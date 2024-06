Începe TIFF.23 – Festivalul Internațional de Film Transilvania!

Festivalul începe în forță cu un weekend plin de evenimente. Sâmbătă, 15 iunie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților, va avea loc proiecția filmului Încredere (Confidenza), cel mai recent al cineastului italian Daniele Luchetti, invitat special la TIFF.23 și omagiat în cadrul secțiunii 3x3. Cu această ocazie, el va primi Premiul special pentru contribuția adusă cinematografiei mondiale.

Duminică, 16 iunie, de la ora 17:00, fanii o vor putea întâlni în TIFF Lounge din Piața Unirii pe actrița Jojo T. Gibbs din Dogman, thrillerul despre răzbunare și izbăvire semnat Luc Besson prezentat în deschiderea oficială a festivalului. Este doar primul eveniment cu intrare liberă găzduit de TIFF Lounge, dintr-o serie foarte generoasă programată pentru cele 10 zile.

„Weekend la castel” înseamnă anul acesta două seri unice. Sâmbătă, la Castelul Bánffy din Bonțida, proiecția specială a filmului Metropolis (r. Fritz Lang), o capodoperă a cinemaului expresionist, deschide seria de cine-concerte de la TIFF.23. Muzica originală a fost compusă de italienii de la Edison Studio, și tot ei se ocupă de acompaniamentul muzical. În următoarea seară, același loc va fi cadrul unei proiecții nerecomandate celor slabi de înger: Imperiul simțurilor (r. Nagisa Oshima), un film erotic din 1976 cenzurat la vremea apariției, care rămâne controversat și în ziua de azi.

Vineri, 14 iunie, au loc vernisajele primelor expoziții ce vor putea fi descoperite la Muzeul de Artă: Frânturi, care prin fotografiile și interviurile realizate de artista și activista Ruth Borgfjord aduce în prim-plan universul intim al femeilor LGBTQ+ și a persoanelor non-binare, Căutând sinceritate, expoziție de portrete în care fotograful Vlad Braga încearcă să surprindă un moment de vulnerabilitate al subiecților, dar și Changing environments. Together, parte din Anula de Știință Neo Art Connect. În completarea expoziției, publicul va putea vedea și Inima Festivalului, o instalație creată din elemente reciclate, amplasată în Piațeta Universității.

Muzeul de Artă este și locul unde în aproape fiecare seară de festival vor avea loc concertele unor artiști din zone cât se poate de diverse. Cei care vor urca pe scenă sâmbătă și duminică sunt Dimitri’s Bats și Kadjavsi.

Cinematografia și cultura japoneză sunt în focusul ediției TIFF.23 Pe parcursul weekendului sunt programate ateliere de origami, ikebana, manga în Piața Unirii, cu acces gratuit în baza înscrierilor. De neratat în cinematografe: capodopere clasice, precum Guvernatorul Sansho (r. Kenji Mizoguchi), Balada lui Narayama (r. Shohei Imamura) și Poveste din Tokyo (r. Yasujiro Ozu), trei filme ale maestrului contemporan Ryûsuke Hamaguchi, precum și unele dintre cele mai incitante producții nipone recente.

De asemenea, TIFF.23 organizează proiecții în fiecare seară a festivalului și în Florești, unde sunt programate în aer liber, în Parcul Poligon, filme de top, dar și cine-concerte. Programul îl puteți găsi aici.

Întregul program al festivalului poate fi descoperit pe tiff.ro sau în aplicația oficială TIFF Official App, disponibilă pe Google Play și Apple Store.

Festivalul Internațional de Film Transilvania este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Festivalul de Film Transilvania.

