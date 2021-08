În acest weekend iubitori ai jazz-ului și nu numai sunt așteptați în Parcul Central din Brașov pentru concerte, filme și activități pentru copii și adulți deopotrivă

Începutul lunii septembrie aduce la Brașov cea de-a IX-a ediție Brașov Jazz & Blues Festival, un festival de muzică în adevăratul sens al cuvântului.

De joi, 2 septembrie până duminică, 5 septembrie, iubitorii muzicii bune sunt așteptați în cele trei zone în care vor avea loc evenimentele festivalului: Piața Sfântul Ioan (scena principală), Piața Brassaï (scena Raiffeisen) și Parcul Central Nicolae Titulescu.

Ediția de anul acesta materializează conceptul unui festival complet de jazz & blues, cu concerte, activități și ateliere pentru cei mici, proiecții de filme în aer liber, târg de viniluri și concerte de tip jam session, care vor prelungi atmosfera de festival până târziu în noapte. Orașul de la poalele Tâmpei va prinde viață într-un mod mai electric ca niciodată, pe ritmuri de saxofon, chitară și pian – de la cei mai mici și până la cei mai mari.

Atmosfera de festival își va face simțită prezența și în Parcul Central Nicolae Titulescu unde serile sunt mai plăcute când le îmbini cu un concert sau un film în aer liber.

Această zonă este dedicată familiilor cu copii – sau oricui își dorește să își aducă aminte de libertatea și veselia copilăriei. Activitățile și evenimentele din Parcul Central încep pe vineri, 3 septembrie și se desfășoară până în ultima zi a festivalului, respectiv 5 septembrie. Intrarea este gratuită.

Pe scena din Parcul Central am invitat artiști locali deja cunoscuți de iubitorii jazz-ului, dar și artiști la început de drum, care merită susținerea și încurajarea noastră. Astfel, în fiecare seară de la ora 20.00 programul festivalului include un concert special:

Vineri, 3 septembrie, Ana Maria Galea & Daniel Csikos, împreună cunoscuți sub numele de “New Landscapes”, ne vor încânta cu un concert ce propune marcarea unor etape importante ale muzicii de jazz. Cântece precum „Summertime” (compuse de George Greshwin), „La vie en rose”, superba bossa-nova scrisă de compozitorul italian Bruno Martion ori compoziția muzicianului român Titel Popovici pe versuri de Anca Parghel, „Iubirea noastră nu are apus”, sunt câteva dintre alegerile celor doi artiști.

Trupa SoundBox ne invită sâmbătă, 4 septembrie, într-o incursiune muzicală care ne va stimula toate simțurile. Repertoriul trupei este format din piese cunoscute, din genurile funk, blues, rock, pop-rock, reggae, și reinterpretate în manieră personală.

În ultima seară pe scenă vor urca Power Vibes: o trupă alcătuită din Alexandru Anastasiu - un virtuoz al vibrafonului și IconArts Percussion Ensemble. Power Vibes este un proiect inedit pe scena muzicală românească, o simbioză complexă a experienței și versatilității cu pasiunea și efervescența specifică tinereții.

Dacă seara ne relaxăm la concert, în timpul zilei în schimb, scena din parc va fi locul în care tinerii artiști sau entuziaști ai muzicii de toate vârstele sunt invitați să descopere pianul, tobele sau chitara în cadrul unor workshop-uri susținute de Academia de muzică SoundBox.

Alături de Academia de muzică SoundBox, vom (re)descoperi împreună nu numai instrumentele muzicale, ci și scena locală din Brașov: White Pedestrians, Ultimul Etaj, Double Trouble, After Bridge, The Elephant in the Room. Atât brașovenii, cât și turiștii, sunt invitați să îi susțină pe artiști, mai ales că printre ei se numără și câțiva tineri la început de carieră!

Și nu doar pe scenă ne întâlnim cu sunetele și instrumentele muzicale, ci și pe aleile parculului unde vor fi montate 3 instalații muzicale: 2 instalații muzicale de rezonanță și, un pian de 7 m la care se poate cânta, la propriu, cu picioarele.

În paralel, în zona de cinema a Parcului Central, brașovenii sunt așteptați pentru trei zile de distracție și relaxare în mijlocul naturii, alături de prieteni și familie. În timpul zilei, zona de cinema este rezervată copiilor în program fiind incluse o serie de animații din cadrul Festivalului Internațional de Film de Animație București, dar și un maraton cu personajele de desene animate preferate ale tuturor generațiilor – Tom & Jerry.

Seara adulții sunt invitați să vizioneze o serie de filme relevante și definitorii pentru cultura oricărui iubitor de muzică: Jimi Hendrix (1973), Imagine: John Lennon (1988), Woodstock (1970) – varianta regizorală.

Tot aici, în Parcul Central, în fiecare zi de weekend, Emma Ateliere așteaptă copiii cu vârste între 4 și 12 ani la câteva ateliere creative și educative în același timp, iar la ședințele de face painting Raluca Cozma va aduce pe fețele copiilor zâmbete în culori vesele.

În același timp, în Piața Sfântul Ioan* se vor desfășura concertele internaționale, pe scena principală. Pe această scenă vor urca nu mai puțini de 38 de artiști din 8 țări diferite: Laura Cox (FR), Kirk Fletcher (USA), Sax Gordon (USA), Lars Kutschke Band (DE/HU), Dana Gillespie (UK), Joachim Palden Trio (AU), Isabella Lundgren (SE), Nguyên Lê Streams Quartet (FR/USA/CA) și Mădălina Pavăl (RO).

În Piața Brassaï îi așteptăm pe toți iubitorii de jazz & blues, dar nu numai, pentru a descoperi și a susține o mulțime de artiști locali, foarte talentați. Concertele vor fi urmate de câte un film proiectat în aer liber. În data de 2 septembrie festivalul debutează chiar pe această scenă, de la ora 20:00, cu concertul celor de la Nightlosers.