmului include personalități remarcabile: Boróka Biró și Tudor Platon - imagine; Alex Dragomir și Iolanda Gârleanu - sunet; Sebastian Zsemlye - montaj, design și mixaj sunet; Iulia și Victor Fulicea - scenografie; Dana Anghel, Iulia Roșeanu și Domnica Bodogan - costume, machiaj și coafură, Viorica Capdefier - director de casting.

În distribuția filmului se regăsesc peste 40 de actori îndrăgiți ai cinematografiei românești, care merită menționați cu toții: Adrian Văncică, Nicoleta Hâncu, Emilia Dobrin, Iulian Postelnicu, Mihai Călin, Andrei Miercure, Luca Toma, Ioana Flora, Vlad Ionuț Popescu, Marian Râlea, Angel Popescu, Radu Gabriel, Ion Sapdaru, Gabriel Spahiu, Manuela Hărăbor, Vasile Muraru, Mircea Lăcătuș, Ada Galeș, Elvira Deatcu, Florinela Grapini, Ilinca Hărnuț, Victoria Raileanu, Virgil Aioanei, Nicodim Ungureanu, Ioan Paraschiv, Sorin Cociș, Dana Voicu, Theodor Șoptelea, Alice Cora Mihalache, Doru Cătănescu, Marius Damian, Marian Adochiței, Mircea Andreescu, Lemne Mihail, Răzvan Vasilescu, Vlad Jipa, Iulian Burciu, Remus Stănescu, Dana Piroiu, Florin Calbajos, Afrodita Androne, Florentina Năstase.

„Festivalul Internațional de Film BIFF București este un eveniment de referință pentru cultura cinematografică din România, reunind regizori, actori și filme excepționale din întreaga lume. Este o onoare pentru Asociatia Culturală GV Birlic să oferim publicului șansa de a descoperi și aprecia creațiile care au marcat acest an. BIFF nu este doar o platformă de vizionare, ci un spațiu de dialog și schimb de idei între profesioniștii industriei și cinefili. Mulțumim sponsorilor noștri pentru sprijinul constant, care ne permite să aducem pe marele ecran cele mai remarcabile producții ale momentului și să susținem viitoarele talente cinematografice”, declară Alex Șerban, președintele Asociației Culturale ”Grigore Vasiliu Birlic” și coorganizator al Festivalului BIFF.

Cunoscutul regizor și scenarist canadian Philippe Lesage va fi președintele Juriului

Membrii Juriului internațional BIFF 2024 sunt: regizorul și scenaristul canadian Philippe Lesage, președintele Juriului BIFF din acest an, Paul Cozighian, regizor și jurnalist independent franco-român, actrița Ana Ularu, regizorul, scenaristul și actorul Valeriu Andriuță și producătoarea de film lituaniană Marija Razgutė.

Inițial realizator de documentare, Philippe Lesage a intrat în cinematografia narativă în anii 2010 cu filmele Copenhague: A Love Story , The Demons (Les Démons) și Genesis (Genèse). Filmul Genesis a câștigat numeroase premii printre care Lupul de Aur (Festivalul New Cinema, Montreal), Premiile pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor la Seminci din Valladolid (Spania) și cel mai bun film la Los Cabos International Film (Mexic). Filmul a fost, de asemenea, selectat la renumitul Muzeu de Artă Modernă și Societatea de Film din Lincoln Center ‘s New Directors/New Films Festival, AFI FEST și Rotterdam Film Festival . Metacritic l-a clasat pe locul 16 pentru cele mai bune filme din 2019.

Ediția aniversară BIFF XX va avea o retrospectivă a filmelor premiate de-a lungul timpului

Cea de-a XX-a ediție aniversară a prestigiosului Bucharest International Film Festival va aduce în prim-plan universul fascinant al cinematografiei internaționale, filme remarcabile, în premieră națională, transformând Capitala în epicentrul artei cinematografice.

Ediția aniversară aduce câteva noutăți importante: mărirea duratei festivalului la zece zile, introducerea competiției de scurtmetraje internaționale, precum și un premiu pentru distribuitorul filmului în România.



Ediția aniversară BIFF XX va avea și o retrospectivă a filmelor premiate de-a lungul timpului. Dintre acestea, enumerăm:

► A Girl Walks Home Alone at Night (O fată merge acasă singură în noapte), 2014, un film american în limba persană, western-horror, regizat de Ana Lily Amirpour.

► In Bloom, 2013, un film dramă georgian regizat de Nana Ekvtimishvili și Simon Groß.

► Ida, 2023, o coproducție dramatică polono-daneză regizată de regizorul polonez Paweł Pawlikowski, pe baza unui scenariu scris de acesta împreună cu Rebecca Lenkievicz. Ida a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film străin.

► Dear Comrades (Dragi tovarăși!), 2020, un film dramă istoric rusesc despre masacrul de la Novocherkassk, produs, co-scris și regizat de Andrei Konchalovsky. Peliculei i-au fost decernate premiul Bafta pentru cel mai bun film și Leul de Argint, Mostra venețiană.

► Frances Ha, 2012, un film american de comedie-dramă alb-negru regizat de Noah Baumbach.

BIFF a devenit un reper pe harta României dar și a Europei și a continentului nord american, atrăgând, de la an la an, din ce în ce mai mulți participanți și vizitatori străini.

În prima parte a acestui an, Festivalului Internațional de Film București (BIFF) i-a fost conferită Medalia Custodele Coroanei Române cu următoarea motivație: „La împlinirea a două decenii de la fondare, pentru palmaresul impresionant al creațiilor cinematografice aduse în fața publicului din România și încurajate prin premiile oferite, care îmbogățesc patrimoniul cultural al țării noastre. Pentru că prin sistemul său de organizare contribuie la cunoașterea autorilor, regizorilor, scenariștilor și actorilor români, pe marile ecrane din întreaga lume, și pentru punerea în valoare în cadrul festivalului a unor importante capodopere ale cinematografiei clasice românești salvate de la uitare.” Medalia a fost primită de către Dana Dimitriu-Chelba, directorul Festivalului.

BIFF rămâne un punct de reper în peisajul cinematografic, fiind singura competiție internațională dedicată filmelor de lungmetraj din Capitală iar filmele sunt premiere naționale, mai putin cele din secțiunea autori români.

Filmele care vor purta amprenta BIFF 2024 vor rula anul acesta în patru locații: Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Union, CREART - Grădina cu filme și Cinemateca Eforie.

BIFF este singurul festival de film internațional din București care are secțiunea de documentar și film istoric pentru a onora Centenarul Regele Mihai din 2021, la 100 ani de la naștere, inițiată de către Dan Drăghicescu.

