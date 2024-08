Filme de Zhangke, Schrader, Honoré, von Horn și Rasoulof din Competiția de la Cannes, în premieră la ANONIMUL 2024. Marcello Mastroianni celebrat la 100 de ani de la naștere

Astfel, spectatorii vor putea vedea între 12-18 august la Sfântu Gheorghe filme de Jia Zhangke (Premiul pentru cel mai bun Scenariu la Cannes 2013 pentru „A Touch of Sin”), Paul Schrader (premiat la Cannes în 1985 pentru „Mishima: A Life in Four Chapters”), Christophe Honoré (prezent până acum în selecția de la Cannes cu cinci filme) și Mohammad Rasoulof (premiat la Cannes în 2011 pentru „Goodbye”, în 2013 pentru „Manuscripts Don't Burn”, în 2017 pentru „A Man of Integrity” și anul acesta pentru „The Seed of the Sacred Fig”).

Prinși într-o poveste de dragoste fragilă dar îndelungată, Qiaoqiao și Bin se bucură de tot ce are de oferit orașul în care locuiesc până când, într-o zi, Bin descoperă că dorește să-și încerce norocul într-un loc mai mare decât Datong și pleacă fără să anunțe. După un timp, Qiaoqiao decide să plece în căutarea sa în „Caught by the Tides”.

Traversând filmele sale din trecut, Jia Zhangke oferă o privire epică asupra destinului romantic al eroinei sale perene, Qiaoqiao. Folosindu-se de această poveste de dragoste desfășurată pe mai bine de două decenii, regizorul spune povestea transformării profunde a unei țări, oferind o nouă perspectivă asupra Chinei contemporane, într-un film „plin de sensibilitate măsurat în tăceri” (Deadline).

Regizorul și scenaristul Paul Schrader – nominalizat la Oscar și cunoscut publicului din întreaga lumea pentru că a semnat scenariul de la „Taxi Driver” – „amestecă stiluri și abordări în cel mai experimental film al său din ultimii ani” (IndieWire), „Oh, Canada”. Lungmetrajul reunește o distribuție ce îi numără pe Uma Thurman, Richard Gere și Jacob Elordi devenit un star datorită roluluio său din seria „Euphoria”.

Un renumit realizator de documentar canadian oferă un ultim interviu unuia dintre foștii săi studenți pentru a spune întregul adevăr despre viața sa. Mărturisirea este filmată chiar în fața soției sale...

Anul acesta și-a făcut debutul în Competiția de la Cannes și înzestratul regizor Magnus von Horn cu „The Girl with the Needle” – „un coșmar expresionist al femeilor abandonate de societate”, „un film extraordinar și supărător — un basm pentru adulți populat din belșug cu vrăjitoare și nenorociți, dar în care societatea se dovedește a fi adevăratul monstru”, „o călătorie terifiantă” (Variety) inspirată dintr-o întâmplare adevărată. Filmul este o poveste tulburătoare despre o femeie care se luptă să găsească dragostea și simțul moralității.

Karoline se luptă să supraviețuiască în Copenhaga după Primul Război Mondial. Când se trezește șomeră, abandonată și însărcinată, o întâlnește pe Dagmar, o femeie carismatică care conduce o agenție clandestină de adopții. Neavând altă alternativă, Karoline își asumă rolul unei asistente, iar între cele două femei se formează o conexiune puternică. Lumea lui Karoline va fi însă zdrobită atunci când descoperă adevărul șocant din spatele muncii ei. „Într-o interpretare uluitoare, Trine Dyrholm o joacă pe Dagmar cu un calm rece și înfricoșător, cu cicatrici ale unei traume și vulnerabilități de mult înăbușite.” jubilau cei de la Variety.

