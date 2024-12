Filmul ''Trei kilometri până la capătul lumii'', propunerea României la premiile Oscar, prezentat la Tulcea

Filmul încadrează drama unui adolescent homosexual în peisajul Deltei, aduce în prim-plan corupţia şi prejudecăţile instituţionale şi personale, a câştigat deja mai multe premii la festivalurile de profil internaţionale şi a fost prezentat recent în Statele Unite ale Americii în cadrul unei campanii susţinute de Ministerul Culturii, Centrul Naţional al Cinematografiei, Famart Film, Institutul Cultural Român, Institutul Cultural New York, Dacin Sara şi Conceptual Lab.



"Vedem ce se va întâmpla pe 17 decembrie, când se anunţă short-list-ul. Dacă am reuşi, ar fi a doua minune după Cannes. Filmul a fost foarte apreciat peste ocean, dar oriunde mergem se întâmplă la fel. Cred că tema homofobiei este prezentă cam peste tot, indiferent de continent, rasă, religie, cultură, şi atunci e un semnal de alarmă al vremurilor pe care le trăim şi cred că putem îndrepta multe lucruri pentru a avea o lume mai bună pentru copiii noştri", a declarat pentru AGERPRES regizorul filmului, Emanuel Pârvu.



Regizorul a răspuns la finalul proiecţiei întrebărilor publicului din Tulce, alături de actorii care au interpretat personajele principale din film.



"Din punctul meu de vedere, nu există să intri în pielea personajului, trebuie să devii personajul. E o muncă exhaustivă să ajungi unde trebuie, la intensitatea care trebuie, la fiecare dublă. Şi nu există greu atunci când faci ce-ţi place", a afirmat Ciprian Chiujdea, actorul care interpretează personajul principal din film.



Pentru echipa tehnică, principala provocare a fost să creeze tensiune din sunetul vântului.



"Filmul nu are muzică şi trebuia să creăm tensiune din ceva, iar acel ceva a fost vântul care combină două elemente, naturalismul pe care-l dă, iar celălalt a fost să amplificăm starea personajului, prin sunetul vântului. Sunt multe sunete de vânt, diferite de la o scenă la alta, chiar dacă este acelaşi set up", a menţionat Alexandru Dumitru, inginer de sunet în cadrul echipei de producţie a filmului.



Membrii Academiei Americane de Film vor alege săptămâna viitoare 15 pelicule, iar dintre acestea, pe data de 17 ianuarie 2025, vor fi votate cele cinci nominalizări dintre care se va desemna Oscarul pentru Cel mai bun lungmetraj internaţional.

AGERPRES