În weekend au fost decernate premiile festivalului internațional de film fantastic, Dracula Film Festival. Dracula Trophy 2024 a plecat în Macedonia de Nord

DRACULA TROPHY este premiul acordat pentru cel mai bun lungmetraj, LITTLE DRACULA este acordat pentru cel mai bun scurtmetraj internațional, în timp ce VLĂDUTZ este premiul pentru cel mai bun scurtmetraj românesc. DRACULA DIGITAL recompensează filmele de scurtmetraj filmate la Brașov, cu telefonul mobil.

Cea de-a XII-a ediție a festivalului internațional de film fantastic, Dracula Film Festival, s-a încheiat, iar sâmbătă, 2 noiembrie, la Apollonia Modern din Brașov, a avut loc gala de decernare a premiilor, urmată de un cine-concert al chitaristului american Gary Lucas, care a acompaniat live filmul Spanish Dracula (1931).

În programul festivalului, cele mai așteptate opt premiere au aparținut competiției de lungmetraj, a căror selecție a fost realizată de Ioan Big, directorul Dracula Film Festival, iar juraţii Paul Arion (România/Canada/UK - președinte juriu, regizor, DoP şi expert în efecte vizuale), Brando de Sica (Italia - regizor, scenarist şi sound designer) şi Valentin Greutert (Elveția, producător) au desemnat câștigătorul râvnitului Dracula Trophy 2024.

Marele premiu Dracula Film Festival 2024, Dracula Trophy, a fost câștigat de filmul „M” (Macedonia de Nord, 2023, r: Vardan Tozija).

Iată care a fost motivarea juriului: „<<M>> este un film care atrage spectatorii prin amestecul său minunat de atmosferă, execuție atentă și respect pentru genul său. De la bun început, <<M>> creează o stare care este în același timp captivantă, cât și subtil deranjantă, menținând suspansul în cel mai bun mod posibil. Creatorii filmului fac dovada unei dăruiri de necontestat față de calitate, surprinzând fiecare moment cu o atenție meticuloasă la detalii, lucru care vorbește despre dragostea lor autentică pentru arta cinematografică. Unul dintre aspectele remarcabile ale filmului este imaginea sa, care aduce o bogăție unică scenelor, folosind lumina, umbra și încadrarea pentru a îmbunătăți atât povestea, cât și decorul. Filmat în Macedonia, filmul prezintă peisajele țării, lucru ce contribuie la autenticitatea și profunzimea lui. Povestea în sine este presărată cu surprize și răsturnări de situație bine gândite, ce adaugă complexitate și profunzime intrigii. Dezvoltarea intrigii nu numai că surprinde publicul, dar adaugă și straturi de sens pentru zbaterile personajelor. În concluzie, filmul <<M>> se evidențiază ca o realizare impresionantă, una care nu numai că respectă convențiile genului, dar le ridică cu pricepere prin regie, răsturnări de situație și imagine. Este un film care vorbește despre arta povestirii și promite un viitor interesant pentru cinematografia macedoneană. Cu siguranță, un film care merită experimentat!”.

La categoria scurtmetraj, 23 filme din 11 țări au concurat pentru trofeele Little Dracula (scurtmetraje internaționale) și Vlădutz (scurtmetraje românești), selecționerul secțiunii de scurtmetraj fiind criticul de film Cristian Mărculescu.

Juriul secțiunii de scurtmetraje, format din Eugen Kelemen (producător de film), Mircea Pop (grafician, ilustrator) și Gabriel Spahiu (actor), a acordat următoarele premii:

Competiția de scurtmetraj românesc: Trofeul Vlăduț: Moștenirea (regia Marian Fărcuț) și mențiune pentru imagine: Dogma ’7 (regia Ștefan Marcu).

Competiția de scurtmetraj internațional: Trofeul Little Dracula: She Stays (Mx), regia Marinthia Gutiérrez, și Mențiune pentru scenariu: The Low and Mighty (Ungaria), regia Karácsony Péter.

În competiția finală Dracula Digital au participat șase echipe, iar filmele au fost votate de un juriu de specialiști, format din Eugen Neagu (Italia/România, actor), Florian Zapra (România, regizor), Ștefan Iancu (România, actor), Teodora Dincă (România, actriță) și Anda Sârbei (România, actriță).

Cele șase echipe finaliste au avut de realizat un scurtmetraj de 3 minute, filmat la Brașov, pe baza a trei cuvinte cheie: alb, negru, consecință.

Trofeul Dracula Digital și premiul în valoare de 500 de euro a fost adjudecat de filmul Veșnic în Gri, realizat de echipa formată din Ioan Petritan, Noah Ștefan Manea, Mihai Năstase.

Toate cele 6 producții finaliste pot fi vizionate online, pe www.draculadigital.ro

Și la ediția din 2024 a continuat tradiția acordării unui titlu onorific de „CONTE DRACULA” pentru întreaga activitate, care recompensează realizări memorabile în spaţiul filmului fantastic, iar printre cei care au primit acest titlu se numără regizorii Lamberto Bava şi Ruggero Deodato, actriţa Debbie Rochon, maestrul efectelor speciale Sergio Stivaletti, actorul Armand Assante sau cineaștii Enzo G. Castellari şi Sergio Martino.

