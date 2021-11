Începe cea de-a 11-a ediție BIEFF!

Annette, noua producție semnată de autorul francez Leos Carax, deschide în această seară cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București (BIEFF). Proiecția sold out a filmului distins anul acesta cu Premiul pentru Cea mai bună regie la Cannes inaugurează un întreg maraton de proiecții și evenimente speciale care, până pe 21 noiembrie, va transforma Bucureștiul în capitala cinematografiei de avangardă. Zeci de filme experimentale vor rula, de-a lungul celor cinci zile de festival, la Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Union, și Muzeul Național de Artă a României, Tot începând de astăzi, în cadrul expoziției Berlinale Forum Expanded Spotlight, găzduită de galeria Mezanin, cinefilii vor putea urmări o selecție de scurtmetraje incluse în cea mai recentă ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin.

Programul complet și biletele de acces la proiecțiile BIEFF.11 sunt disponibile pe https://eventbook.ro/festival/bieff.

Are we human? – tema în jurul căreia a fost construită experiența de festival în 2021, invită publicul să reflecteze asupra complexității naturii umane și asupra aspectelor care o definesc. Un punct de intersecție al inovației și al libertății creative, Competiția Internațională BIEFF va aduce pe marile ecrane o selecție de 34 de filme provenite din 20 de țări și organizate discursiv în 7 teme curatoriale, care vor putea fi descoperite în cadrul proiecțiilor programate începând de miercuri, 17 noiembrie, și până sâmbătă, pe 20 noiembrie.

Pentru prima dată în istoria festivalului, 13 scurtmetraje semnate de regizori români vor fi prezentate în cadrul Competiției Naționale, secțiune ce reunește o varietate de abordări temerare, care propun noi forme de explorare ale limbajului audio-vizual, sfidând limitele convenționalului. Cele două programe dedicate filmelor autohtone vor fi proiectate la Cinemateca Eforie vineri, pe 19 noiembrie, de la ora 17:00, și sâmbătă, pe 20 noiembrie, de la ora 17:30. Plastic Semiotic, prezentat în premieră internațională la Veneția, și Caricaturana, prezentat în premieră internațională în secțiunea Corti d’autore la Locarno - cele mai recente scurtmetraje semnate de regizorul Radu Jude, vor rula de asemenea în cadrul acestor programe, în afara competiției.

Filmele premiate la cea de-a 11-a ediție BIEFF vor avea parte de o proiecție specială duminică, pe 21 noiembrie, de la ora 19:00, la Cinema Elvire Popesco. În aceeași seară, tot de la ora 19:00, la Muzeul Național de Artă al României, în cadrul evenimentului special Golden Shorts, spectatorii vor vedea în premieră în România o selecție de scurtmetraje remarcabile premiate în 2021 la Berlinale, Oberhausen, Rotterdam, Locarno și Veneția.

Parteneriatul cu secțiunea independentă de la Cannes, Quinzaine des Réalisateurs, continuă și la această ediție, aducând pe marele ecran din București două dintre cele mai apreciate experimente cinematografice ale anului. Joi, pe 18 noiembrie, spectatorii sunt invitați să urmărească A Night of Knowing Nothing, debutul regizoarei Payal Kapadia, distins cu premiul L'Oeil d'or pentru cel mai bun film documentar la ediția din 2021 a Festivalului de Film de la Cannes. The Tsugua Diaries (r. Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes), una dintre cele mai reconfortante lucrări cinematografice realizate în era pandemică, va avea parte de două proiecții speciale în capitală. Lungmetrajul prezentat la Cannes va rula vineri, de la ora 19:00, la Cinemateca Eforie, și duminică de la 16:30, la Cinema Elvire Popesco.

O altă surpriză a ediției, este focusul dedicat grupului arădean kinema ikon, un nume emblematic pentru scena de film experimental românesc, activ încă din 1970. Publicul bucureștean va avea ocazia să descopere o selecție a celor mai apreciate lucrări realizate în ultimii 50 de ani, în cadrul programului kinema ikon vintage, programat joi, pe 18 noiembrie, de la ora 17:00, la Cinemateca Eforie. Vineri, 19 noiembrie, începând cu ora 19:00, cinefilii sunt invitați la Muzeul Național de Artă al României pentru un performance inedit, o experiență acustică imersivă concepută de dyslex [d s l x] dublată de proiecția filmului La revedere (RAMBO), un colaj cinematografic ironic și provocator.

Berlinale Forum Expanded Spotlight @ Mezanin

Continuându-și colaborarea de lungă durată cu BIEFF, Forum Expanded prezintă la această ediție o nouă selecție de filme experimentale și lucrări video incluse în cea mai recentă ediție a Berlinalei. Șase lucrări care investighează sisteme instituționale și tradiționale de putere și diviziune vor putea fi explorate în perioada 17-21 noiembrie, în cadrul unei expoziții inedite organizate la Mezanin. Până vineri, pe 19 noiembrie, spațiu va fi deschis vizitatorilor, cu acces gratuit, între orele 14:00 și 20:00, iar în weekend, expoziția va putea fi vizitată între orele 10:00 și 20:00.

În centrul acestei selecții se află locuri și contexte diverse: un liceu de suburbie de la periferia Lisabonei servește drept incubator de creație și reflecție în jurul a ceea ce ar putea să însemne astăzi cinemaul, o plimbare pe role pe Bulevardul Black Lives Matter din Washington DC amintește poetic de tensiunile sociale care au marcat ultimii ani, granița dintre Mexic și SUA este fundalul unui performance inedit care propune o cartografiere politică a relațiilor de putere din America ultimelor două decenii, în timp ce documentarea unui ritual de fertilitate străvechi care continuă să fie practicat într-un sat din sudul Italiei ridică întrebări despre o nouă direcție posibilă pentru evoluția umanității. În același spirit, o vedere din exterior a unei peșteri de pe insula Jeju din Coreea de Sud și un montaj inedit de imagini ale minelor de cupru și de cobalt din Congo servesc ca pretexte pentru a vorbi despre istoria exploatării coloniale și a aspectelor politice și personale care scapă în mod inevitabil reprezentării.

Variate în stil și conținut, aceste filme sunt unite de o privire în același timp poetică și pătrunzătoare, care scoate la iveală felul în care istoria se întrepătrunde cu violența și convențiile sociale.

Forum Expanded este organizat de Arsenal - Institutul pentru Film și Artă Video din Berlin, prin ale cărui eforturi de distribuție lucrările selectate continuă să fie disponibile spre vizionare și după festival, în cadrul unor noi platforme și contexte de expunere care contribuie la creșterea vizibilității acestora.