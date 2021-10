Filmele românești premiate la Veneția și San Sebastián, în premieră națională la cea de-a 12-a ediție Les Films de Cannes à Bucarest, la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) și Asociația CInemascop, împreună cu Voodoo Films prezintă seria de proiecții Avanpremierele Toamnei, parte din cea de-a 12-a ediție a festivalului Les Films de Cannes à Bucarest, care se va desfășura în perioada 22 – 31 octombrie, la Sala Auditorium a MNAR.

Les Films de Cannes à Bucarest și-a făcut o tradiție din prezentarea în avanpremieră a celor mai importante și mai premiate producții cinematografice românești ale sezonului.

Sub conceptul Avanpremierele Toamnei, la Sala Auditorium vom regăsi cele mai importante filme românești, ale căror atribute au fost și sunt apreciate de criticii internaționali. „Generația noului val românesc continuă să-și extindă repertoriul tematic și stilistic” a scris prestigiosul Screen Daily, iar Gaia Furrer, directorul artistic al competiției Giornate degli Autori, a declarat pe scena festivalului de la Veneția că România își confirmă reputația de „spațiu cu imagini și povești pline de vitalitate”.

Unul dintre evenimentele festivalului îl reprezintă întâlnirea dintre Cătălin Ștefănescu și actorul Victor Rebenciuc, care va avea loc tot la Sala Auditorium, vineri, 29 octombrie 2021. Conversația celor doi se va transforma într-un moment special de analiză a filmului românesc.

Les Films de Cannes à Bucarest acordă și în acest an un premiu desemnat prin votul publicului pentru Cel mai bun film românesc din secțiunea Avanpremierele Toamnei. Premiul în valoare de 2500 euro, acordat de DACIN SARA, va fi oferit producătorului pentru a susține lansarea filmului pe ecranele românești.

Dintre lungmetrajele Avanpremierelor Toamnei, amintim :

CRAI NOU, câștigătorul trofeului suprem Scoica de Aur la recent încheiatul Festival de la San Sebastián, IMACULAT, debutul în lungmetraj al regizorilor Monica Stan și George Chiper-Lillemark, întors de la Veneția cu premiul pentru Cel mai bun debut – ‘Luigi De Laurentis Award Lion of the Future’, Cel mai bun film din secțiunea ‘Giornate degli Autori’ și Cel mai bun scenariu ‘Autrici under 40’, MIRACOL, cel mai nou lungmetraj regizat de Bogdan George Apetri (Periferic, Neidentificat), prezentat la cea de-a 78-a ediţie a Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia - primul lungmetraj românesc într-o secţiune competiţională la acest festival în ultimii 12 ani.

Tot la această secțiune veți regăsi filmele OS DE PEȘTE, coproducția bulgaro-română, documentarul O IUBIRE MICĂ, NESEMNIFICATIVĂ, filmul OMUL CU UMBRA, documentarul ÎN MIJLOCUL MEU, VOCEA, realizat de Andra Chiriac Hera și LEBENSDORF, cel de-al doilea lungmetraj al lui Vali Hotea.

Iar scurtmetrajele premiate din cadrul Avanpremierelor Toamnei sunt : INTERFON 15 (r. Andrei Epure) - Semaine de la Critique 2021; WHEN NIGHT MEETS DAWN (r. Andreea Bortun) - Quinzaine des Réalisateurs 2021; PRIN ORAȘ CIRCULĂ SCURTE POVEȘTI DE DRAGOSTE (r. Carina Dasoveanu) - premiat în cadrul Cinéfondation, Cannes 2021; NANU TUDOR (r. Olga Lucovnicova) - Ursul de aur pentru Cel mai bun scurt-metraj, Berlin 2021; CARICATURANA (r. Radu Jude) - Festivalul de Film Internațional de la Locarno 2021; PLASTIC SEMIOTIC (r. Radu Jude) - Festivalul de Film Internațional de la Veneția 2021; PLANURI DE VACANTA (r. Alexandru Mironescu) – Cel mai bun scurtmetraj studențesc, Festivalul de Film Internațional de la Sarajevo 2021; Festivalul de Film Internațional de la San Sebastian 2021; ACELASI VIS (r. Vlad Petri) – Mențiune speciala, Festivalul de Film Internațional de la Sarajevo 2021.

Așadar, între 22 și 31 octombrie vă așteptăm la Sala Auditourium a Muzeului Național de Artă al României pentru a descoperi Avanpremierele Toamnei.