Anul acesta, trofeele „Contele Dracula” au fost înmânate unora dintre cei mai populari cineaști din cinematografia contemporană.

În cadrul ediţiei a XII-a a Dracula Film Festival, trofeul şi titlul de „Contesă Dracula” a fost oferit la Braşov unei veritabile legende vii a cinematografiei Horror, actriţa daneză LONE FLEMING (n. 1945), a cărei carieră însumează peste 60 de roluri, începând din anii ’70 şi până în ziua de azi, în producţii de mare succes la public, dar şi multipremiate în festivalurile de gen, precum recentul I’ll Crush Y’all (Os reviento), câştigător anul trecut inclusiv al unei menţiuni speciale la Dracula Film Festival.

LONE FLEMING a început să lucreze de timpuriu în cinematografie, în special în Spania, ţară de care avea să se ataşeze pentru tot restul vieţii, unde a debutat cu apariţii în fotonovele şi mici roluri în filme, până când cineastul Amando de Ossorio i-a oferit rolul principal în Tombs of the Blind Dead, din 1972, un film-cult de referinţă în istoria genului Horror.

Datorită seriei „The Blind Dead” – a jucat în trei dintre cele patru filme cu templierii lipsiţi de vedere ale lui Amando De Ossorio -, Lone Fleming s-a afirmat rapid drept una dintre cele mai populare Scream Queen din spaţiul Fantasy/Horror european, iar bogata sa filmografie e jalonată de titluri foarte apreciate de fanii istorisirilor sumbre, de la A Candle for the Devil (1973) sau Evil Eye (1975) până la Escaping the Dead (2017) sau Dark Girls (2022).

Cineastul XAVIER GENS a devenit Conte Dracula la Dracula Film Festival.

În 2024, în cadrul celei de-a XII-a ediţii a Dracula Film Festival, titlul onorific de Conte Dracula a fost oferit unui maestru al Horror-ului modern, cineastul francez XAVIER GENS, a cărui popularitate globală a explodat anul acesta datorită filmului său cu rechinii ucigaşi ajunşi să se înmulţească în apele Senei, „Sub Paris”, un captivant Thriller eco-satiric produs de Netflix şi lansat – inspirat – în perioada premergătoare Olimpiadei din capitala Franței.

XAVIER GENS, atras dintotdeauna de cinematografie, a intrat în acest univers profesional în a doua parte a anilor ’90, ca asistent al unor super-regizori precum Ringo Lam, Tsui Hark şi John Frankenheimer, asociindu-şi astfel numele cu actionere de succes (Maximum Risk, Double Team, Ronin), iar know-how-ul dobândit a definit ulterior dinamica specială ale mixurilor adulte de acţiune, suspans, fantezie şi horror ce-i caracterizează punerile în scenă, indiferent că ne gândim la producţiile de cinema (Hitman, Mayhem!) sau TV (Gangs of London, The Last Panthers).

Primul jalon memorabil în zona Horror îl reprezintă chiar debutul său în lungmetraj, Frontière(s), din 2007, iniţiator al unui traseu pe care Xavier Gens nu avea să îl mai abandoneze niciodată, nici ca scenarist şi regizor (The Divide – 2011, The ABCs of Death – 2012, Cold Skin – 2018, serialul Mortel – 2019), nici ca producător, francezul girând filme precum Cell, din 2016, adaptarea după Stephen King, sau originalul Hostile (2017), al tânărului Matthieu Turi, nominalizat în 2020 la DFF pentru Dracula Trophy cu al său Meander. Horror-ul său supranatural inspirat de exorcizarea de la Tanacu, The Crucifixion, din 2017, filmat în România, cu Maia Morgenstern, Andrei Aradits şi Laurenţiu Ulici în distribuţie, a fost proiectat la Braşov, în cadrul DFF.

Toate aceste repere conturează portretul unui cineast foarte creativ şi realmente pasionat de filmul fantastic în diversele sale declinări, motiv pentru care anul acesta, XAVIER GENS a fost omagiat în cadrul Dracula Film Festival.

Gala de decernare a premiilor Dracula Film Festival 2024 a fost prezentată de Simona Pop, actrița Teatrului „Sică Alexandrescu” Brașov.

Ediția din anul 2024 a Dracula Film Festival a abundat în experiențe cinematografice unice, care le-au permis cinefililor să exploreze o varietate de forme de expresie ale fanteziei, de la filmul de artă şi documentar până la thriller, horror sau SF, unele dintre ele în premieră națională.

Spectatorii prezenți la festival au putut explora și consuma și alte tipuri de manifestări Pop culture, de la întâlniri cu autori ai filmelor, cine-concerte inedite sau expoziții, la convenția care deja devine tradiție la Brașov, Dracula Fantasy Con, ce a reunit reprezentări variate ale fanteziei, de la cărți și romane de gen și până la jocuri video, noi și retro, sau board games și întâlniri cu artiști grafici.