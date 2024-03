În curând la cinema, Dumnezeu și Sfântul Petru - prieteni buni într-un film românesc distribuit de Forum Film: „Băieții buni ajung în Rai”

Biletele pentru comedia romantică sunt disponibile din 1 martie.

„De ce trebuie să cred că după moarte o sa ajung imediat într-un loc urât, întunecat și rece? De ce în Lumea de Dincolo nu există tehnologie - Dumnezeu și sfinții sunt chiar atât de fraieri, nu au și ei un Facebook, un WhatsApp acolo? Iar barca aia a Sfântului Petru nu a îmbătrânit, n-a dat-o și el la Programul Rabla să-și ia ceva mai secolul XXI?…”, spune regizorul Radu Potcoavă.

„Nu am dat niciun casting, pentru niciun rol: mi-l imaginasem de atâtea ori pe Bogdan Dumitrache jucând rolul principal, pe Sergiu Costache fiind Sfântul Petru și pe Șerban Pavlu ca Dumnezeu, încât nu mai era nimic de probat, de încercat. Nici măcar pentru celelalte roluri: cu majoritatea dintre actori mai lucrasem deja, cu ceilalți îmi doream de mai multă vreme să lucrez. Rolurile au fost scrise special pentru ei. Am lucrat doar cu oameni cu care îmi face plăcere să lucrez - fie ei actori sau membri ai echipei. Am vrut să ne distrăm împreună, și ne-am cam distrat, cred că se vede asta și în film.”, completează regizorul.

Încă din trailer, vedem că personajul interpretat de Șerban Pavlu (Dumnezeu) este „cool, relaxat, mereu pus pe glume, dă impresia că stă undeva acolo sus, pe un nor, și, din când în când, mai face câte o farsă”.

Sfântul Petru (Sergiu Costache) pune suflet în misiunea sa, iar dacă ar avea de ales o superputere, aceea ar fi ca toata lumea să ajungă în Rai. Are mereu la el o vorbă de împăcare, consolare sau încurajare.

„Cred că subiectul principal al filmului este special și diferit față de ce am întâlnit până acum. Viața de apoi a reprezentat întotdeauna un subiect interesant și discutabil, care a împărțit lumea în mai multe tabere, din cauza convingerilor sau a religiilor diferite, iar faptul că nimeni nu știe cu exactitate ce se întâmplă după moarte ne oferă tuturor posibilitatea de a crea o lume „paralelă”, așa cum ne-o imaginăm fiecare sau cum am vrea să fie. Așa se întâmplă și în „Băieții buni ajung în Rai”, iar Radu Potcoavă, regizorul și scenaristul acestui film, vine cu o idee modernă și originală despre aceasta lume, care cred că va fi primită cu zâmbetul pe buze și entuziasm.”, spune actorul Sergiu Costache.

Șerban Pavlu este unul dintre cei mai apreciați actori români, jucând în peste 30 de producții (filme, seriale) și fiind cunoscut și pentru dublajele pe care le face pentru producții de animație de top. Printre cele mai recente și de succes producții în care a apărut se numără serialele „Clanul” (Pro TV) „RUXX” și „Umbre (HBO Max), filmele „Klaus & Barroso”, „Nunți, botezuri și înmormântări” (regia Adrian Lustig), „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” (regia Radu Jude), „Marocco” (regia Emanuel Pârvu).



Șerban Pavlu este câștigător al premiului Gopo 2013 pentru cel mai bun actor în rol principal din comedia „Toată lumea din familia noastră” (regia Radu Jude). A mai fost nominalizat la Premiile Gopo în categoriile Cel mai bun actor în rol principal în 2018 („Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor”, regia Emanuel Pârvu) și 2019 („Charleston”, regia Andrei Crețulescu), și Cel mai bun actor în rol secundar în 2017 („Inimi cicatrizate”, regia Radu Jude) și 2020 („Monștri.”, regia Marius Olteanu).

Sergiu Costache a debutat în cinematografie în 2006, la varsta de 16 ani, în scurtmetrajul „Valuri", regizat de Adrian Sitaru, rol care i-a adus premiul pentru cel mai bun actor în cadrul festivalului „BuSho International Short Film Festival”. Absolvent UNATC (2011), Sergiu a jucat în numeroase producții cinematografice de-a lungul timpului, printre care „Boss” (regia Bogdan Mirică), „Băieși deștepți” (regia (regia Igor Cobileanski), „La Gomera” (regia Corneliu Porumboiu), „Afacerea Est” (regia Igor Cobileanski), „Doing Money” (regia Lynsey Miller), „Charleston” (regia Andrei Crețulescu), „Cuscrii” (regia Radu Potcoavă), dar și seriale precum „Clanul” și „Vlad” (Pro TV) sau „Umbre” (HBO), precum și în piese de teatru care au fost găzduite, printre altele, de către Teatrul Național București, Teatrul Metropolis sau Teatrul Foarte Mic.

„Băieții buni ajung în Rai”, al treilea lungmetraj al regizorului Radu Potcoavă, îi are în rolurile principale pe actorii Bogdan Dumitrache („RUXX”, „Poziția copilului”, „Sieranevada”, „Om câine”, „Pororoca”, „Heidi”, „Din dragoste cu cele mai bune intenții”) și Cosmina Stratan (“Frere et Soeur”, “Shelley”, “Cobain”, “No One Gets Out Alive”, „Boss”, „După Dealuri”) - doi foști colegi de liceu care se revăd, după moarte, pe o plajă pustie.



Directorul de imagine al filmului este Andrei Butică, montajul a fost realizat de Cătălin Cristuțiu, de sunet s-a ocupat Alexandru Dumitru și de muzică Alin Zăbrăuțeanu, iar Mălina Ionescu semnează scenografia și costumele.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