Highlights BIEFF.14

Astăzi debutează Competiția Națională de Scurtmetraj BIEFF

Tot de la 18.30, la Cinemateca Eforie, debutează Competiția Națională de Scurtmetraj cu scurtmetrajul documentar „Despre imposibilitatea unui omagiu”, în regia Xandrei Popescu, care a avut premiera mondială în cadrul Festivalului de Film de la Locarno. Xandra Popescu se întoarce la BIEFF cu portretul lui Ion Tugearu, unul dintre cei mai mari dansatori și coregrafi români, denumit „prințul baletului românesc”, prim-solist al Operei Naționale care de aproape 60 de ani dansează, coregrafiază și formează artiști din zona baletului, dar și a dansului contemporan.

În „Furtuna”, artistul Alex Mirutziu provoacă noțiunile de limbaj și reprezentare printr-un film sincron culturii contemporane a teaser-elor, reflectând asupra naturii tandre și maleabile a fizicului masculin. În scurtmetrajul nonficțional „Vakhtanguri”, Valeriu Adimei urmărește povestea unui cuplu queer din Tbilisi și încercarea lor de a găsi un loc căruia să îi spună acasă în Bruxelles. „Lucky Girl Syndrome” surprinde un moment specific din viața autoarei Raya al Souliman, relocarea în altă țară și relația cu noul oraș, iar în „Adio, încredere”, Mădălina Zaharia face o analiză a noțiunii de „încredere” descompusă în termeni vizuali și lingvistici.

Proiecția va fi urmată de o sesiune de Q&A cu Xandra Popescu, Alex Mirutziu, Raya Ana Al Souliman și Mădalina Zaharia.

A Fidai Film și discuție cu Delia Grosu, cercetătoare în studii decoloniale și studii ale memoriei – vineri, 27 septembrie, ora 20.30, Cinema Union

Un extraordinar film de montaj care respinge narațiunile oficiale ale ocupației și le transformă într-un gest de rezistență împotriva înlocuirii, ștergerii istoriei și culturii palestiniene, lungmetrajul A Fidai Film, semnat de regizorul palestinian Kamal Aljafari, unul dintre cei mai importanți cineaști experimentali ai momentului, se va bucura de o proiecție specială în cadrul BIEFF. Folosindu-se de o arhivă de film palestiniană din Beirut jefuită și distrusă în 1982, Kamal Aljafari explorează memoria vizuală a acestui jaf și re-apropiază imaginile aflate acum în mâinile arhivelor israeliene.

Proiecția filmului va fi urmată de o discuție între Flavia Dima, critic de film și curator asociat al BIEFF, și Delia Grosu, cercetătoare în studii decoloniale și studii ale memoriei, despre felul în care este reprezentată Ocupația Palestinei, Nakba și despre cinema ca act de rezistență împotriva ștergerii istoriei palestiniene.

De la 18.30, la Cinema Union, începe This Is Not An Algorithm, cel de-al doilea program pe care spectatorii îl vor putea descoperi în cadrul focusului Machinima: Gamepad Filmmaking, care reunește filme care pun în lumină influența crescândă a simulărilor hiperrealiste asupra percepției noastre despre lumea reală. Publicul va avea ocazia să vadă „Parallel I”, operă video în care artistul german Harun Farocki a explorat evoluția rapidă a imaginilor digitale, care au ajuns să rivalizeze cinemaul tradițional în ceea ce privește reprezentarea realității.

De la ora 20.30, la Cinema Elvire Popesco, Competiția Internațională de Lungmetraj continuă cu bluish, iar de la 21.00, la Cinemateca Eforie, poți urmări calupul de scurtmetraje Lucid Nightmares.