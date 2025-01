Globurile de Aur 2025: Sebastian Stan, premiat la categoria cel mai bun actor într-un film comedie/musical. Iată lista câștigătorilor

„Emilia Perez" a fost recompensat cu premiul pentru cea mai bună comedie muzicală, cel mai bun film străin și cel mai bun cântec. În plus, Zoe Saldana a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, potrivit Sky News.

Momentul cel mai emoționant al serii a fost discursul actriței trans Karla Sofía Gascon, care a vorbit despre identitate și rezistență.

La categoria dramă, marele câștigător a fost „The Brutalist", o poveste despre perioada postbelică, care a obținut trei trofee importante: cel mai bun film dramă, cel mai bun actor (Adrien Brody) și cel mai bun regizor (Brady Corbet).

„Shogun", serialul dramatic japonez, a dominat categoriile de televiziune cu trei premii de interpretare pentru actorii Hiroyuki Sanada, Anna Sawai și Tadanobu Asano, plus premiul pentru cea mai bună dramă TV.

Un alt serial de succes al serii a fost „Baby Reindeer", care a câștigat premiul pentru cea mai bună miniserie și a adus un trofeu actriței Jessica Gunning.

„Wicked", unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, deși nu a câștigat premii pentru interpretare, a primit premiul special pentru realizări cinematografice și succes la box office.

Alți actori premiați au fost Demi Moore pentru „The Substance", Sebastian Stan pentru „A Different Man", Fernanda Torres pentru „I'm Still Here" și Kieran Culkin pentru „A Real Pain", scrie Mediafax.

Iată lista premiilor în ordinea categoriilor

CINEMATOGRAFIE:



Cel mai bun film - dramă: "The Brutalist"



Cel mai bun film - comedie/musical: "Emilia Perez"



Cel mai bun regizor: Brady Corbet ("The Brutalist")



Cel mai bun actor într-un film - dramă: Adrien Brody ("The Brutalist")



Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Sebastian Stan ("A Different Man")



Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Fernanda Torres ("I'm Still Here")



Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Demi Moore ("The Substance")



Cel mai bun actor în rol secundar: Kieran Culkin ("A Real Pain")



Cea mai bună actriţă în rol secundar: Zoe Saldana ("Emilia Perez")



Cel mai bun scenariu: Peter Straughan ("Conclave")



Coloană sonoră: "Challengers" (Trent Reznor şi Atticus Ross)



Cel mai bun cântec original: "El Mal" ("Emilia Perez")



Cel mai bun film străin: "Emilia Perez" (Franţa)



Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Flow"



Performanţă în domeniul cinematografiei şi în box-office: "Wicked"



Premiul onorific Cecil B. DeMille: Viola Davis



TELEVIZIUNE:



Cel mai bun serial TV - dramă: "Shogun"



Cel mai bun serial TV - comedie/musical: "Hacks"



Cel mai bun actor într-un serial TV - dramă: Hiroyuki Sanada ("Shogun")



Cel mai bun actor într-un serial TV - comedie/musical: Jeremy Allen White ("The Bear")



Cea mai bună actriţă într-un serial TV - dramă: Anna Sawai ("Shogun")



Cea mai bună actriţă într-un serial TV -comedie/musical: Jean Smart ("Hacks")



Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: "Baby Reindeer"



Cel mai bun actor în rol secundar: Tadanobu Asano ("Shogun")



Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jessica Gunning ("Baby Reindeer")



Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Colin Farrell ("The Penguin")



Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Jodie Foster ("True Detective: Night Country")



Cea mai bună interpretare de stand-up comedy în televiziune: Ali Wong ("Ali Wong: Single Lady")



Premiul onorific Carol Burnett: Ted Danson, transmite AGERPRES