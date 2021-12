Gala Premiilor Academiei Europene de Film

Cele mai bune filme europene din 2021, așa cum au fost votate de cei peste 4000 de membri ai Academiei Europene de Film, vor fi celebrate astăzi, pe 11 decembrie, într-o ceremonie în format hibrid, organizată la Arena Berlin. Gala European Film Awards (EFA) va fi transmisă live în România pe unlimited.tiff.ro, începând cu ora 20:00.

Quo vadis, Aida?, regizat de Jasmila Žbanić, conduce nominalizările cu cinci categorii bifate. Drama despre tragedia din Srebrenica, din 1995, e nominalizată și la Oscar

Spectaculosul Titane (Julia Ducournau), premiat deja cu Palme d’Or la Cannes, și The Father (regia Florian Zeller), cu Anthony Hopkins, au fiecare câte patru nominalizări

Radu Jude concurează pentru trofeele Cel mai bun regizor și Cel mai bun scenarist european al anului, cu Babardeală cu bucluc sau porno balamuc

Vânătorul de balene/ The Whaler Boy, câștigătorul Trofeului Transilvania la TIFF 2021, e nominalizat la categoria Descoperirea anului și poate fi văzut în România exclusiv pe unlimited.tiff.ro .

Márta Mészáros

The Two of Them

Ele două // Ungaria, 1977

Pe 11 decembrie, regizoarea maghiară Márta Mészáros va primi Premiul pentru întreaga carieră din partea Academiei Europene de Film, o recunoaștere a unei filmografii formidabile, în care femeile, cu viețile lor complexe, au avut rolul central. Unul dintre aceste filme, The Two of Them, poate fi văzut de azi pe unlimited.tiff.ro.

Două femei de vârste și din medii diferite se împrietenesc și asta le face să-și vadă propriile vieți cu alți ochi. Ambele trec prin crize conjugale: Maria (Marina Vlady) are un soț obtuz și conservator, iar Juli (Lili Monori) trăiește un mariaj pasional cu un alcoolic imprevizibil. Un film subtil și emoționant despre căutări și decizii personale.

Márta Mészáros a primit Premiul pentru întreaga carieră și la TIFF 2018.

Focus István Szabó

Trei filme multipremiate care l-au făcut celebru în anii '80: Confidence (1980), Mefisto (1981), Colonel Redl (1985). Plus un masterclass cu regizorul de la TIFF 2021.

Viața este ritm!

Dantza

Regia: Telmo Esnal// Spania, 2018

Furtuna izbucnește după o zi grea de muncă la câmp. Când ploaia se mai potolește, răsare viață din pământul mai înainte sterp. Fructele cresc și se coc și devin merele care vor da viață cidrului. Apoi se culeg recoltele, se ciocnesc pahare și se rostesc urări, totul în numele dragostei. O fascinantă explorare prin dans a ciclului vieții și naturii, folosind simboluri și metafore basce.

Noi episoade

Întâlniri neașteptate pe Muntele Morții

Urcarea continuă, tensiunile se adună, la fel și misterele. În episoadele 6 și 7 din Muntele Morții: Misterul Diatlov (Dead Mountain: the Dyatlov Pass Incident), care vor fi disponibile de duminică, 12 decembrie, grupul care înfruntă iarna grea în Munții Ural are parte de întâlniri neașteptate în timpul expediției. Maiorul KGB Oleg Kostin încearcă să descopere dacă aceste întâlniri le-au fost fatale.