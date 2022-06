Filmul care a adus-o în atenția publicului și a presei pe tânăra actriță de origine româno-franceză Anamaria Vartolomei va fi distribuit din 24 iunie în cinematografe de Independența Film. Evenimentul a câștigat trofeul Leul de Aur la Festivalul de Film d

Evenimentul, un film de Audrey Diwan, cu un scenariu adaptat după povestea autobiografică a romancierei Annie Ernaux, spune povestea unei tinere studente din Franța anilor 60, înainte de legalizarea avortului, al cărei viitor este amenințat după ce rămâne însărcinată.

O sarcină nedorită într-un mediu fără prea multe posibilități. Aceasta este povestea lui Anne, o tânără care decide să renunțe la sarcină pentru a-și putea termina studiile, dar și pentru a se elibera de sub constrângerile sociale ale familiei sale din clasa muncitoare. Franța, 1963: o societate care cenzurează dorințele femeilor. Și sexul, în general. Această poveste simplă, dar crudă, urmărește traseul unei femei care decide să acționeze contrar legii. Anne are puțin timp la dispoziție. Sesiunea de examene e după colț, iar abdomenul i se mărește rapid.

Evenimentul este cel de-al doilea lungmetraj al regizoarei Audrey Diwan (42 de ani) și a fost descris de către publicația americană Variety drept „o dramă captivantă, dar și un avertisment despre urgența necesității protejării drepturilor reproductive ale femeilor”.

„Am fost atrasă de dihotomia asta, avorturi pe străduțe ascunse și realitatea concretă a procedurii. Primele mele gânduri au fost la corpul acestei femei, prin ce transformări trebuie să fi trecut din momentul în care a aflat că este gravidă. Și la dilema în fața căreia se află - își riscă viața și avortează sau păstrează copilul și își sacrifică viitorul? Corpul sau mintea? Nu aș vrea să fiu nevoită să aleg între cele două. Toate aceste întrebări erau adresate în textul original, eu doar am încercat să le traduc în imagini: un proces carnal care să îmi permită să transform narațiunea într-o experiență fizică, într-o călătorie care sper că este posibilă dincolo de considerente de perioadă sau gen”, spune Audrey Diwan.

Anamaria Vartolomei, protagonista filmului, are 22 de ani, s-a născut la Bacău, iar copilăria și-a petrecut-o alături de bunici până la șase ani, când și-a urmat părinții în Franța. A descoperit actoria la școală și câțiva ani mai târziu a debutat în rolul principal din My Little Princess, filmul Evei Ionesco, alături de Isabelle Hupert.

„Când am citit scenariul prima oară, iar apoi cartea, am fost șocată de violența și cruzimea realității unui proces de avort clandestin. Am fost în primul rând destul de furioasă față de ignoranța mea în ceea ce privește subiectul, iar apoi furia asta s-a mișcat într-o formă de ură față de nedreptatea între șansa mea ca cetățeană franceză, cu drept deplin la avortul medicalizat, și lipsa de mijloace în unele țări, ca Polonia, sau state din SUA, ca Texas, de exemplu. Annie Ernaux își povestește situația din anii ’60, însă, aceasta încă există, din păcate, și fete ca ea încă se luptă din greu pentru a avea dreptul la alegere. Am văzut acest film ca pe o oportunitate pentru a apăra aceste fete care suferă în singurătate și tăcere.”, spune Anamaria Vartolomei într-un interviu.

Filmul va fi prezentat la TIFF și avea premiera în cinematografe pe 24 iunie.