Marea actriță italiană Gina Lollobrigida a murit

Născută în 1927 la Subiaco, în munții de la est de Roma, era fiica unui producător de mobilă. În anii adolescenței, a făcut unele modeling și s-a înscris la concursuri de frumusețe, iar în 1947 s-a clasat pe locul trei la concursul Miss Italia . Pe formularul de înscriere pentru acea competiție , ea a scris că are talent la actorie, dar că voia să facă ceva serios cu abilitățile ei.

Lollobrigida a devenit faimoasă în anii 1950 ca un sex-simbol al cinematografiei italiene și mai târziu a devenit fotograf și sculptor după ce s-a îndepărtat de lumea filmului.

A jucat în "Wayward Wife (1953) și în Woman of Rome (1954), turnate în Italia, dar a colaborat și cu industria franceză de film la producții filme precum Fanfan la Tulipe (1952), Les Belles de nuit (1952) și Le Grand Jeu (1954).

După o serie de roluri în filme europene, interpretarea lui Lollobrigida din Beat the Devil din 1953 alături de Humphrey Bogart a fost cea care i-a adus faima internațională și milioane de admiratori. „La Lollo” s-a căsătorit cu Milko Škofič, un medic sloven.

Apogeul ei comercial a venit la sfârșitul anilor 1950, când a jucat în Solomon and Sheba, The Hunchback of Notre Dame și Beautiful But Dangerous, al căror titlu original – La donna più bella del mondo – o prezenta drept „cea mai frumoasă femeie din lume” .

Lollobrigida și Škofič au divorțat în 1971 și ea s-a retras în mare parte din actorie și s-a concentrat pe fotografie, publicând mai multe colecții . Subiecții ei au inclus Henry Kissinger, Yuri Gagarin, Grace Kelly și mulți alți oameni de seamă . Ea a asigurat, de asemenea, un interviu exclusiv cu liderul cubanez Fidel Castro .

În 1999, Lollobrigida a candidat fără succes la parlamentul european reprezentând democrații fostului premier italian Romano Prodi, dar nu a părut deosebit de entuziasmat.

