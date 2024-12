De ce ne sărutăm sub vâsc? Tradiții, superstiții și secretele unei plante magice binecuvântate de zeița iubirii

În timpul iernii, această plantă verde cu fructe mici și albe decorează casele, aducând o notă de magie și mister. Dar de ce se sărută oamenii sub vâsc? De ce este prezent în case în perioada sărbătorilor? Și ce alte credințe îl înconjoară? Descoperă mai jos răspunsurile.

Ce este vâscul și la ce se folosește

Vâscul este o plantă semiparazită care crește pe ramurile și trunchiurile altor copaci, cum ar fi stejarul, mărul sau pinul. În ciuda statutului său de parazit, vâscul este considerat un simbol al vieții datorită capacității sale de a rămâne verde pe timpul iernii.

Din punct de vedere medicinal, vâscul a fost utilizat de-a lungul istoriei în tratamente pentru tensiune arterială, epilepsie și inflamații. În prezent, extractele de vâsc sunt cercetate pentru proprietățile lor imunomodulatoare.

De ce se sărută oamenii sub vâsc de Revelion

Tradiția sărutului sub vâsc are origini străvechi, rădăcinile sale regăsindu-se în mitologia nordică. Se spune că zeița Frigg, zeița iubirii și a fertilității, a binecuvântat vâscul după ce fiul său, Baldur, a fost salvat de la moarte. Frigg a decretat ca vâscul să devină un simbol al păcii și iubirii, iar cei care trec pe sub el să se sărute pentru a-și arăta dragostea și respectul.

În perioada sărbătorilor, acest obicei a fost adoptat în special în țările occidentale, simbolizând dragostea și promisiunea unui nou început. Se spune că sărutul sub vâsc de Anul Nou aduce noroc în relații și prevestește armonie și fericire în cuplu.

De ce vâscul este omniprezent în perioada sărbătorilor

Vâscul a devenit un simbol de neînlocuit al sărbătorilor de iarnă datorită combinației de tradiții păgâne și creștine. În antichitate, druizii considerau vâscul o plantă sacră, utilizată în ritualuri pentru fertilitate, protecție și prosperitate. De asemenea, vâscul era văzut ca o punte între cer și pământ, fiind considerat un dar divin.

În perioada medievală, vâscul era agățat deasupra ușii pentru a alunga spiritele rele și pentru a proteja casa. Această tradiție s-a păstrat, iar în prezent vâscul decorează casele în perioada sărbătorilor ca simbol al norocului și protecției.

Superstiții și tradiții legate de vâsc în lume

1. Vâscul ca simbol al protecției

În mai multe culturi europene, vâscul era considerat un talisman protector. Se credea că agățarea vâscului deasupra ușii alunga spiritele rele și aduce noroc familiei.

2. Vâscul și fertilitatea

În tradițiile celtice, vâscul era utilizat în ritualuri de fertilitate. Femeile care doreau să rămână însărcinate purtau o ramură de vâsc ca amuletă.

3. Vâscul și prosperitatea

În Franța și în alte țări europene, vâscul este agățat în case pentru a atrage belșug și noroc financiar. O tradiție populară spune că dacă păstrezi o ramură de vâsc dintr-un an în altul, vei avea succes pe plan material.

4. Încrederea și pacea sub vâsc

În epoca medievală, armistițiile temporare erau semnate sub vâsc, iar planta simboliza pacea. Se credea că atâta timp cât se află vâsc deasupra ușii, conflictele din casă se vor diminua.

5. Vâscul și Revelionul

În Anglia, sărutul sub vâsc este o tradiție romantică bine păstrată. Cuplurile care nu se sărută sub vâsc riscă să aibă un an tensionat, potrivit superstițiilor.

Cum să folosești vâscul pentru a atrage norocul

Agățarea deasupra ușii: Așază o ramură de vâsc deasupra ușii principale a casei pentru a proteja locuința și a atrage energie pozitivă. Decorarea mesei: Include vâscul în centrul mesei festive pentru a aduce prosperitate și belșug. Purtarea ca amuletă: O frunză de vâsc purtată în portofel sau buzunar poate aduce noroc personal. Arderea vâscului vechi: La începutul unui nou an, arde vâscul din anul precedent pentru a încheia ciclul vechi și a face loc energiilor proaspete.

Vâscul este mai mult decât o simplă plantă decorativă; el poartă în spate o istorie bogată, plină de tradiții și simboluri. De la sărutul romantic de sub vâsc la ritualurile de protecție și prosperitate, această plantă continuă să aducă magie și bucurie în casele noastre. Fie că îl folosești pentru a-ți decora casa sau pentru a respecta tradițiile, vâscul rămâne un simbol puternic al iubirii, norocului și belșugului în perioada sărbătorilor.