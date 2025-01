Gala Globurilor de Aur, care va avea loc duminică, deschide sezonul premiilor de la Hollywood

Timothee Chalamet, Selena Gomez, Ariana Grande şi Angelina Jolie se numără printre vedetele nominalizate în categoriile dedicate actoriei la ceremonia care va fi prezentată pentru prima dată de actriţa Nikki Glaser. Gala va fi transmisă live pe CBS şi în streaming pe Paramount+.



Musicalul în limba spaniolă ''Emilia Perez'', precum şi drama ''The Brutalist'', a cărei acţiune este plasată după cel de-Al Doilea Război Mondial, au primit cele mai multe nominalizări.



''The Brutalist'' spune povestea unui supravieţuitor al Holocaustului, interpretat de Adrien Brody, care pleacă în Statele Unite în căutarea visului american. Pelicula, cu o durată de 3 ore şi jumătate, este considerată favorită pentru principalul trofeu al galei, dedicat celei mai bune drame.



De asemenea nominalizate în categoria ''cea mai bună dramă, sunt ''Conclave'', despre alegerea unui nou papă, precum şi două filme care îl au pe Timothee Chalamet în distribuţie, o biografie a lui Bob Dylan, ''A Complete Unknown'', şi epopeea SF ''Dune - Part II''.



Spre deosebire de Oscaruri, musicalurile şi comediile concurează într-o categorie separată la Globurile de Aur. Printre peliculele nominalizate se numără ''Wicked'', care a înregistrat un succes remarcabil de box-office, şi comedia romantică cu accente dark ''Anora''.



Câştigarea unui Glob de Aur poate spori şansele în cursa pentru Oscar, care va avea loc în martie. Dacă un film sau un actor câştigă un Glob de Aur, ''creşte probabilitatea ca un membru al Academiei de Film să se intereseze de acel proiect'', a declarat pentru The Hollywood Reporter Scott Feinberg, directorul executiv al galei.



Scott Feinberg preconizează că ''The Brutalist'' sau ''Conclave'' ar putea fi câştigătorul categoriei dramă la Globurile de Aur. Pentru categoria musical sau comedie este mai greu de făcut previziuni, întrucât nominalizaţii sunt foarte diferiţi unul de celălalt.



''Emilia Perez'', un thriller-musical, spune povestea unui traficant de droguri mexican care face tranziţia de la bărbat la femeie. ''Wicked'', un prequel al ''The Wizard of Oz'', este adaptarea unei piese populare de pe Broadway.



''Anora'', despre o lucrătoare sexuală care se căsătoreşte cu fiul unui oligarh rus, este mai degrabă o comedie tradiţională, în timp ce ''The Substance'', cu Demi Moore în rolul unei celebrităţi care şi-a pierdut farmecele şi se află în căutare izvorului tinereţii, este în primul rând un film horror, a precizat Feinberg.



''Categoria aceasta este extrem de diversă'', a spus Feinberg.



Câştigătorii Globurilor de Aur sunt aleşi de 334 de jurnalişti din domeniul divertismentului din 85 de ţări, în timp ce Oscarurile sunt decernate în urma voturilor a 9.000 de membri. Comitetul care decernează Globurile a fost extins în ultimii ani, iar organizatorii au instituit reforme după ce au fost criticaţi pentru probleme etice şi lipsa diversităţii.



În categoria televiziune, ''The Bear'', un serial despre culisele unui restaurant, se află în fruntea nominalizărilor, urmat de comedia poliţistă ''Only Murders in the Building'' şi epopeea istorică ''Shogun''. AGERPRES