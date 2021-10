Filme românești la Festivalul Internaţional de Film Documentar de la Jihlava 2021

În perioada 26 - 31 octombrie 2021 va avea loc cea de-a XXV-a edițiie a Festivalului Internațional de Film Documentar de la Jihlava, unul dintre cele mai mari evenimente de acest tip din Europa Centrală și de Est.

România este țară invitată la secțiunea Conference Fascinations unde vor fi prezente 24 de filme experimentale românești realizate în afara infrastructurii oficiale a cinematografiei românești din perioada 1967 - 1990:Singur cu zăpadaîn regia lui Romulus Budiu (1975), Autopsia uitării în regia lui Ioan T. Morar (1977), Vânătoarea de păsări în regia lui Emanuel Țeț (1980), Fragmentarium în regia lui George Sabau (1985-1990), Stereomania în regia lui Cristi Jurca (1980), Exercițiu subliminal în regia lui Alexandru Pecican (1979), Beiuș în regia lui Ion Grigorescu (1978), Alerta! în regia lui Mircea Săucan (1967), Navetiștii în regia lui Florin Hornoiu (1975), Omagiu lui Dali în regia lui Ioan Pleș (1977), Dialog cu Ceaușescu în regia lui Ion Grigorescu (1978), Multivision I în regia lui Adrian Ilica (1978 - 1981), Pulsiuni în regia Marcelei Muntean (1983), Pânza în regia lui Doru Tulcan (1982), Mise-en-écran în regia Roxanei Cherecheș și a Lilianei Trandabur (1989), Cutiile lui Neagu în regia lui Paul Neagu (1968), Ipostaze simultane în regia lui George Sabau (1970), Masculin-Feminin în regia lui Ioan Grigorescu (1976), Poluare în regia lui Ioan Pleș (1977), Întoarcerea imposibilă în regia lui Costantin Flondor (1980), Iluminări în regia lui Ioan Pleș (1981), Început de corerență în regia lui Valentin Constantin (1981), Autoportret în regia lui Iosif Stroia (1984) și Ocular în regia lui Viorel Simulov (1985).

În cadrul secțiunii Fascinations:Roots va fi prezentat filmul Fenomen realizat de Sigma Grup (profesorii Academiei de Arte Frumoase din Timișoara printre care: Stefan Bertalan, Constantin Flondor și Doru Tulcan) în 1986 și reprezintă o odă adusă vieții cartofului, explorând structura și formele legumei într-un cadru muzical aparte.

În cadrul secțiunii Virtual Reality, spectatorii pot admira instalație virtuală care oferă o privire de ansamblu a unor creații inovatoare din punct de vedere stilistic denumită Schrödinger’s cat is lost ina VR box (2019).Instalația este realizată de către Cinema Ikon,Florin Hornoiu, Demian Șandru, Ioan Plesh, Viorel Simulov, Ioan Galea și George Sabau.

În cadrul secțiunii Opus Bonum, va fi prezent filmul Pentru mine tu ești Ceaușescu în regia lui Sebastian Mihăilescu (2021).

„Pentru mine tu eşti Ceauşescu” este un film experimental în care tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 22 de ani, provenind din medii diferite, participă la audiţii pentru rolul lui Nicolae Ceauşescu în tinereţe, la mijlocul anilor 1930, încercând să găsească motivaţia din spatele acţiunilor sale. Adolescenţii pozează ca în fotografiile de arhivă, transformând în ficţiune o serie de documente oficiale şi acţionând unii asupra celorlalţi. Ei se raportează la Nicolae ca la un personaj de ficţiune, fără idei preconcepute, însuşindu-şi caracteristicile sale în funcţie de pasiunile lor, prin prisma clişeelor din cinematografia comercială.

Din distribuţia filmului fac parte actori profesionişti şi neprofesionişti: Denis Duma, Dan Hudici, Ionuţ Amador Motoi, Mario Sandrino Rădulescu, Mihai Topalov, Cristiana-Alexandra Gheorghe, Cristina Parancea, Alin Ilie Grigore, Zhang Florin-Zhiyuan şi alţii. Producătorii filmului sunt Claudiu Mitcu, Ioachim Stroe şi Robert Fiţa.

Documentarul este produs de Wearebasca, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, în colaborare cu Societatea Română de Televiziune. Finanţator: McCann Bucharest.

Sebastian Mihăilescu (n. 1983) este absolvent al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” (promoţia 2013), precum şi al unui master în regie de film la aceeaşi universitate. Filmul său de absolvire, „Apartament interbelic, în zonă superbă, ultracentrală” (scurtmetraj; scenariu Sebastian Mihailescu & Andrei Epure; produs de HiFilm a fost proiectat în premieră în 2016 la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno - Pardi di Domani Competition. A mai fost proiectat la Muzeul de Artă Modernă (MoMA) şi la Film Lincoln Center din New York, în cadrul New Directors | New Films. A fost de asememenea selectat în cadrul festivalurilor GO Short IFF Nijmegen, Hong Kong IFF, Mons International Love IFF, The Brave Balkans Auteur IFF.

Filmele românești sunt prezente la ediția din 2021 a Festivalului Internațional de Film Documentar de la Jihlava cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Praga.

Festivalul Internațional de Film Documentar de la Jihlava este cel mai prestigios festival al filmului documentar din Europa Centrală și de Est. Anual, sunt prezente peste 250 de filme și se bucură de prezența a zeci de personalități și invitați din toată lumea, dar participă și foarte mulți vizitatori. Programul pune accent pe descoperirea unor debuturi extraordinare din producția cinematografică. În toate secțiunile festivalului, spectatorii urmărind filme ale unor producători debutanți sau ale unor producători renumiți, ocazie cu care explorează diversitatea documentarului contemporan și a cinematografiei experimentale, mai ales din Europa Centrală și de Est.