Tot din Competiția de la Cannes vor fi arătate la ANONIMUL și „The Seed of the Sacred Fig” – „un strigăt angoasant al regizorului iranian Mohammad Rasoulof care a fost nevoit în final să-și părăsească țara natală” (Indie Wire), ce va putea fi văzut în premieră națională în deschiderea festivalului și „Trei kilometri până la capătul lumii”, premiat cu Queer Palm care va fi proiectat la Sfântu Gheorghe înainte de lansarea în cinematografe, programată pentru 11 octombrie. Despre filmul regizat de Emanuel Pârvu cei de la Catalunya Ràdio scriau că „este o mostră grozavă din ce e mai bun în cinemaul românesc, care îți merge direct în suflet.”

Festivalul ANONIMUL celebrează anul acesta una dintre cele mai importante personalități ale cinemaului european și mondial – Marcello Mastroianni – la 100 de ani de la nașterea sa. „Mastroianni a fost mereu Mastroianni. Toate personajele sale au luat din atitudinea sa intimă și distantă în același timp.” scriau la un moment dat cei de la ziarul italian La Repubblica.

Asemănarea dintre actrița franceză Chiara Mastroianni și tatăl ei, legenda cinemaului italian, Marcello Mastroianni – și efectul pe care l-a avut asupra vieții Chiarei – este premisa filmului „Marcello Mio”, „o metaficțiune tandră dar isteață” (Screen Daily), a regizorului-scenarist de origine franceză Christophe Honoré care declara: „Am reconstruit această poveste de familie din punct de vedere ficțional, prin ecouri și analogii, estompând granițele dintre ficțiune și realitate.”

Într-o vară în care viața Chiarei cade în dezordine, aceasta decide să trăiască ca tatăl ei. Se îmbracă ca el, vorbeste ca el, respiră ca el. Jocul Chiarei este atât de convingător încât oamenii din jurul ei încep s-o creadă și o numesc ‚Marcello’. Filmul le aduce împreună pe marele ecran pe Chiara Mastroianni și pe mama sa, Catherine Deneuve, după ani în care relația lor a devenit din ce în ce mai distantă. „Am fost mereu intrigată de actorii care ajung să se joace pe marele ecran, iar pentru mine s-o joc pe Catherine Deneuve a fost unul dintre cele mai exotice lucruri pe care l-am făcut” se amuza Deneuve într-un interviu.

Filmul, prezentat și el la Cannes, de data aceasta în 2024, va putea fi văzut în premieră națională la ANONIMUL și va fi introdus de un mini-recital susținut de Cvartetul Pontica.

Publicul de la Sfântu Gheorghe îl va (re)întâlni pe îndrăgitul actor pe marele ecran și în „Three Lives and Only One Death” în care joacă alături de fiica sa, Chiara. Pelicula a fost selecționată în Competiția Oficială a Festivalului de la Cannes în 1996 și este ultimul film din a cărui distribuție face parte pe care a mai apucat să-l vadă, ultimul său film, „Voyage to the Beginning of the World” a fost lansat post-mortem.

„Three Lives and Only One Death” este o incursiune în lumea imaginară a regizorului Raúl Ruiz care ne poartă la Paris într-o călătorie întortocheată cu patru povești ciudat de simetrice despre dragoste, dorință, crimă și timp, pe care toată lumea le știe și nimeni nu crede. „Un Mastroianni proaspăt, la fel de galant și enigmatic, fâstâcit aproape, descinde mai puternic ca niciodată” (Libération) în acest film iconic.

Cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL va avea loc între 12-18 august 2024, la Sfântu Gheorghe (Delta Dunării). Și anul acesta programul festivalului cuprinde o competiție de lungmetraj, două de scurtmetraje – românești și internaționale, și proiecții de film de lungmetraj însoțite de întâlniri și dialoguri între cineaști și public.

Off-Competition Cannes, ANONIMUL XXI

„The Seed of the Sacred Fig” - regia Mohammad Rasoulof,

„Oh, Canada” - regia Paul Schrader,

„The Girl with the Needle” - regia Magnus von Horn,

„Caught by the Tides” - regia Jia Zhangke,

„Trei kilometri până la capătul lumii” - regia Emanuel Pârvu,

„Marcello Mio” - regia Christophe Honoré și

„Three Lives and Only One Death” - regia Raúl Ruiz.

