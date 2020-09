Filmul „Parking“, în regia lui Tudor Giurgiu, distins cu Premiul pentru regie „Lucian Pintilieˮ

Premiul pentru regie „Lucian Pintilie“ pentru anul 2019 a fost acordat, luni seară, filmului „Parking“, regizat de Tudor Giurgiu, în cadrul Galei Premiilor UCIN 2020, desfășurate la Sala Studio a Teatrului Național București (TNB). Premiul acordat de Institutul Cultural Român a fost înmânat regizorului Tudor Giurgiu de Mirel Taloș, președinte interimar al ICR. De asemenea, volumul „Romanian Cinema Inside Out: Insights on film culture, industry and politics 1912 - 2019ˮ, coordonat de Irina Trocan și publicat la Editura ICR, în cadrul Festivalului EUROPALIA ROMÂNIA, a fost distins cu Premiul „George Litteraˮ ex-aequo (pentru carte de film).

„Institutul Cultural Român încearcă să țină vie cinematografia românească, atât prin filme de patrimoniu, cât și prin filme ale noilor generații de cineaști. Ceea ce se realizează în prezent trebuie să aibă rădăcini puternice în trecut ca să fie durabil. Programul de film din EUROPALIA ROMÂNIA, festival european far pentru imaginea României în străinătate, a inclus 24 de filme din Arhiva Națională de Filme, printre care Manasse (regia Jean Mihail), La moara cu noroc (regia Victor Iliu), Filip cel Bun (regia Dan Pița), Proba de microfon (regia Mircea Daneliuc) sau De ce trag clopotele, Mitică? (regia Lucian Pintilie).Reconstituirea rămâne una dintre marile capodopere ale filmului românesc. E o mare onoare și responsabilitate să primești un premiu ce poartă numele lui Lucian Pintilie“, a declarat Mirel Taloș, președintele interimar ICR.

Filmul „Parking“ a deschis săptămâna trecută Festivalul Filmului Românesc din Spania, manifestare culturală marca ICR. „Tocmai am revenit de la Madrid, m-am bucurat că acolo filmul românesc este în centrul atenției, că se scrie despre producțiile noastre, că oamenii merg în salile de cinematograf, care sunt deschise în proporție de 60-70%“, a punctat regizorul Tudor Giurgiu. În continuare, cineastul a semnalat primejdia absenței de finațare pentru producția de film. „În această criză, bani nu prea mai sunt pentru film. Ar fi important să fim mai vocali și mai prezenți, pentru că altminteri, fără sprijin financiar, oricat de buni am fi, vom ajunge să facem filme în condiții improprii, cu puțini actori“, a precizat regizorul.

Peste 70 de filme au fost înscrise la cele 22 de secţiuni La Gala Premiilor UCIN 2020, iar din juriul Galei care a desemnat câștigătorii a fost format din Stere Gulea, Florin Mihăilescu, Marilena Ilieşiu, Irina Nistor şi Dorel Vişan.

Evenimentul, prezentat de Cătălina Grama, alias Jojo, a reunit în Sala Studio (TNB) vârfuri ale industriei cinematografice româneşti, vedete şi personalităţi din domeniile audiovizual, cultură şi arte.

„Hotărârea UCIN de a nu întrerupe tradiţia de acordare a premiilor profesionale mi se pare că ţine mai mult de viitor decât de prezent. Prin asta, UCIN vrea să dea un semn de speranţă domeniului cinematografic greu încercat de COVID-19. Suntem într-o situaţie grea, dar vom supravieţui“, a subliniat Stere Gulea, regizor şi scenarist, câştigător al marelui premiu la Gala Premiilor UCIN 2019.

„Realizările cineaştilor în anul 2019 sunt remarcabile şi multe filme au promovat poetici şi estetici cinematografice care au impresionat nu numai juriul, dar şi multe festivaluri cinematografice ale lumii", a declarat Laurenţiu Damian, preşedintele UCIN.

În ciuda crizei sanitare care a zguduit industria cinematografică din întreaga lume şi produce în continuare îngrijorare, filmul, ca şi viaţa, trebuie să meargă mai departe, a conchis Laurențiu Damian.

