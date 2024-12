Evenimente de Revelion anulate în Marea Britanie din cauza condiţiilor meteo nefavorabile

Aproape fiecare regiune a Marii Britanii este vizată de cel puţin un avertisment, dacă nu mai multe, emis de meteorologi pentru perioada dintre luni şi miercuri.



Pentru ziua de marţi este în vigoare un avertisment cod portocaliu de ploaie în Highlands şi Moray până la ora 17:00, precum şi o avertizare cod galben de ploaie şi ninsoare ce vizează aproape întreg teritoriul Scoţiei până la miezul nopţii, care "pot afecta semnificativ evenimentele legate de anul nou".



Meteorologii susţin că se aşteaptă la întârzieri "probabile" ale tuturor mijloacelor de transport în ziua de 31 decembrie, în contextul în care vântul continuă să bată cu putere, atingând viteze de până la 113 km/h în părţi ale Angliei şi ale Irlandei de Nord.



Părţi din centrul şi sudul Scoţiei şi din nordul Angliei sunt acoperite de o avertizare cod galben de vânt între 07:00 şi 23:00. Un avertisment separat de vânt puternic vizează Irlanda de Nord între orele 06:00 şi 14:00.



Un avertisment cod galben de ploaie de 24 de ore intră în vigoare pe regiuni extinse din Ţara Galilor şi nord-vestul Angliei începând de marţi de la ora 18:00.



Un avertisment cod galben de ninsoare este în vigoare până la miezul nopţii pentru Orkney şi Shetland.



Evenimentele anunţate la Edinburgh au fost deja anulate, la fel ca şi focurile de artificii de la Blackpool, Newcastle, Isle of Wight şi Ripon, North Yorkshire.



Municipalitatea londoneză a anunţat că monitorizează starea vremii cu atenţie.



Meteorologii din cadrul Met Office au avertizat că "sunt posibile condiţii de viscol" în special în regiunile nordice Sutherland şi Caithness.



Organizatorii evenimentelor din Edinburgh au emis scuze adresate turiştilor străini care au călătorit în capitala Scoţiei pentru tradiţionala petrecere stradală Hogmanay şi pentru focurile de artificii de la miezul nopţii ce au fost anulate luni din cauza condiţiilor meteorologice.



Un turist indian care a călătorit în Scoţia alături de soţia sa şi de cei patru copii şi-a declarat dezamăgirea în cadrul emisiunii Good Morning Britain. "Ne aflam la Londra şi am venit aici (la Edinburgh) pentru Hogmanay". Un alt turist a declarat că anularea evenimentelor l-a luat complet prin surprindere şi că, împreună cu partenera sa, nu mai ştiu ce să facă în noaptea dintre ani.



Ministrul scoţian al culturii, Angus Robertson a susţinut că din păcate decizia corectă a fost de a anula evenimentele. "Organizatorii consideră că au luat această decizie cât mai din timp pentru a putea comunica cu oamenii care călătoresc în această perioadă", a declarat el pentru Radio 4. "Doresc să subliniez că, deşi este o mare dezamăgire că evenimentele anunţate pentru Princes Street, în centrul vechi, lângă castel, concertul Texas şi aşa mai departe, nu vor mai avea loc, vor fi încă multe lucruri de făcut la Edinburgh. Vor fi tot felul de evenimente în cluburile şi puburile care sunt deschise toată noaptea".



"Îmi pare foarte rău pentru toţi cei care au făcut drumul până aici, dar ţinând cont de prognoza meteo - care este chiar foarte, foarte nefavorabilă în unele părţi ale ţării - nu ar fi fost un lucru bun să continuăm programul evenimentelor", a adăugat el.



De asemenea, focurile de artificii anunţate la Blackpool au fost anulate din cauza prognozei de vânt puternic, dar petrecerea pentru familii se va desfăşura în această staţiune de pe litoralul britanic.



Focurile de artificii ce urmau să aibă loc la Quayside din Newcastle, Market Square din Ripon şi în cadrul Sandown Carnival de pe Isle of Wight au fost anulate.



Între timp, Agenţia Scoţiană pentru Protecţia Mediului a revizuit riscul "sever" de inundaţii pentru regiunea Highlands, dar Met Office continuă să avertizeze că unele comunităţi ar putea fi izolate de viscol.



"La nord şi est de (şi inclusiv în) Perthshire precipitaţiile vor cădea probabil sub formă de ninsoare, în special în zonele mai înalte, cu un strat de 10 - 20 cm. de zăpadă ce se poate acumula la altitudini de peste 150 - 200 de metri şi respectiv câţiva centimetri de zăpadă ce se vor acumula la altitudini mai mici, departe de zonele de coastă. Pe măsură ce un front de aer mai cald pătrunde deasupra regiunii, ninsorile se vor preschimba rapid în ploi, iar în anumite locuri topirea rapidă a stratului de zăpadă poate contribui la producerea de inundaţii", conform meteorologilor

.AGERPRES