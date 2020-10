Începe Festivalul de Film UrbanEye, online, dar și în birouri de arhitectură din toată țara

Asociația Arta în Dialog anunță cea de-a șaptea ediție a Festivalului de Film UrbanEye, care va avea loc între 4 – 8 noiembrie online, dar și în mai multe birouri de arhitectură din România. Ca în fiecare an, UrbanEye va aduce în fața publicului, de data aceasta din toată țara, filme despre orașe, construcții sau comunități. Reunite sub tema „Împreună în izolare”, documentarele din festival oferă perspective diferite asupra locuirii la comun, dar și a segregării și a efectelor pe care aceasta le poate avea pentru comunități. Din selecție fac parte „Such Stuff As Dreams Are Made On” (Michael Rieper, Lotte Schreiber, Austria 2019), despre o serie de experimente arhitecturale și sociale care schimbă dinamica locuirii împreună, „Good Neighbours” (Stella van Voorst van Beest, Olanda, 2018), care explorează limita subțire dintre discreție și nepăsare între vecini, „The River on the wall” (Ben Masters, SUA, 2019), o călătorie fascinantă și revelatoare de-a lungul teritoriului de la granița Statelor Unite ale Americii cu Mexicul, dar și surprinzătorul „Enter through the Balcony” (Roman Blazhan, Ucraina, 2020) despre modul în care ucrainienii își personalizează balcoanele apartamentelor din blocurile comuniste standard, oferindu-le noi utilizări.

Prin balcoane, regia Roman Blazhan, Ucraina

Pe lângă filmele care vor putea fi vizionate online, UrbanEye va avea proiecții-capsulă în birouri de arhitectură sau ONG-uri din toată țara. Curatorii festivalului explică:

„Un festival are rolul de a aduce oamenii împreună, dar cum putem face asta într-un timp în care ni se spune tot mai des să păstrăm distanța? Am plecat de la această întrebare când a trebuit să regândim UrbanEye 2020, atât la nivelul procesului curatorial, cât și la nivel strategic. Tema noastră – Împreună în izolare – explorează ce se întâmplă atunci când, pentru un motiv sau altul, suntem obligați să ne împărțim spațiul cu celălalt – fie că vorbim despre vecinii de bloc, familia sau prietenii. Cum croiesc arhitecții, constructorii sau liderii sisteme noi de locuire și cum le adaptează cei care chiar trăiesc acolo? Despre asta vrem să vorbim anul acesta și deși o vom face în mare parte online, am invitat în festivalul nostru birouri de arhitectură sau ONG-uri din toată țara: alături de partenerii noștri, le vom facilita o seară de film după program unor oameni care oricum vin zilnic împreună ca să lucreze, respectând toate măsurile sanitare. Ne bucurăm că această inițiativă a fost primită cu entuziasm și că UrbanEye va reuși să aducă spectatorii împreună, în fața aceluiași ecran, chiar dacă într-un alt mod, adaptat vremurilor pe care le trăim.”

Pășind pe apă, regia Andrey Paounov, Germania, 2019

Documentare premiate despre orașe, locuire sau comunități vor fi disponibile online, între 4 – 8 noiembrie

Din selecția UrbanEye 2020 mai fac parte documentarul „Walking on Water” (Andrey Paounov, Germania, 2019) despre unul dintre cele mai impresionante proiecte ale artistului contemporan Christo, „Push” (Fredrik Gertten, Rusia, 2019), un documentar care analizează modul în care prețul apartamentelor este crescut artificial, alimentând o criză globală a locuirii, sau „Sing me a song” (Thomas Balmès, Olanda, 2020), care explorează ce se întâmplă când tehnologia modernă este adusă într-o comunitate izolată de călugări budiști.

Filmele vor fi disponibile pentru vizionare timp de 24 de ore, conform programului de pe site-ul festivalului, și vor putea fi accesate din toată țara.

Festivalul de Film UrbanEye este un proiect al asociaţiei ARTA în dialog, proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi de Ordinul Arhitecţilor din România din timbrul arhitecturii.

UrbanEye este o platformă de idei care, pornind de la legătura dintre film și oraș, deschide discuția despre locurile în care trăim. Fiind o sursă inepuizabilă de istorii, orașul este, încă de la apariția cinematografiei, subiectul sau cadrul interogărilor regizorale. În același timp, cinematografia contribuie semnificativ la conturarea percepției noastre asupra mediului construit. De aceea, UrbanEye se dezvoltă în mai multe direcții: Festivalul de Film UrbanEye, organizat anual, și Serile de Film cu UrbanEye, organizate în țară, de-a lungul anului.