Force Majeure și un top al filmelor-șoc | Secvențe: Tora Vasilescu despre Lucian Pintilie

Focus Ruben Östlund: nimeni nu e așa cum pare



Dacă tot s-a întors iarna, e prilej de binging cinefil cu filmele unuia dintre cei mai incisivi și subtili cineaști actuali: suedezul Ruben Östlund. Sigur îl știi pentru Force Majeure și The Square, ambele au făcut senzație la Cannes, iar ultimul a și câștigat Palme d'Or. Înainte de a studia film, a regizat documentare despre schi, în varianta lui extremă.



Îl fascinează natura umană, oamenii care iau decizii în plină criză: „Toate filmele mele sunt despre oameni care evită cu orice preț să-și piardă respectul celorlalți”, spunea pentru The Guardian. De azi, pe lângă The Square, pe TIFF Unlimited poți vedea celelalte patru lungmetraje lansate de Ruben Östlund.

Force Majeure

O familie suedeză își petrece vacanța de iarnă în Alpi. Când o avalanșă apărută de nicăieri pare să înghită restaurantul, la micul dejun, Tomas o ia la fugă și își lasă soția și copiii singuri în fața pericolului. Avalanșa se oprește la fix, fără să prăbușească altceva decât universul familial. Un mare semn de întrebare planează acum asupra lui Tomas.

Premiul Juriului Un Certain Regard, Cannes 2014; Propunerea Suediei la Oscar.

Play

Filmul, bazat pe un caz real, a stârnit o dezbatere extrem de aprinsă în Suedia, la vremea lansării, pe teme de rasism, clasă, abuz de putere. Între 2006 și 2008, o gașcă de băieți de origine africană, cu vârste între 12 și 14 ani, a jefuit de 70 de ori alți copii, folosind „the brother trick”, o metodă complexă care presupunea joc de rol și retorică de cartier.

Premiera mondială în Un Certain Regard, Cannes 2011.

Involuntary

O excelentă comedie neagră formată din cinci povești paralele despre oameni puși în situații care le contrazic discursul sau viziunile despre ei înșiși. Presiunea celor din jur se dovedește, de multe ori, mai puternică decât convingerile noastre despre ce e bine și ce e rău. Debutul oficial în ficțiune al lui Östlund a fost propus de Suedia la Oscar în 2008.

The Guitar Mongoloid

Un hibrid de documentar și ficțiune din 2004, cu oameni reali care trăiesc în afara normelor într-un oraș ficțional și care-și joacă propriile roluri. Un film despre „Suedia aceea pe care n-ai văzut-o niciodată în film până acum”, cum îl descria regizorul.

Secvențe

Tora Vasilescu, povești din culise despre Lucian Pintilie și „De ce trag clopotele, Mitică?”

14 duble mai târziu, multe găleți cu apă și o bătaie pe bune... În episodul 2 al seriei Secvențe, Tora Vasilescu își amintește în detaliu o scenă – pe alocuri, de-a dreptul dureroasă - din De ce trag clopotele, Mitică? (1981), al lui Lucian Pintilie, în care apare și Gheorghe Dinică. „Ce tehnică? Bătaie pe bune! […] Pintilie era ca un copil care se joacă, dar se joacă de-a războiul adevărat”. Filmul în sine are o poveste complicată: din cauza cenzurii, a fost lansat abia după 1990.

***

Provocați de Alex Bogdan, câțiva dintre cei mai cunoscuți actori români revăd și comentează scene memorabile din cariera lor. Prima serie de 8 interviuri Secvențe poate fi urmărită gratuit, de oriunde din lume. Un nou episod este lansat în fiecare joi.

High5: Cele mai șocante filme din ultimii 5 ani

După mai bine de 100 de ani de cinema, nenumărate țipete de groază, de indignare și tabuuri zdrobite, ce mai poate fi șocant? Se pare că multe: plăcerea sado-maso a cinefilului de-a se lăsa oripilat nu cunoaște nici granițe, nici termene-limită. A crescut însă anduranța: dacă la începuturi, oamenii se speriau la intrarea unui tren în gară, acum înghit pe nerăsuflate povești cu canibalism și masacre grafice.



Ultimii ani au fost și ei generoși cu atrocitățile: ne-a fost greu să ne oprim la doar 5 dintre cele mai bune și nebune filme ale ultimilor 5 ani. Dar avem câte ceva sumbru sau bolnăvicios pentru gustul bizar al fiecăruia dintre voi, iubitorii de frisoane.