Gala UCIN 2020 a fost organizată de Uniunea Cineaştilor din România în parteneriat cu Centrul Naţional al Cinematografiei, Institutul Cultural Român şi Societatea Autorilor Români din Audiovizual DACIN SARA, proiect finanţat de Ministerul Culturii, producător ASIS Mapamond şi Revolver.

Lista laureaților UCIN 2020:

· Marele Premiu şi Trofeul Uniunii Cineaştilor – „La Gomera”, regia Corneliu Porumboiu

· Premiul Special al Juriului – „Călătoria fantastică a Maronei”, regia Anca Damian

· Premiul pentru regie „Lucian Pintilie” – Tudor Giurgiu, pentru filmul „Parking”

· Premiul pentru scenariu – Bogdan Toma, Liviu Săndulescu pentru filmul „Cărturan”

· Premiul pentru interpretare feminină – Roxana Lupu pentru rolul Regina Maria din filmul „Maria, Regina României”

· Premiul pentru interpretare masculină – Radu Botar pentru rolul Episcopul Iuliu Hossu din filmul „Cardinalul”

· Premiul pentru interpretare feminină rol secundar – Julieta Szonyi pentru rolul Mama din filmul „La Gomera”

· Premiul pentru interpretare masculină rol secundar – Anghel Damian pentru rolul Prinţul Carol din filmul „Maria, Regina României”

· Premiul pentru imagine – Tudor Mircea pentru imaginea filmului „La Gomera”

· Premiul pentru costume – Ana Ioneci, Claudia Bunea pentru filmul „Maria, Regina României”

· Premiul pentru decor – Nora Dumitrescu, Laura Russu pentru filmul „Maria, Regina României”

· Premiul pentru montaj – Roxana Szel pentru filmul „La Gomera”

· Premiul pentru coloana sonoră – Cristinel Sirli pentru filmul „Maria, Regina României”

· Premiul pentru muzică originală „Adrian Enescu” – Pablo Pico pentru filmul „Călătoria fantastică a Maronei”

· Premiul pentru machiaj – Nastasia Mateiu, Clara Tudose pentru filmul „Maria, Regina României”

· Premiul pentru film documentar de lung metraj – „Timebox”, regia Nora Agapi

· Premiul pentru film documentar scurt metraj – „Creativ”, regia Ioana Grigore

· Premiul pentru scurtmetraj de ficţiune – „Havana, Cuba”, regia Andrei Huţuleac

· Premiul pentru film de animaţie – „Opinci”, regia Anton & Damian Groves

· Premiul pentru film de televiziune – „Regina Mamă Elena, Regina celor 4 exiluri”, regia Camelia Csiki

· Premiul Opera Prima „Alexandru Tatos” – „MO”, regia Radu Dragomir

· Premiul Speranţe cinematografice – „Ultimul preot”, regia Alma Buhagiar.

· Premiile Academice UCIN i-au revenit scenaristului, producătorului, directorului de fotografie, regizorului şi profesorului Dinu Tănase, regizorului Constantin Vaeni.

Totodată, au fost înmânate Premiile Asociaţiei Criticilor şi Filmologilor din cadrul UCIN :

· Premiul pentru cel mai bun film al anului 2019 – „La Gomera”, de Corneliu Porumboiu

· Premiul „Ion Cantacuzino” – Mihai Fulger, pentru calitatea articolelor publicate în revista „Film” şi în blogul Adevărul

· Premiul „George Littera” – volumele „Sora mea din Australia”, scrisă de criticul de film Magda Mihăilescu, şi „Romanian Cinema Inside Out”, apărut la Editura Institutului Cultural Român.

În debutul evenimentului, premii de excelenţă au fost acordate actriţei Tora Vasilescu, monteozei Melania Oproiu, regizorului Radu Igazsag, iar menţiuni speciale au obţinut Roland Pupăză şi Toma Enache.

· Premiul preşedintelui UCIN i-a fost acordat actriţei Dana Rogoz.