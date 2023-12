Gala „Timișoara 2023 la nesfârșit”, în direct pe TVR Info, TVR Internațional, TVR Timișoara, TVR Cluj și pe internet

Peste 120 de interviuri surprind povestea unică și plină de emoție a anului cultural 2023

Regizorul Bobi Pricop, Iustin Surpănelu, director de imagine și Christine Cizmaș, regizor secund au intervievat peste 120 de operatori culturali din Timișoara, personalități ale vieții publice și culturale ale Timișoarei, voci puternice și reprezentative pentru anul cultural 2023. Filmul celor peste 120 de interviuri realizate de echipa artistică a Galei surprinde nu doar complexitatea unui an unic pentru Timișoara, ci și perspectiva unui ecosistem cultural solid, care nu exista înainte de anul Capitalei Culturale și care se decupează ca primă moștenire consistentă a anului 2023. În cadrul Galei, publicul va avea ocazia să vizioneze secvențe din cele peste 120 de interviuri.

Scenografia spectacolului, inspirată de identitatea vizuală a anului 2023, este realizată de scenografa Oana Micu. Echipa artistică a Galei a fost completată de Luca Priscornic, asistent cameră, Alex Tocilescu, consultant scenariu și Maria Rotar, producție tehnică.

„2023 a fost anul întâlnirii mele cu Capitala Culturală, un an în care nu doar că am avut ocazia să cunosc mulți oameni faini și profesioniști, ci și să lucrez alături de ei. Realizând pregătirile pentru Gala de închidere, am încercat să pun laolaltă poveștile lor și să mă las ghidat de entuziasmul pe care ei toți l-au avut pentru acest proiect extraordinar. Sunt convins că amprenta Timișoarei 2023 va fi detectabilă în toate formele și expresiile culturii românești și în anii care vor urma.” Bobi Pricop, regizor

Programul Galei va fi completat de concerte cu Dora Gaitanovici și EMAA, de momentul de dans în premieră „Jiezou”, creat special pentru această gală de coregraful Filip Stoica și care îi are în distribuție pe Simona Dabija, Bogdan Zamfir, Alexandru Snopovshi, Bianca Ardelean, Sofia Sitaru și Daniel Dragomir, dar și un moment de acrobație aeriană susținut de Blue X și Sonics, acompaniați de solista vocală Silvia de Santis.

„Pentru mine, pregătirea Galei a constat, printre altele, în realizarea a peste 120 de interviuri cu operatori culturali, artiști, echipa tehnică și politicieni, iar toate aceste discuții mi-au dat ocazia să retrăiesc acest an pe repede-înainte, în doar două săptămâni, și au cimentat relația mea cu Timișoara. Pentru că astăzi, oricând ies pe străzile Timișoarei, cu siguranță mă întâlnesc cu un cunoscut.” Iustin Surpănelu, director de imagine.

„2023 este un punct de întâlnire, pentru fiecare dintre noi, cu noi înșine. Cum alegem să trăim în acest oraș, se reflectă în străzi, cartiere, clădiri, apă, poduri, parcuri si mai ales în noi, oamenii. Avem de lucru, avem de dansat, iar Timișoara ne privește pe toți.” Christine Cizmaș, regizor secund