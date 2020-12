În culisele Animest.15: din ce orașe s-au văzut filmele de animație ale anului?

Lucrare inspirată din Păcală în lună - Expoziție - 100 de ani de animație românească Vezi galeria foto

București, orașul care a găzduit primele 14 ediții ale Festivalului Internațional de Film de Animație Animest, s-a aflat și în 2020 în topul localităților din care spectatorii de toate vârstele au urmărit cele mai noi și mai premiate producții animate ale anului. Organizat pentru prima dată în mediul online, cel mai mare eveniment cinematografic dedicat filmelor de profil a atras un număr impresionant de spectatori, proiecțiile virtuale din programul ediției cumulând un număr de 3741 de accesări. La acestea se adaugă peste 10.000 de accesări ale discuțiilor, meselor rotunde și masterclass-urilor transmise live pe Facebook. Clasamentul regiunilor în care magia filmelor de animație și-a făcut simțită prezența în perioada 9-15 noiembrie continuă cu județele Cluj, Brașov, Timiș, Prahova, Mureș și Iași.

100 de ani de animație românească

100 de ani de animație românească

Vestita invazie a urșilor în Sicilia (r. Lorenzo Mattotti), lungmetrajul care a deschis cea de-a 15-a ediție a festivalului, s-a aflat în topul preferințelor publicului, urmat îndeaproape de scurtmetrajele din Competiția Românească și de poveștile bizare cuprinse în secțiunea Creepy Animation Night. Programele speciale dedicate Competiției Internaționale au adunat un număr total de 795 de spectatori, iar peste 300 de spectatori au urmărit filmele incluse în secțiunea cu filme din arhivă, dedicată celebrării celor 100 de ani de animație românească.

100 de ani de animație românească

Creatorii internaționali ai momentului și personalitățile marcante pentru industria animației autohtone au acceptat invitația de a intra în legătură directă cu publicul Animest, prin intermediul transmisiunilor difuzate live pe pagina de Facebook a festivalului. Aproximativ 1400 de utilizatori au accesat discuția moderată de criticul de film Mihai Fulger, la care invitații Dana Duma și Radu Igaszag au discutat despre istoria celor 100 de ani de animație autohtonă. Cinefilii au participat în număr impresionant și la discuția cu artistul canadian Aaron Long, unul dintre regizorii seriei animate legendare BoJack Horseman, iar cel mai mare număr de vizualizări a fost înregistrat de discuția moderată de Andreea Pietroșel, la care au participat reprezentantele Tricky Women, primul festival dedicat exclusiv femeilor din industria de animație.

Singurul eveniment offline din programul ediției, expoziția dedicată celor 100 de ani de animație românească, găzduită de Rezidența BRD Scena9, a atras aproximativ 600 vizitatori, iar o versiune mapată 3D este încă disponibilă online și poate fi vizitată din întreaga lume: https://www.animest.ro/expozitie-100-de-ani.

,,Ediția din 2020 a fost una inedită pentru Animest, mediul online fiind singurul în care festivalul s-a putut desfășura și proiecta filmele. A fost o ediție greu de organizat, însă de care ne-am bucurat, o ediție in care am sărbătorit cei 100 de ani de animație românească cu ceea ce am putut face în condițiile date, dar și o ediție în care am aflat că Animest are mulți fani nu numai în București, ci și peste tot în țară. Cu siguranță de acum încolo varianta online va rămâne o componentă de bază a edițiilor viitoare. Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit ediția aceasta și sa ne vedem la anul și în cinematografe.’’, subliniază Mihai Mitrică, directorul și selecționerul Animest.

Afișe - Expoziție - 100 de ani de animație românească



Cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest este organizată de Asociația Animest, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și al Ministerului Culturii.

Parteneri instituționali: Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România, Institutul Francez, Forumul Cultural Austriac, Ambasada Israelului în România, Dacin Sara, Japan Foundation, Goethe-Institut, Institutul Polonez, Institutul Maghiar din București, Europa Creativă, Arhiva Națională de Filme