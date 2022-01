Globurile de aur 2022. Lista completă a câştigătorilor

Gala decernării Globurilor de Aur a avut loc duminică seara, în Los Angeles. „The Power of the Dog”, „West Side Story” şi „Succession” sunt marii câştigători ai serii.

Gala decernării Globurilor de Aur a avut loc într-un format restrâns, fiind a doua ediţie în care celebrităţile nu au mai călcat pe covorul roşu.

Ca în anii trecuţi, premiile au fost acordate pentru 25 de categorii şi au fost votate de membrii Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood.

„The power of The Dog” şi serialul „Succession” au fost câştigătorii serii.

Lista completă a câştigătorilor:

FILM

Cel mai bun film dramă: The Power Of The Dog

Cel mai bun film comedie sau musical: West Side Story

Cel mai bun regizor: Jane Campion (The Power Of The Dog)

Cel mai bun actor în film dramă: Will Smith (King Richard)

Cea mai bună actriţă în film dramă: Nicole Kidman (Being The Ricardos)

Cel mai bun actor în musical sau comedie: Andrew Garfield (tick, tick...BOOM!)

Cea mai bună actriţă în musical sau comedie: Rachel Zegler (West Side Story)

Cel mai bun actor în rol secundar: Kodi Smit-McPhee (The Power Of The Dog)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ariana DeBose (West Side Story)

Cel mai bun scenariu: Kenneth Branagh (Belfast)

Cea mai bună coloană sonoră: Hans Zimmer

Cel mai bun cântec: No Time To Die din No Time To Die de Billie Eilish, Finneas O'Connell

Cel mai bun lungmetraj animat: Encanto

Cel mai bun film într-o limbă străină: Drive My Car (Japonia)

TELEVIZIUNE

Cel mai bun serial dramă: Succession

Cel mai bun serial comedie: Hacks

Cel mai bun film TV/ cea mai bună miniserie TV: The Underground Railroad

Cel mai bun actor într-un serial TV dramă: Jeremy Strong (Succession)

Cea mai bună actriţă într-un serial TV dramă: Michaela Jae (Mj) Rodriguez (Pose)

Cel mai bun actor într-un serial de comedie: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Cea mai bună actriţă în serial de comedie: Jean Smart (Hacks)

Cel mai bun actor în miniserie sau film TV: Michael Keaton (Dopesick)

Cea mai bună actriţă în miniserie sau film TV: Kate Winslet (Mare Of Easttown)

Cel mai bun rol secundar masculin în serial, miniserie sau film TV: O Yeong-su (Squid Game)

Cel mai bun rol secundar feminin în serial, miniserie sau film TV: Sarah Snook (Succession).

(sursa: Mediafax)