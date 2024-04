Filmul inovator Guvernul Copiilor 2 va putea fi vizionat din 26 aprilie în 22 de orașe din țară

Filmul propune o colecție de viitoruri spectaculoase co-imaginate de copii va putea fi văzut în prima săptămână la: București (Cinema Elvire Popesco, Cinema Eforie, Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Union, Hollywood Multiplex), Alexandria (Happy Cinema), Bacău (Happy Cinema), Bistrița (Cinema Dacia, Happy Cinema), Botoșani (Happy Cinema), Buzău (Happy Cinema), Caransebeș (Cinema Luna 3D), Cluj-Napoca (Cinema Arta, Cinema Florin Piersic, Cinema Victoria), Craiova (Cinema Patria, Inspire Mercur), Focșani (Happy Cinema), Oradea (Cinema Palace), Oravița (Cinema 3D), Petroșani (Cinema Șerban Ionescu), Piatra Neamț (Cinema Mon Amour), Pitești (Cinema Trivale), Reșița (Cinema Dacia), Sibiu (Cinema Arta, CineGold), Sinaia (Cinema Carpați), Slobozia (Happy Cinema), Târgu Jiu (Cinema Sergiu Nicolaescu), Timișoara (Cinema Timiș, Cinema Victoria), Vaslui (Happy Cinema) și urmează să fie programat și în alte localități, printre care: Arad (Cinema Arta), Botoșani (Cinema Unirea), Brașov (Centrul Cultural Reduta), Constanța (Centrul Cultural Jean Constantin), Curtea de Argeș (în cadrul Stop Cadru Film Festival), Eforie (în cadrul Festivalului Cinemascop) sau Sibiu (în cadrul ESTE filmul de miercuri).

Proiecții speciale în prezența echipei vor avea loc la:

București , pe 26 aprilie, la Cinema Muzeul Țăranului Român

Timișoara , pe 27 aprilie, la Cinema Timiș

Cluj-Napoca , pe 28 aprilie, la Cinema Victoria

Târgu-Jiu , pe 29 aprilie, la Cinema Sergiu Nicolaescu

Iași , pe 12 mai, la Cinema Ateneu

, pe 12 mai, la Cinema Ateneu Brașov, pe 9 iunie, la Centrul Cultural Reduta

Copiii români cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, din diverse categorii sociale, au fost intervievați cu privire la societatea ideală pe care ar clădi-o dacă ar deveni lideri. Viziunile lor au fost extinse și aduse la viață de un grup transdisciplinar de artiști, arhitecți, peisagiști, educatori, psihologi, devenind veritabile „utopii tangibile” inserate în film. Rezultatul este un documentar inovator axat pe gândirea creativă a copiilor cu privire la viitorul societății pe termen lung.

Pentru realizarea filmului actual s-au folosit în premieră națională tehnologii noi specifice jocurilor video sau soft-uri de machine learning și inteligență artificială pentru a prototipa un număr restrâns de viziuni din film, devenind astfel primul film românesc care valorifică aceste tehnici. Metodologia de lucru a fost împărtășită în trecut în cadrul conferinței TEDxBoldandBrilliant , și, de curând, în cadrul Conferinței AI din cadrul CINETic și în cadrul Conferinței AI organizată de Senatul României.

Din distribuția filmului fac parte copii cu abilități creative înalte: Maria Alessia Gherasim, Radu Enache, Petru Sebastian Bălăceanu, David Andrei Bălțatu, Evelina Butnariu, Antonia Ciupelea, Robert Gigiu-Topan, Mihail Jindiceanu, Teodora Lupașcu, Teodora Mihălașcu, Mina Paraschiva Mocanu, Sofia Onuță, Gabriel Dinu Sebastian, Mario Ștefan Stanciu, Răzvan Alexandru Stoica, Rareș Dragomir Ștefan, Adela Maria Imbrea Telega, Livia Toma, Deva Stanca.

Din echipa filmului fac parte profesioniști de excepție din industria cinematografică precum directorii de imagine Tudor Lucaciu RSC și Zsolt Magyari, art directorul Alexandru Pop, editorul Cristian Vieriu, sound designer-ul Irina Bozdog, music mix-ul Lukas Piele, compozitorul de muzică Sebastian Androne-Nakanishi, echipa de production design Anca Miron și Sonia Constantinescu. Echipa de producție îi aduce împreună pe Ioana Mischie, Sorin Baican, Irina Petrescu.

Universul artistic “Government of Children” a debutat ca prima franciză transmedia din România, fiind un proiect artistic inițiat în 2017 de Ioana Mischie, cu multiple axe de inovare conceptuală și tehnologică, reunind filme, extensii de realitate virtuală multi-premiate, seriale web și workshop-uri axate pe imaginație civică. Extensiile de realitate virtual au propulsat România pe harta mondială a inovației, aducând prima nominalizare la European Metaverse Awards și primul premiu Meta oferit unui proiect european. Primul lung-metraj al universului cinematografic, Guvernul Copiilor I (Government of Children I), lansat în 2019, a devenit primul documentar din România în care s-a folosit tehnologia stereoscopică pentru a augmenta prezența copiilor pe ecran.

Proiectul, în ansamblul său, definește un nou gen audio-vizual, definit de Ioana Mischie în lucrarea sa doctorală, noetic fiction sau noe-fi, care își propune să ne invite să ne imaginăm viitoruri axate pe evoluția conștiinței umane, nu doar pe evoluția tehnologiei, așa cum ne propune genul science-fiction. „Government of Children | Guvernul Copiilor a fost de la început gândit să devină un proiect continuu, încă din faza de concept. Am fost dintotdeauna fascinată de universul unui perpetuum mobile și mi-am dorit să adaptez această tehnică în cinematografie, tinzând spre ceea ce am definit în lucrarea doctorală ca fiind “cinema infinit”. Menirea proiectului este să arhiveze și să extindă exponențial viziuni pline de însemnătate cu privire la viitorul societal pe termen lung. Prin demersul artistic pe care îl avem, amplificăm aceste idei inițiale ale copiilor prin lumi virtuale state of the art. Ne place să credem că acest inventar al viitorurilor va inspira și implementări societale constructive.” mărturisește Ioana Mischie.

Guvernul Copiilor 2 (Government of Children 2) vă pregătește o călătorie creativă de excepție și vă invităm să ne însoțiți la premiera pe marile ecrane din România începând cu 26 aprilie.



Ioana Mischie este cineastă de origine română (scenaristă/regizoare), transmedia artist/futurist, multi-premiată pentru film, VR și concepte inovatoare. În anul 2018 a fost bursieră Fulbright în cadrul USC – School of Cinematic Arts, din Los Angeles, California și a avansat domeniul transmedia storytelling, pentru cercetarea căruia a primit calificativul Summa cum laude. Proiectele sale cinematografice au călătorit la peste 250 de festivaluri din întreaga lume (Venice Biennale IFF, Palm Springs ISFF, IFF Hamptons, IFF, Thessaloniki IFF, Beijing ISFVF) și la numeroase programe internaționale (Berlinale Talents – Script Station, Sundance Workshop – Capalbio, Biennale College Cinema VR), fiind premiate de The Webby Awards, SXSW Hackathon, GoEast IFF. A debutat în calitate de regizor la Channel 4 în Marea Britanie cu două seriale documentar cu un număr record de vizionări în UK. Este co-fondator al asociației Storyscapes și lector universitar în cadrul UNATC. Imaginând lumea ca un loc de joacă neo-creativ, ea crede că povestitorii sunt “arhitecți ai viitorului” (Buckminster Fuller).

